Estratégias simples para combater a mentalidade de silo

Já ouviu falar de um silo de informações? Basicamente, é o que acontece quando informações e idéias são fechadas, como grãos armazenados em um silo. De dentro do silo, a informação é facilmente acessível, mas se você estiver fora do silo - bem, má sorte. No local de trabalho, uma Mentalidade de Silo ocorre quando diferentes departamentos, equipes ou escritórios operam como Silos de Informação.

Se você não consegue se relacionar com esta descrição de Silo Mentality, então ótimo! É provável que você trabalhe em um ambiente comunicativo e colaborativo. Mas se você estiver acenando com a cabeça em reconhecimento, não há necessidade de se desesperar. Existem muitas estratégias comprovadas para combater a Silo Mentality, e encontramos quatro das melhores.

Refine e enfatize a missão de sua empresa

Uma razão pela qual as grandes empresas são tão freqüentemente "siloadas" é que diferentes departamentos podem estar trabalhando para realizar objetivos muito diferentes. O departamento de TI de uma empresa de e-Commerce, por exemplo, pode estar focado na eliminação de bugs de back-end, enquanto sua equipe de Atendimento ao Cliente está ocupada lidando com pedidos e devoluções de clientes. Cada equipe trabalha com um objetivo diferente, utilizando processos e conjuntos de habilidades diferentes, a fim de alcançar diferentes incentivos. De acordo com Empresário, "Para criar uma coesão, os membros da equipe devem ter um motivo convincente para fazer parte da missão da empresa". É por isso que é tão importante encontrar uma missão empresarial que vincule estes objetivos aparentemente díspares. Uma declaração como, 'Nossa missão é facilitar uma experiência memorável de varejo on-line no setor de design independente' une perfeitamente diferentes metas departamentais. Uma vez que você tenha articulado e refinado a missão de sua empresa, ligue de volta para ela durante as reuniões interdepartamentais: isso ajudará a manter todos na mesma página.

Incentivar "Comportamento sem limites

Jack Welch, o lendário CEO que dirigiu a GE de 1981 a 2001, odiava Silo Mentality e defendia a "Boundaryless Organization" - seu termo - em vez disso. Boundaryless Organization ocorre quando as barreiras são quebradas entre níveis hierárquicos, departamentos e funções de trabalho, o que significa que os funcionários podem colaborar entre equipes e habitar várias funções diferentes. É uma abordagem que pode funcionar melhor para alguns locais de trabalho do que para outros, mas quase todos os locais de trabalho poderiam se beneficiar da adoção de uma das táticas sem fronteiras de Welch: o Work-Out. Em poucas palavras, o Work-Out facilita sessões de trabalho de vários dias onde as forças-tarefas, incluindo funcionários de diversos departamentos, bem como outras partes interessadas, se concentram na resolução de problemas ou na implementação de uma nova estratégia. Estas sessões são realizadas em intervalos de 30 dias ao longo de um período de 90 dias. Welch acredita que reunir um grupo diversificado de funcionários para se concentrar em um objetivo comum, encorajou um "comportamento sem limites" que, por sua vez, leva à mudança organizacional, ajudando "qualquer empresa, independentemente do tamanho, a agir e se sentir como uma empresa menor, mais ágil e mais resiliente". No final do processo, a equipe de trabalho se reporta a toda a empresa em uma reunião da prefeitura. Por falar nisso...

Tente uma reunião da prefeitura

A Prefeitura é semelhante a uma reunião com todas as mãos, na medida em que todos na empresa devem estar presentes com um simples ajuste: ela permite muito mais espaço para feedback. Em termos de formato, ela toma suas sugestões de reuniões onde os vereadores falam com seus constituintes, abrindo as linhas de comunicação para pedir sua contribuição e tratar de suas preocupações. (https://hiring.workopolis.com/article/how-to-have-a-successful-town-hall/) oferece algumas dicas para a realização de uma prefeitura eficaz, incluindo: distribuir todo o material com bastante antecedência; permitir que os funcionários enviem perguntas anonimamente; distribuir formulários de feedback no final da reunião. Você não precisa realizar uma prefeitura semanal ou mensalmente: de fato, considerando a quantidade de preparação que vai para a realização de uma prefeitura bem sucedida, sugerimos que você os agende com parcimônia. Mas, quando bem executada, uma boa prefeitura deve criar um senso de comunidade e propósito compartilhado em seu local de trabalho. O melhor de tudo, mostra à sua equipe que a administração leva a sério o feedback, a comunicação e a colaboração. Pesquisas mostram que a Silo Mentality frequentemente escorre da gerência; uma prefeitura permite aos gerentes modelar uma cultura de trabalho cooperativo.

Não Esqueça os Silos Geográficos

Quando você está segurando aquela prefeitura, há uma coisa que você realmente não deve esquecer de fazer: remendar em qualquer trabalhador remoto ou externo, bem como em qualquer equipe que trabalhe em escritórios diferentes. À medida que o trabalho remoto se torna cada vez mais aceito e à medida que as empresas montam vários escritórios ao redor do globo, é fácil para os Silos de Informação geográfica também se formarem: mais do que nunca, é provável que as empresas operem em diferentes locais e fusos horários. Felizmente, a mesma tecnologia que permite o trabalho remoto e fora do local pode ser utilizada para combater os silos geográficos: formar um grupo frouxo para trabalhadores em vários locais e configurar uma reunião ou videoconferência regular pelo Skype (tendo a certeza de levar em conta diferentes fusos horários) entre funcionários no local e fora do local.

A Silo Mentality torna a colaboração e a comunicação um desafio: felizmente, a elaboração de uma visão abrangente para toda a empresa, incentivando comportamentos sem limites e refinando sua estratégia de reunião, pode combater seus efeitos negativos e criar uma cultura de trabalho mais saudável.