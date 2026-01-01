क्या आप ध्यान अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं?

आप किसी इवेंट की जानकारी लेने के लिए फेसबुक पर जाते हैं और बीस मिनट बाद आप आने वाली मार्वल फिल्म के बारे में अपना सातवां वीडियो देख रहे होते हैं।

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तुम सोने से पहले बस कुछ बिल्ली के वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और तुम्हारी मूल योजना—एक मीठी आठ घंटे की नींद लेने की—अब ध्वस्त हो गई है। "छह घंटे भी ठीक हैं," तुम खुद से फुसफुसाते हो।

भले ही आप की अवधारणा से परिचित न हों ध्यान अर्थव्यवस्थाआप निश्चित रूप से इसका हिस्सा हैं: ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म लगातार हमारे समय के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसे हासिल करने के लिए विभिन्न—कुछ लोग कहेंगे कि हेरफेर करने वाली—तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं: थोड़ा और स्क्रॉल करें, कुछ और तस्वीरें स्वाइप करें, उन लाल नोटिफिकेशनों को देखें कि उनके पीछे क्या है।

प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से हमें एक साथ ला सकती है, लेकिन क्या उन प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स के डिज़ाइन में ही कुछ अलग हो सकता है? कुछ लोग एक आशाजनक "हाँ" कहते हैं।

फेसबुक? यह जटिल है।

हाल ही में फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया दिग्गज, के प्रदर्शन से बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्या यह सभी नैतिक, राजनीतिक और कानूनी कारणों से अपनी आकर्षण खो रहा है? जिन सवालों का उसे सामना करना पड़ता है? नए उपयोगकर्ताओं के मामले में, शायद वैश्विक स्तर पर नहीं, क्योंकि उभरते हुए तेज इंटरनेट अवसंरचना वाले देश फेसबुक उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या में योगदान दे रहे हैं। फिर भी, इसके बाद घोटाले कंपनी के संचालन के तरीके को लेकर काफी बहस छिड़ गईं और #deleteFacebook जैसी मुहिमें चलने लगीं।

जबकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं अपना फेसबुक खाता हटाना एक काफी अर्थहीन राजनीतिक बयान है, बहुत से लोग सामान्य रूप से सोशल मीडिया के उपयोग पर पुनर्विचार कर रहे हैं, परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहने के लिए कम हस्तक्षेपकारी और कम ध्यान भटकाने वाले तरीकों की तलाश में हैं। हालांकि उनमें से सभी को फेसबुक का विकल्प नहीं माना जाता, लेकिन हैं प्लेटफ़ॉर्मों की सूचियाँ जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच सामाजिक मेलजोल को सुगम बनाने का लक्ष्य रखते हैं - या कम से कम उनसे यह उम्मीद की जाती है - और विज्ञापनों, गोपनीयता सेटिंग्स और तीसरे पक्षों के साथ आपके डेटा को साझा (यानी: बेचने) न करने के वादों के मामले में फेसबुक से अलग हैं। ये मैसेजिंग ऐप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म, कैलेंडर और अन्य प्रकार के ऐप्स हैं, जो आपको स्क्रॉल करते रहने के लिए डिज़ाइन किए जाने के बजाय, वास्तव में आपका काम पूरा करने में मदद करने का इरादा रखते हैं। यह कितना अजीब है?

काम बेहतर करने की बजाय, बेहतर काम करो।

एक प्लेटफ़ॉर्म या ऐप को नैतिक क्या बनाता है? ट्रिस्टन हैरिस, गूगल में पूर्व डिज़ाइन नैतिकता विशेषज्ञ और इसके पीछे के लोगों में से एक समय का सदुपयोग यह आंदोलन ध्यान अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है और यह बताता है कि हम जिन ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं, उनके पीछे के लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। हैरिस हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स का संचालन कंपनियों द्वारा किए गए सचेत डिज़ाइन विकल्पों का परिणाम है और हमें कुछ तस्वीरों, वीडियो या सुझावों की ओर निर्देशित (या विचलित) किया जाता है, केवल इसलिए कि हम इन प्लेटफ़ॉर्म पर बिताए गए समय को अधिकतम कर सकें।

"फेसबुक कहता है कि वह सत्य का निर्णायक नहीं बनना चाहता, लेकिन वह पहले से ही विचारों का निर्णायक बन चुका है क्योंकि वह यह नियंत्रित करता है कि सबसे पहले क्या दिखाई दे। और यह हमारे दिमागों के लिए एक पूरी तरह से रहने लायक नहीं रहने वाला वातावरण बना रहा है," हैरिस कहते हैं। ऐसे डिज़ाइन विकल्पों के परिणामस्वरूप, हैरिस के अनुसार, बल्कि चिंताजनक हैं: "यदि हम उन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जिनकी हमें परवाह है– हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। यदि हम अपने कस्बों, शहरों, समुदायों या सरकार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान बनाए नहीं रख सकते– तो हमारी लोकतंत्र काम नहीं करती। यदि हम जटिल चुनौतियों को समझने के लिए पर्याप्त समय तक अपना ध्यान बनाए नहीं रख सकते– तो जटिल विषयों पर हमारी बातचीत काम नहीं करती।"

"सिर्फ चीज़ों को बेहतर ढंग से करने से काम नहीं चलता, हमें बेहतर चीज़ें करनी चाहिए" – यही है जो हैरिस प्रस्तावित कर रहे हैं और जिस पर वे काम कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि क्या होता अगर ऐप्स वास्तव में हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई होतीं, न कि तुच्छ कामों में उलझाकर ध्यान भटकाने के लिए।

अगला क्या है? देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

हालांकि तकनीकी कंपनियाँ बुरी मंशा वाली नहीं हो सकतीं, यह असंभव है कि बढ़ती हुई ध्यान अर्थव्यवस्था में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का तरीका हम पर असर न डाले। और जबकि ट्रिस्टन हैरिस जैसे लोग काम कर रहे हैं शहर की पुनर्कल्पना, जैसा कि वह स्वयं कहते हैं, एक और शक्ति स्वयं उपयोगकर्ता ही हैं, जो लगातार पारदर्शिता, जवाबदेही और अपने ऐप्स पर अधिक नियंत्रण की मांग करते रहते हैं।