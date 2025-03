Du gehst auf Facebook, um eine Veranstaltung zu checken, und zwanzig Minuten später bist du bei deinem siebten Video über den kommenden Marvel-Film.

Du öffnest Instagram, "um vor dem Schlafengehen noch ein paar Katzenvideos anzuschauen", und dein ursprünglicher Plan, acht Stunden Schlaf zu bekommen, ist nun gefährdet. "Sechs sind auch in Ordnung", flüsterst du dir selbst zu.

Auch wenn Sie mit dem Konzept der Aufmerksamkeitsökonomie nicht vertraut sind, so gehören Sie doch mit Sicherheit dazu: Apps und Plattformen konkurrieren ständig um unsere Zeit und nutzen verschiedene - manche würden sagen manipulative - Techniken, um sie zu gewinnen. Sie wissen schon: noch ein bisschen weiter nach unten scrollen, noch ein paar Fotos durchstreichen, die roten Benachrichtigungen überprüfen, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt.

Die Technologie kann uns sicherlich zusammenbringen, aber könnte es sein, dass die Art und Weise, wie diese Plattformen und Apps gestaltet sind, etwas anderes ist? Einige sagen ein vielversprechendes "Ja".

Facebook? Es ist kompliziert

Die jüngste Entwicklung von Facebook, unserem Social-Media-Giganten, lässt viele Schlüsse zu. Verliert es seine Anziehungskraft aufgrund all der ethischen, politischen und rechtlichen Fragen, mit denen es sich auseinandersetzen muss? Was die Zahl der neuen Nutzer angeht, wahrscheinlich nicht weltweit, da Länder mit einer aufstrebenden schnellen Internet-Infrastruktur zu einer wachsenden Zahl von Facebook-Nutzern beitragen. Doch im Zuge der Skandale, die die Arbeitsweise des Unternehmens betreffen, wurden viele Debatten ausgelöst und Kampagnen wie #deleteFacebook ins Leben gerufen.

Während einige behaupten, das Löschen des eigenen Facebook-Kontos sei ein eher bedeutungsloses politisches Statement, gibt es viele Menschen, die ihre Nutzung sozialer Medien im Allgemeinen überdenken und nach weniger aufdringlichen und ablenkenden Möglichkeiten suchen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Obwohl nicht alle von ihnen Alternativen zu Facebook sein sollen, gibt es Listen von Plattformen, die darauf abzielen - oder von denen zumindest erwartet wird - die Sozialisierung zwischen ihren Nutzern zu erleichtern und sich von Facebook in Bezug auf Werbung, Datenschutzeinstellungen und Versprechen, Ihre Daten nicht an Dritte weiterzugeben (sprich: zu verkaufen), unterscheiden. Dabei handelt es sich um Messaging-Apps, Videokonferenzplattformen, Kalender und andere Arten von Apps, die nicht dazu gedacht sind, Sie beim Scrollen zu halten, sondern die Ihnen helfen sollen, Dinge zu erledigen. Wie verrückt ist das denn?

Nicht Dinge besser machen, sondern bessere Dinge tun

Was macht eine Plattform oder eine App ethisch? Tristan Harris, ehemaliger Designethiker bei Google und einer der Initiatoren der Bewegung Time Well Spent, spricht über die Aufmerksamkeitsökonomie und was sie für die Menschen bedeutet, die hinter den Apps stehen, die wir nutzen. Harris erinnert uns daran, dass die Funktionsweise bestimmter Social-Media-Apps das Ergebnis bewusster Designentscheidungen von Unternehmen ist und dass wir aus keinem anderen Grund auf bestimmte Bilder, Videos oder Vorschläge verwiesen werden (oder von ihnen abgelenkt werden), als um die Zeit, die wir auf diesen Plattformen verbringen, zu maximieren.

"Facebook sagt, es wolle nicht über die Wahrheit entscheiden, aber es ist bereits der Herr der Gedanken, indem es kontrolliert, was überhaupt angezeigt wird. Und es schafft eine völlig unbewohnbare Umgebung für unseren Verstand", sagt Harris. Die Folgen solcher Design-Entscheidungen sind laut Harris (https://medium.com/thrive-global/its-time-to-redesign-the-attention-economy-f9215a2210be) ziemlich alarmierend: "Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf das richten können, was uns wichtig ist, können wir unsere Ziele nicht erreichen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Themen richten können, die in unseren Städten, Gemeinden oder Regierungen wichtig sind, funktioniert unsere Demokratie nicht. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht lange genug aufrechterhalten können, um komplexe Herausforderungen zu verstehen, funktionieren unsere Gespräche über komplexe Themen nicht."

Das Sprichwort, dass es nicht ausreicht, Dinge besser zu machen, sondern dass wir bessere Dinge tun müssen, ist genau das, was Harris vorschlägt und woran er arbeitet. Was wäre, wenn die Apps uns dabei helfen würden, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt uns mit trivialen Beschäftigungen abzulenken?

Was kommt als Nächstes? Scrollen Sie nach unten, um zu sehen

Auch wenn die Technologieunternehmen vielleicht keine bösen Absichten haben, ist es einfach unmöglich, dass die Art und Weise, wie sie in der zunehmend expandierenden Aufmerksamkeitsökonomie miteinander konkurrieren, keine Auswirkungen auf uns hat. Und während Leute wie Tristan Harris daran arbeiten, die Stadt neu zu gestalten (https://medium.com/thrive-global/its-time-to-redesign-the-attention-economy-f9215a2210be), wie er es selbst ausdrückt, bleiben die Nutzer selbst eine weitere Kraft, die ständig Transparenz, Verantwortlichkeit und mehr Kontrolle über ihre Apps fordert.