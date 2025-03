Vous allez sur Facebook pour vérifier un événement et, vingt minutes plus tard, vous en êtes à votre septième vidéo sur le prochain film Marvel.

Vous ouvrez Instagram "juste pour regarder quelques vidéos de chats avant d'aller vous coucher" et votre plan initial d'avoir un doux sommeil de huit heures est maintenant compromis. "Six heures, ça va aussi", vous murmurez à vous-même.

Même si vous n'êtes pas familier avec le concept d'économie de l'attention, vous en faites sûrement partie : les applications et les plateformes se disputent constamment notre temps, et utilisent différentes techniques - certains diraient manipulatrices - pour y parvenir. Vous savez : faire défiler un peu plus vers le bas, glisser quelques photos de plus, vérifier ces notifications rouges pour voir ce qui se cache derrière.

La technologie peut certainement nous rapprocher, mais y aurait-il quelque chose de différent dans la façon dont ces plateformes et applications sont conçues ? Certains disent un "oui" prometteur.

Facebook ? C'est compliqué

On peut dire beaucoup de choses sur la façon dont Facebook, notre géant des médias sociaux, s'est comporté récemment. Est-il en train de perdre son attrait en raison de toutes les éthiques, politiques et juridiques auxquelles il doit faire face (https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram) ? En termes de nouveaux utilisateurs, probablement pas à l'échelle mondiale, puisque les pays dotés d'une infrastructure Internet rapide émergente contribuent à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Facebook. Pourtant, à la suite de scandales concernant le mode de fonctionnement de l'entreprise, de nombreux débats ont été suscités et des campagnes comme #deleteFacebook ont pris leur essor.

Si certains affirment que la suppression de son compte Facebook est une déclaration politique dénuée de sens, de nombreuses personnes reconsidèrent leur utilisation des médias sociaux en général, à la recherche de moyens moins intrusifs et moins distrayants de rester en contact avec leur famille et leurs amis. Bien qu'elles ne soient pas toutes censées être des alternatives à Facebook, il existe des listes de plateformes qui visent à - ou du moins sont censées - faciliter la socialisation entre ses utilisateurs et se distinguent de Facebook en termes de publicités, de paramètres de confidentialité et de promesses de ne pas partager (lire : vendre) vos données avec des tiers. Il s'agit d'applications de messagerie, de plateformes de vidéoconférence, de calendriers et d'autres types d'applications qui, au lieu d'être conçues pour vous faire défiler, ont en fait l'intention de vous aider à accomplir des tâches. C'est fou, non ?

Ne faites pas les choses mieux, faites les choses mieux.

Qu'est-ce qui rend une plateforme ou une application éthique ? Tristan Harris, ancien éthicien du design chez Google et l'une des personnes à l'origine du mouvement Time Well Spent, parle de l'économie de l'attention et de ce qu'elle signifie pour les personnes à l'origine des apps que nous utilisons. Harris nous rappelle que le mode de fonctionnement de certaines applis de médias sociaux est le résultat de choix de conception conscients de la part des entreprises et que nous sommes dirigés vers (ou distraits par) certaines images, vidéos ou suggestions pour aucune autre raison que celle de maximiser le temps que nous passons sur ces plateformes.

"Facebook dit qu'il ne veut pas être l'arbitre de la vérité, mais il est déjà l'arbitre des pensées en contrôlant ce qui s'affiche en premier lieu. Et il est en train de créer un environnement totalement inhabitable pour nos esprits", déclare Harris. Les conséquences de tels choix de conception, selon Harris, sont plutôt alarmantes : "Si nous ne pouvons pas concentrer notre attention sur ce qui nous tient à cœur, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Si nous ne pouvons pas soutenir notre attention sur les questions qui comptent dans nos villes, nos communautés ou notre gouvernement- notre démocratie ne fonctionne pas. Si nous ne pouvons pas maintenir notre attention suffisamment longtemps pour comprendre les défis complexes, nos conversations sur des sujets complexes ne fonctionnent pas."

L'adage selon lequel "il ne suffit pas de mieux faire les choses, il faut les faire mieux" est exactement ce que propose Harris et ce sur quoi il travaille. Et si les applications étaient conçues pour nous aider à nous concentrer sur ce qui est important au lieu de nous distraire avec des activités futiles, demande-t-il.

Quoi de neuf ? Faites défiler pour voir

Même si les entreprises technologiques n'ont peut-être pas de mauvaises intentions, il est tout simplement impossible que la façon dont elles se font concurrence dans l'économie de l'attention, en pleine expansion, ne nous affecte pas. Et tandis que des personnes comme Tristan Harris travaillent à réimaginer la ville, comme il le dit lui-même, une autre force reste les utilisateurs eux-mêmes, qui demandent constamment de la transparence, de la responsabilité et plus de contrôle sur leurs applications.