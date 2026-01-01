पिछले कुछ वर्षों में मैंने जिन भी कंपनियों में काम किया है, उनमें हमेशा एक बात समान रही है: Slack था वे हमारा मुख्य आंतरिक संचार मंच। यह हम सभी के लिए भी सच है जो Doodle में काम करते हैं। इसलिए अगर हमें प्रोजेक्ट की स्थिति अपडेट देखनी हो, सामग्री और संसाधनों के लिए अनुरोध करना हो, कंपनी और HR की नई पहल की घोषणा करनी हो, या बस टीम के साथियों और सहकर्मियों से बातचीत करनी हो, तो यह सब Slack पर ही होता है। कोई ईमेल नहीं भेजता।

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दूरस्थ कार्य जीवन Slack पर इंटीग्रेशन्स को AI-संचालित बढ़ावा देकर इसे दस गुना आसान बनाया जा सकता है। हमारी प्रोडक्ट टीम हमेशा इस बात पर नजर रखती है कि कार्यस्थलों में क्या हो रहा है, और बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमारे प्लेटफ़ॉर्म में नई कार्यक्षमताओं को जोड़ती रहती है। और ठीक यही उन्होंने किया है। हमारे प्रिय Doodle बॉट, जो स्लैक में रहता है, अब इसमें 'बुक इट!' फीचर है।बिंदु

हालांकि मैं इस नई सुविधा की सुंदरता और परिष्कार के बारे में काव्यात्मक रूप से लंबा-चौड़ा लिख सकता हूँ, पर वास्तव में मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने हमारे एक उत्पाद प्रबंधक, नेटली याकुबोविट्ज़ के साथ बैठकर चर्चा की। उन्होंने एआई, स्मार्ट तकनीक और इन तकनीकी प्रगतिओं के काम के नए भविष्य को आकार देने के तरीकों पर कुछ ताज़ा और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण पेश किए।

यहाँ हमारी बातचीत के अंश हैं।

क्या आपको लगता है कि अन्य उद्योगों की तुलना में शेड्यूलिंग में एआई को ऐतिहासिक रूप से कम आंका गया या अनदेखा किया गया है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?

नेटली: समय-निर्धारण एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है और इसमें कई दौर की बातचीत शामिल होती है। एक व्यक्ति (आयोजक) को कई लोगों (कभी-कभी दर्जनों) के साथ बैठकों के विषय/विषय-वस्तु, उपस्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों, परिणामस्वरूप होने वाले नतीजों और प्रत्येक प्रतिभागी (समय क्षेत्रों के पार) के लिए उपयुक्त एक ही दिन और समय पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करनी होती है। और आम तौर पर सहमति व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, व्यवहारों और वरीयताओं पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए, हमारे डेटा से पता चलता है कि लोग अक्सर ऐसे दिन/समय स्लॉट चुनते हैं जो वास्तव में उनके शेड्यूल से टकराते हैं (वे पहले से ही किसी अन्य बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं)। यदि समूह की बैठक निर्धारित करनी हो और अधिकांश प्रतिभागी एक विशिष्ट समय स्लॉट में उपलब्ध हों, तो हम अक्सर देखते हैं कि वह एक व्यक्ति, जिसका शेड्यूल डबल-बुक्ड होता है, उस बैठक को पुनः निर्धारित कर देता है – ताकि वह अन्य 9 प्रतिभागियों को समायोजित कर सके।

तो हालांकि यह अक्सर हो सकता है, यह आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा बैठक की बातचीत शुरू होने के बाद की गई व्यक्तिगत पसंद होती है। लेकिन यदि उस उपयोगकर्ता को उस समय बैठक बुक करने का पूर्वानुमानित सुझाव मिलता है जो पहले से ही किसी अन्य बैठक के लिए आरक्षित है, तो इसका वांछित प्रभाव बिल्कुल उल्टा होगा – उपयोगकर्ता इस सुझाव को विरोधाभासी और बिलकुल भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं मानेगा। चूंकि मशीन लर्निंग काफी हद तक मानव सहजज्ञान पर आधारित है, इसलिए मशीनों को इस तरह के व्यवहारिक बदलावों का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिखाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आपके अनुसार एआई (और बुक इट! फीचर की स्मार्ट क्षमताओं) दूरस्थ कर्मचारियों को वर्चुअल मीटिंग्स को अधिक उत्पादक बनाने में कैसे मदद कर सकती है?

नेटली: कार्यस्थल में समय प्रबंधन यह हमेशा से कर्मचारी उत्पादकता और प्रदर्शन में एक प्रमुख कारक रहा है। लेकिन अभी यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कर्मचारियों को कभी-कभार रिमोट वर्क से पूर्णकालिक रिमोट वर्क में समायोजित करना पड़ रहा है। यही प्रेरणा थी कि Slack में Doodle Bot में AI-संचालित Book it! सुविधा जोड़ी गई।

कई साल पहले, Doodle की टीम ने शेड्यूलिंग व्यवहार पर एक प्रयोग किया था। हमने यह देखा कि पूरी शेड्यूलिंग प्रक्रिया कितनी व्यापक, लंबी और विविध हो सकती है – Doodle की मदद से और उसके बिना। तब के परिणाम बहुत प्रभावशाली थे। छह से आठ प्रतिभागियों वाली व्यावसायिक बैठकों के लिए, Doodle के बिना बैठकों को निर्धारित करने में 30 मिनट से भी अधिक समय लग सकता है। Doodle का उपयोग करने पर यह संख्या काफी कम हो जाती है (5 से 10 मिनट)। स्लैक पर Doodle बॉट में हमारी नई 'बुक इट' कार्यक्षमता के साथ, दूरस्थ कर्मचारी अपना और भी अधिक समय बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने गणना की कि 'बुक इट!' फ़ीचर (स्लैक पर Doodle बॉट के भीतर) का उपयोग करके एक मीटिंग बुक करने में औसतन 1 मिनट और 38 सेकंड लगते हैं।

यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तकनीक दूरस्थ कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन 10 से 20 अतिरिक्त मिनटों को पुनः केंद्रित किया जा सकता है और उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों, अगली वर्चुअल मीटिंग की तैयारी, या मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट लिखने में फिर से लगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बचे हुए समय से लोगों के दिमाग पर शेड्यूलिंग का बोझ और दिनचर्या का काम कम हो जाता है – और यह उन्हें बैठक में ही अधिक सहयोगी और उत्पादक होने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

अगले कदमों की भविष्यवाणी और सुझाव (मीटिंग शेड्यूलिंग प्रक्रिया में) उपयोगकर्ताओं से पूरी मीटिंग योजना का बोझ हटा देंगे और शेड्यूलिंग भाग से आगे बढ़कर मीटिंग के दौरान होने वाले सहयोग और मीटिंग के बाद के फॉलो-अप तक विस्तारित होंगे। AI को नीरस और समय-साध्य शेड्यूलिंग कार्यों की देखभाल करने देने से, दूरस्थ कर्मचारी जिन लोगों से वे मिल रहे हैं, उनके साथ अधिक व्यक्तिगत बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह दोनों के लिए लाभदायक है।

Doodle में शेड्यूलिंग का भविष्य कैसा दिखेगा? उत्पाद रोडमैप के संदर्भ में AI कहाँ स्थित होगा?

नेटली: हमारी बड़ी दृष्टियों में से एक – कंपनी और SaaS उत्पाद दोनों के रूप में – यह है कि हम पूरे मीटिंग जीवनचक्र को प्रभावित कर सकें। इसका मतलब है कि हम केवल शेड्यूलिंग तत्व से आगे बढ़कर बैठकों की दक्षता और प्रभावशीलता को भी आकार दें। इसे करने के लिए, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहाँ Doodle पर आयोजित की गई बैठकें लोगों के प्रबंधन, भर्ती और ऑनबोर्डिंग, कर्मचारी प्रदर्शन और प्रतिभा विकास में ठोस विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी।

यह व्यवसायों के लिए क्या मायने रख सकता है? विस्तृत बैठक विश्लेषण ऐसे पैटर्न और रुझानों को उजागर कर सकता है जो व्यवसायों के लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं। मानव संसाधन टीमें, प्रबंधक और नेतृत्व। उदाहरण के लिए, मीटिंग एनालिटिक्स से पता चल सकता है कि एक कर्मचारी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेता है और सक्रिय रूप से टीम के सदस्यों, अन्य विभागों के सहयोगियों के साथ-साथ ग्राहकों और भागीदारों के साथ 1:1 बैठकें आयोजित करता है। क्या इस कर्मचारी की उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है? क्या उनके काम को दूसरों के साथ बढ़े हुए सहयोग और प्रतिक्रिया के कारण अधिक रचनात्मक और अभिनव के रूप में देखा जा रहा है? ये सभी प्रश्न हैं जिनका उत्तर मजबूत मीटिंग अंतर्दृष्टि के माध्यम से दिया जा सकता है।

इसके अलावा, मानव संसाधन टीमें इन प्रकार के विश्लेषणों और अंतर्दृष्टियों का उपयोग करके अपने कर्मचारियों की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं – और बाद में सुधार के लिए एक योजना तैयार कर सकती हैं। उत्पादकता, सहभागिता, सहयोग और यहां तक कि प्रदर्शन में रुझानों की ओर इशारा करने वाले विस्तृत बैठक विश्लेषण संगठनों के लिए अत्यंत मूल्यवान होंगे।

डिजिटल आज हमारे जीवन का एक केंद्रीय घटक बन गया है। यह पहले से कहीं अधिक सच है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सरल और अधिक कुशल बनाएगी।

Doodle Bot में Book it! फ़ंक्शनलिटी कैसे काम करती है, यह जानने के लिए यह वीडियो देखें।