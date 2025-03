Er du opmærksom på opmærksomhedsøkonomien?

Du går ind på Facebook for at tjekke en begivenhed, og tyve minutter senere er du i gang med din syvende video om den kommende Marvel-film.

Du åbner Instagram "bare for at tjekke nogle kattevideoer, inden du går i seng", og din oprindelige plan om at få en dejlig otte timers søvn er nu kompromitteret. "Seks er også fint," hvisker du til dig selv.

Selv om du ikke er bekendt med begrebet opmærksomhedsøkonomi, er du helt sikkert medlem af det: apps og platforme konkurrerer konstant om vores tid og bruger forskellige - nogle vil sige manipulerende - teknikker til at opnå den. Du ved: scroll lidt mere nedad, swipe et par billeder mere, tjek de røde notifikationer for at se, hvad der er bag dem.

Teknologi kan helt sikkert bringe os sammen, men kan der være noget anderledes ved selve den måde, som disse platforme og apps er udformet på? Nogle siger et lovende "Ja".

Facebook? Det er kompliceret

Meget kan siges om, hvordan Facebook, vores sociale mediegigant, har klaret sig på det seneste. Er den ved at miste sin tiltrækningskraft på grund af alle de etiske, politiske og juridiske spørgsmål, som den skal tage stilling til? Hvad angår nye brugere, sandsynligvis ikke globalt set, da lande med en ny hurtig internetinfrastruktur bidrager til et stigende antal Facebook-brugere. Men i kølvandet på skandaler vedrørende virksomhedens måde at fungere på, blev der rejst mange debatter, og kampagner som #deleteFacebook tog fart.

Mens nogle hævder, at det at slette sin Facebook-konto er en temmelig meningsløs politisk erklæring, er der masser af mennesker, der genovervejer deres brug af sociale medier generelt og leder efter mindre indgribende og distraherende måder at holde kontakten med familie og venner på. Selv om det ikke er meningen, at de alle skal være alternativer til Facebook, er der lister over platforme, der har til formål - eller i det mindste forventes at lette socialiseringen mellem brugerne og adskiller sig fra Facebook med hensyn til annoncer, privatlivsindstillinger og løfter om ikke at dele (læs: sælge) dine data med tredjeparter. Det drejer sig om messaging-apps, videokonferenceplatforme, kalendere og andre typer apps, der i stedet for at være designet til at holde dig til at scrolle, faktisk har til hensigt at hjælpe dig med at få ting gjort. Hvor skørt er det ikke?

Gør ikke ting bedre, gør bedre ting

Hvad gør en platform eller en app etisk? Tristan Harris, tidligere design-etiker hos Google og en af folkene bag Time Well Spent-bevægelsen, taler om opmærksomhedsøkonomien, og hvad den betyder for folkene bag de apps, vi bruger. Harris minder os om, at den måde, som visse apps til sociale medier fungerer på, er resultatet af bevidste designvalg fra virksomhedernes side, og at vi bliver ledt til (eller distraheret af) visse billeder, videoer eller forslag af ingen anden grund end for at maksimere den tid, vi bruger på disse platforme.

"Facebook siger, at det ikke ønsker at være dommer over sandheden, men det er allerede dommer over tankerne ved at kontrollere, hvad der vises i første omgang. Og det er ved at skabe et totalt ubeboeligt miljø for vores tanker", siger Harris. Konsekvenserne af sådanne designvalg ifølge Harris er ret alarmerende: "Hvis vi ikke kan fokusere vores opmærksomhed på det, vi holder af - kan vi ikke opfylde vores mål. Hvis vi ikke kan fastholde vores opmærksomhed på de spørgsmål, der er vigtige i vores byer, lokalsamfund eller regeringer - så fungerer vores demokrati ikke. Hvis vi ikke kan fastholde vores opmærksomhed længe nok til at forstå komplekse udfordringer - så fungerer vores samtaler om komplekse emner ikke."

Ordsproget "det er ikke nok at gøre tingene bedre, vi er nødt til at gøre tingene bedre" er præcis det, som Harris foreslår og arbejder på. Hvad nu hvis apps faktisk blev designet til at hjælpe os med at fokusere på det vigtige i stedet for at distrahere os med trivielle sysler, spørger han.

Hvad er det næste? Rul ned for at se

Selv om teknologivirksomhederne måske ikke har onde hensigter, er det ganske enkelt umuligt, at den måde, de konkurrerer med hinanden på i den stadig mere ekspanderende opmærksomhedsøkonomi, ikke ville påvirke os. Og mens folk som Tristan Harris arbejder på re-imagining the city, som han selv udtrykker det, er en anden kraft fortsat brugerne selv, der konstant kræver gennemsigtighed, ansvarlighed og mere kontrol over deres apps.