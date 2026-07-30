Är du medveten om uppmärksamhetsekonomin?

Du går in på Facebook för att kolla ett evenemang, och tjugo minuter senare är du redan inne på din sjunde video om den kommande Marvel-filmen.

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Du öppnar Instagram ”bara för att kolla på några kattvideor innan du går och lägger dig” och din ursprungliga plan att få en skön åtta timmars sömn är nu i farozonen. ”Sex timmar går också bra”, viskar du till dig själv.

Även om du inte är bekant med begreppet uppmärksamhetsekonomin, så är du säkert en del av det: appar och plattformar som ständigt konkurrerar om vår tid och använder olika – vissa skulle säga manipulativa – metoder för att uppnå det. Du vet: bläddra ner lite till, svep igenom några fler bilder, kolla de röda notiserna för att se vad som döljer sig bakom dem.

Tekniken kan visserligen föra oss samman, men kan det finnas något speciellt med själva sättet som dessa plattformar och appar är utformade på? Vissa svarar ett lovande ”ja”.

Facebook? Det är komplicerat

Det finns mycket att säga om hur det har gått för Facebook, vår sociala mediejätte, på senare tid. Håller det på att förlora sin attraktionskraft på grund av alla etiska, politiska och juridiska frågor som den måste ta itu med? När det gäller nya användare är det förmodligen inte fallet globalt sett, eftersom länder där internetinfrastrukturen utvecklas snabbt bidrar till ett växande antal Facebook-användare. Men i kölvattnet av skandaler När det gäller företagets verksamhetssätt väcktes många diskussioner och kampanjer som #deleteFacebook tog fart.

Medan vissa hävdar att Att radera sitt Facebook-konto är ett ganska meningslöst politiskt ställningstagande, men det finns många som omprövar sin användning av sociala medier i allmänhet och letar efter mindre påträngande och distraherande sätt att hålla kontakten med familj och vänner. Även om inte alla av dem är tänkta att vara alternativ till Facebook, finns det listor över plattformar som syftar till – eller åtminstone förväntas – underlätta socialiseringen mellan sina användare och som skiljer sig från Facebook när det gäller annonser, sekretessinställningar och löften om att inte dela (läs: sälja) dina uppgifter till tredje part. Det handlar om meddelandeappar, plattformar för videokonferenser, kalendrar och andra typer av appar som, istället för att vara utformade för att få dig att scrolla vidare, faktiskt har som syfte att hjälpa dig att få saker gjorda. Hur galet är inte det?

Gör inte saker bättre, utan gör bättre saker

Vad kännetecknar en etisk plattform eller app? Tristan Harris, tidigare designetiker hos Google och en av personerna bakom Väl använd tid rörelsen, talar om uppmärksamhetsekonomin och vad den innebär för människorna bakom de appar vi använder. Harris påminner oss om att sättet som vissa sociala medieappar fungerar på är resultatet av medvetna designval från företagens sida och att vi styrs mot (eller distraheras av) vissa bilder, videor eller förslag av ingen annan anledning än att maximera den tid vi tillbringar på dessa plattformar.

”Facebook säger att man inte vill agera som sanningsdomare, men man är redan en domare över våra tankar genom att styra vad som visas från början. Och det skapar en miljö som är helt outhärdlig för våra sinnen”, säger Harris. Konsekvenserna av sådana designval, enligt Harris, är ganska oroande: ”Om vi inte kan rikta vår uppmärksamhet mot det som är viktigt för oss – kan vi inte uppnå våra mål. Om vi inte kan hålla uppmärksamheten riktad mot de frågor som är viktiga i våra städer, samhällen eller för vår regering – fungerar inte vår demokrati. Om vi inte kan hålla uppmärksamheten uppe tillräckligt länge för att förstå komplexa utmaningar – fungerar inte våra samtal om komplexa ämnen.”

Ordspråket ”det räcker inte att göra saker bättre, vi måste göra bättre saker” är precis vad Harris förespråkar och arbetar med. Tänk om apparna var utformade för att faktiskt hjälpa oss att fokusera på det som är viktigt istället för att distrahera oss med triviala sysslor, frågar han sig.

Vad händer härnäst? Bläddra nedåt för att se

Även om teknikföretagen kanske inte har onda avsikter är det helt enkelt omöjligt att det sätt på vilket de konkurrerar med varandra i den ständigt växande uppmärksamhetsekonomin inte skulle påverka oss. Och medan personer som Tristan Harris arbetar med att att omforma staden, som han själv uttrycker det, är användarna själva en annan drivkraft som ständigt kräver öppenhet, ansvarsskyldighet och större kontroll över sina appar.