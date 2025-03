Haben Sie schon einmal von einem Informationssilo gehört? Im Grunde ist es das, was passiert, wenn Informationen und Ideen abgeschottet werden, wie Getreide in einem Silo. Innerhalb des Silos sind die Informationen leicht zugänglich, aber wenn man sich außerhalb des Silos befindet - nun, Pech gehabt. Am Arbeitsplatz entsteht eine Silo-Mentalität, wenn verschiedene Abteilungen, Teams oder Büros wie Informationssilos arbeiten.

Wenn Sie mit dieser Beschreibung der Silo-Mentalität nichts anfangen können, dann ist das großartig! Wahrscheinlich arbeiten Sie in einer kommunikativen, kollaborativen Umgebung. Wenn Sie jedoch anerkennend mit dem Kopf nicken, besteht kein Grund zur Verzweiflung. Es gibt viele bewährte Strategien zur Bekämpfung der Silo-Mentalität, und wir haben vier der besten gefunden.

Verfeinern und betonen Sie Ihre Unternehmensmission

Ein Grund, warum große Unternehmen so häufig "siloartig" sind, ist, dass verschiedene Abteilungen sehr unterschiedliche Ziele verfolgen können. Die IT-Abteilung eines E-Commerce-Unternehmens könnte sich beispielsweise auf die Beseitigung von Backend-Fehlern konzentrieren, während das Kundendienstteam mit der Bearbeitung von Kundenanfragen und Rücksendungen beschäftigt ist. Jedes Team arbeitet auf ein anderes Ziel hin und setzt unterschiedliche Prozesse und Fähigkeiten ein, um unterschiedliche Anreize zu erreichen. Laut Entrepreneur gilt: "Um einen Zusammenhalt zu schaffen, muss den Teammitgliedern ein überzeugender Grund geboten werden, sich an der Unternehmensmission zu beteiligen. Deshalb ist es so wichtig, eine Unternehmensmission zu finden, die diese scheinbar disparaten Ziele miteinander verknüpft. Eine Aussage wie "Unsere Mission ist es, ein unvergessliches Online-Einzelhandelserlebnis im unabhängigen Designsektor zu ermöglichen" verbindet die verschiedenen Abteilungsziele auf elegante Weise miteinander. Sobald Sie Ihr Unternehmensleitbild formuliert und verfeinert haben, sollten Sie es bei abteilungsübergreifenden Besprechungen immer wieder zur Sprache bringen: Es wird dazu beitragen, dass alle an einem Strang ziehen.

Ermutigen Sie zu 'grenzenlosem Verhalten'

Jack Welch, der legendäre CEO, der GE von 1981 bis 2001 leitete, hasste die Silo-Mentalität und plädierte stattdessen für eine "grenzenlose Organisation" - sein Begriff. Eine grenzenlose Organisation entsteht, wenn die Barrieren zwischen Hierarchieebenen, Abteilungen und Aufgabenbereichen abgebaut werden, d. h., die Mitarbeiter können teamübergreifend zusammenarbeiten und mehrere verschiedene Rollen einnehmen. Dieser Ansatz mag für manche Arbeitsplätze besser funktionieren als für andere, aber fast alle Arbeitsplätze könnten von der Einführung einer von Welchs grenzenlosen Taktiken profitieren: dem Work-Out. Kurz gesagt, ermöglicht das Work-Out mehrtägige Arbeitssitzungen, in denen sich Arbeitsgruppen, die sich aus Mitarbeitern verschiedener Abteilungen und anderen Interessengruppen zusammensetzen, auf die Lösung von Problemen oder die Umsetzung einer neuen Strategie konzentrieren. Diese Sitzungen werden im Abstand von 30 Tagen über einen Zeitraum von 90 Tagen abgehalten. Welch ist der Ansicht, dass das Zusammenbringen einer Gruppe von Mitarbeitern, die sich auf ein gemeinsames Ziel konzentrieren, ein "grenzenloses Verhalten" fördert, das wiederum zu organisatorischen Veränderungen führt und dazu beiträgt, dass "jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, sich wie ein kleineres, flinkeres und widerstandsfähigeres Unternehmen verhält und fühlt". Am Ende des Prozesses erstattet die Arbeitsgruppe dem gesamten Unternehmen in einem Town Hall Meeting Bericht. Wo wir gerade dabei sind...

Versuchen Sie ein Town Hall Meeting

Das Town Hall Meeting ähnelt einem All-Hands-Meeting, bei dem alle Mitarbeiter des Unternehmens anwesend sein sollten, mit einem einfachen Unterschied: Es bietet viel mehr Raum für Feedback. Das Format lehnt sich an Sitzungen an, in denen Ratsmitglieder mit ihren Wählern sprechen und die Kommunikationswege öffnen, um sie um ihren Beitrag zu bitten und ihre Anliegen anzusprechen. Workopolis bietet einige Tipps für die Durchführung einer effektiven Town Hall: Verteilen Sie alle Materialien rechtzeitig im Voraus; geben Sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, Fragen anonym zu stellen; verteilen Sie am Ende der Sitzung Feedback-Formulare. Sie müssen eine Town Hall nicht wöchentlich oder monatlich abhalten: Angesichts des hohen Vorbereitungsaufwands, der für eine erfolgreiche Town Hall erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen, sie sparsam zu planen. Aber wenn sie gut durchgeführt wird, sollte eine gute Town Hall ein Gefühl der Gemeinschaft und des gemeinsamen Ziels an Ihrem Arbeitsplatz schaffen. Vor allem aber zeigt sie Ihrem Team, dass das Management Feedback, Kommunikation und Zusammenarbeit ernst nimmt. Untersuchungen zeigen, dass die Silo-Mentalität oft vom Management ausgeht (https://www.widerfunnel.com/blog/destroying-silo-mentality/); eine Town Hall ermöglicht es den Managern, eine kooperative Arbeitskultur vorzuleben.

Vergessen Sie nicht die geografischen Silos

Wenn Sie eine Town Hall abhalten, sollten Sie eine Sache wirklich nicht vergessen: Binden Sie alle Remote- oder Offsite-Mitarbeiter sowie alle Teams ein, die in verschiedenen Büros arbeiten. Mit der zunehmenden Akzeptanz der Fernarbeit und der Einrichtung mehrerer Niederlassungen rund um den Globus können sich leicht geografische Informationssilos bilden: Mehr denn je ist es wahrscheinlich, dass Unternehmen an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Zeitzonen tätig sind. Glücklicherweise kann dieselbe Technologie, die Remote- und Offsite-Arbeit ermöglicht, genutzt werden, um geografische Silos zu bekämpfen: Bilden Sie eine Slack-Gruppe für Mitarbeiter an mehreren Standorten und richten Sie ein regelmäßiges Skype-Meeting oder eine Videokonferenz (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitzonen) zwischen Mitarbeitern vor Ort und Mitarbeitern außerhalb des Unternehmens ein.

Die Silo-Mentalität erschwert die Zusammenarbeit und die Kommunikation: Glücklicherweise können die Ausarbeitung einer unternehmensweiten Vision, die Förderung von grenzenlosem Verhalten und die Verfeinerung Ihrer Meeting-Strategie ihre negativen Auswirkungen bekämpfen und eine gesündere Arbeitskultur schaffen.