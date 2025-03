Em quase todas as empresas nas quais trabalhei nos últimos anos, sempre houve uma constante: Slack era a plataforma de comunicação interna. Este também é o caso de todos nós que trabalhamos na Doodle. Portanto, se precisarmos verificar as atualizações do status do projeto, pedir materiais e ativos, anunciar novas iniciativas da empresa e de RH, ou simplesmente conversar com colegas e colegas de equipe, tudo isso é feito com a Slack. Ninguém envia e-mails.

Vida de trabalho remoto poderia ser facilitada dez vezes, dando um impulso à integração em Slack. Nossa equipe de produtos sempre tem seus ouvidos no chão, observando o que está acontecendo nos locais de trabalho e acrescentando novas funcionalidades à nossa plataforma que se adaptam às circunstâncias em mudança. E isso é exatamente o que eles têm feito. [Nosso amado Doodle Bot, que vive em Slack, agora tem um recurso Book it! (https://doodle.com/en/book-it-with-the-doodle-bot/).

Embora eu pudesse me encerar poeticamente sobre a beleza e a sofisticação desta nova característica, eu realmente não o faria justiça. Por isso, sentei com um de nossos gerentes de produto, Netali Jakubovitz. Ela ofereceu algumas perspectivas novas e estimulantes sobre IA, tecnologia inteligente e como estes avanços tecnológicos irão moldar o novo futuro do trabalho.

Aqui estão alguns trechos de nossa conversa.

Você acredita que a IA na programação tem sido historicamente negligenciada ou negligenciada, em comparação com outras indústrias? Por que você acha que este é o caso?

Netali: O agendamento é uma coisa tão pessoal e envolve uma série de negociações. Uma pessoa (o organizador) tem que negociar com várias pessoas (às vezes nas dezenas) para concordar sobre o assunto/tópico das reuniões, quais pessoas são mais críticas para o comparecimento, quais resultados precisam acontecer como resultado e um único dia e hora que funcione para cada participante (através dos fusos horários). E o consenso geralmente depende das preferências pessoais, comportamentos e prioridades.

Por exemplo, nossos dados indicam que as pessoas muitas vezes escolhem os horários das reuniões que realmente entram em conflito com seu horário (elas já estão comprometidas a participar de outra reunião). Se uma reunião de grupo precisar ser marcada, e a maioria dos participantes estiver disponível em um determinado horário, então vemos com freqüência que a única pessoa cujo horário é marcado com duas reservas irá frequentemente remarcar essa reunião - apenas para que possam acomodar os outros 9 participantes.

Portanto, embora isto possa ocorrer com freqüência, geralmente é uma escolha pessoal que o usuário fez após a negociação da reunião já ter começado. Mas se esse usuário recebesse uma sugestão preditiva para marcar uma reunião durante um tempo já comprometido com outra reunião, ela teria exatamente o oposto do efeito desejado - o usuário perceberia a sugestão como sendo contraintuitiva e nada inteligente. Como a aprendizagem de máquinas é fortemente baseada na intuição humana, pode ser um desafio ensinar máquinas a antecipar tais mudanças comportamentais.

Como você acha que a IA (e as capacidades inteligentes do recurso Book it!) poderia ajudar os trabalhadores remotos a tornar as reuniões virtuais mais produtivas?

Netali: No local de trabalho, gestão do tempo sempre foi um fator chave na produtividade e no desempenho dos funcionários. Mas será mais importante do que nunca neste momento, pois muitos funcionários têm que se ajustar do trabalho remoto ocasional para o trabalho remoto em tempo integral. Esse foi o ímpeto por trás da adição da funcionalidade AI-powered Book it! ao Doodle Bot in Slack.

Anos atrás, a equipe da Doodle conduziu uma experiência de programação de comportamento. Analisamos quão extenso, longo e variado pode ser todo o processo de programação - com e sem a ajuda da Doodle. Os resultados eram convincentes na época. Para reuniões de negócios com seis a oito participantes, poderia ser preciso mais de 30 minutos para agendar reuniões sem o Doodle. Esse número cai significativamente (5 a 10 minutos) quando se usa o Doodle. Com nossa nova funcionalidade do Book It no Doodle Bot on Slack, os trabalhadores remotos podem economizar ainda mais de seu tempo. Por exemplo, calculamos que leva, em média, 1 minuto e 38 segundos para marcar uma reunião ao usar o recurso Book it! (dentro do Doodle Bot on Slack).

Este é um exemplo perfeito de como a tecnologia desempenhará um papel fundamental no aumento da produtividade dos funcionários para os trabalhadores remotos. Esses 10 a 20 minutos extras podem ser reorientados e reinvestidos em sessões de brainstorming, planejando antes da próxima reunião virtual, ou escrevendo um relatório mensal de desempenho. Mais importante ainda, este tempo economizado tira o fardo e a rotina de agendamento dos cérebros das pessoas - e permite que elas se concentrem em ser tão colaborativas e produtivas na própria reunião.

Prever e sugerir os próximos passos (no processo de agendamento de reuniões) tirará toda a carga de planejamento da reunião dos usuários e se estenderá além da parte do agendamento para a colaboração que ocorre durante a reunião e o acompanhamento pós-reunião. Ao deixar que a IA cuide das tarefas de agendamento mundanas e demoradas, os trabalhadores remotos podem se concentrar em ter mais interações pessoais com as pessoas que estão se reunindo. Isso é um ganho para todos.

Como é o futuro da programação no Doodle? Onde a IA irá se situar no contexto do roteiro de produtos?

Netali: Uma de nossas maiores visões - tanto como empresa quanto como produto SaaS - é ser capaz de impactar todo o ciclo de vida da reunião. Isso significa ir além do elemento de programação e também moldar a eficiência e eficácia das reuniões propriamente ditas. Para fazer isso, vislumbramos um futuro onde as reuniões criadas na Doodle fornecerão análises e insights robustos sobre gestão de pessoas, recrutamento e integração, desempenho dos funcionários e desenvolvimento de talentos.

O que isso poderia significar para as empresas? A análise detalhada das reuniões poderia destacar padrões e tendências que poderiam ser valiosos para equipes de RH, gerentes e liderança. Por exemplo, a análise de reuniões poderia revelar que um funcionário participa de reuniões críticas e inicia proativamente reuniões 1:1 com membros da equipe, colegas de outros departamentos, bem como clientes e parceiros. Este funcionário também está experimentando um aumento na produtividade? Seu trabalho está sendo visto como mais criativo e inovador devido, em grande parte, ao aumento da colaboração e feedback de outros? Todas estas são perguntas que poderiam ser respondidas por meio de idéias robustas nas reuniões.

Além disso, as equipes de RH poderiam usar esses tipos de análises e insights para entender melhor os desafios e prioridades de seus funcionários - e posteriormente traçar um plano de melhoria. Reuniões analíticas detalhadas que possam apontar tendências em produtividade, engajamento, colaboração e até mesmo desempenho serão tremendamente valiosas para as organizações.

O digital se tornou um componente central de nossas vidas hoje. Isso é mais verdadeiro agora do que nunca. Portanto, a inteligência artificial é uma progressão natural para isso, pois tornará nossas vidas mais simples e mais eficientes.

Para saber mais sobre como funciona a funcionalidade do Book it! no Doodle Bot, assista a este vídeo.