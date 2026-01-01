एक नेता के रूप में कार्य/जीवन का अच्छा संतुलन प्राप्त करना

"लगभग हर चीज़ फिर से काम करने लगेगी अगर आप उसे कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें...आपको भी।" ये अमेरिकी लेखिका ऐन लैमॉट के शब्द हैं। आजकल ऐसा लगता है कि उत्पादकता और समय पर पहले से कहीं अधिक मांगों के बीच ये शब्द इससे अधिक सच्चे नहीं हो सकते।

लेकिन एक नेता के रूप में, यह समझना ही पर्याप्त नहीं है कि स्वस्थ कार्य/जीवन संतुलन क्या होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपनाएँ। आइए खराब कार्य/जीवन संतुलन के परिणामों और आप इसे कैसे टाल सकते हैं, पर नजर डालें।

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बर्नआउट क्या है?

सरल शब्दों में, यह तब होता है जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। बर्नआउट कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि बढ़े हुए तनाव, थकान, भावनात्मक अस्थिरता, शराब या अन्य पदार्थों का दुरुपयोग, नींद में बदलाव और अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतें।

समझना बर्नआउट के लक्षण यह आपको इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने और आपके तथा आपकी टीम के लिए एक स्वस्थ कार्य/जीवन संतुलन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

अच्छा कार्य/जीवन संतुलन कैसे प्राप्त करें

स्वस्थ कार्य/जीवन संतुलन प्राप्त करने के लिए, नेताओं को अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग यह कहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि यह कंपनी के सर्वोत्तम हित में है। यह नहीं है।

एक तरीका तनाव प्रबंधन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है – जैसे माइंडफुलनेस या सक्रिय व्यायाम दिनचर्या बनाए रखना। ये तरीके तनाव और चिंता को कम करने के साथ-साथ संतोष की समग्र भावना प्रदान करने में सिद्ध हुए हैं।

समय प्रबंधन भी चीज़ों पर काबू बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नेताओं को कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन कार्यों को सौंप देना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक अनुसूचीकरण उपकरण योजना को स्वचालित करने और अत्यंत आवश्यक समय बचाने का भी एक शानदार तरीका है।

बेशक, उत्पादकता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एक नेता के रूप में आपको अभी भी ब्रेक लेने, शौक रखने, दोस्तों और परिवार से मिलने और काम से दूर रहने का मौका लेने की जरूरत है।

यह समझना आवश्यक है कि बर्नआउट की रोकथाम केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं है; यह आत्म-देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देने वाली एक सहायक कार्य संस्कृति बनाने के बारे में भी है। नेताओं के रूप में, इन व्यवहारों का स्वयं अनुसरण करना और टीम को उनकी महत्वता बताना महत्वपूर्ण है।

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उस संतुलन को पाने के लिए सुझाव

सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि आप काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करें। एक निश्चित समय के बाद सूचनाओं को म्यूट करने, ईमेल को अगले दिन के लिए टालने और दोस्तों के साथ कॉफी पर मिलने की व्यवस्था करने में संकोच न करें।

अपनी टीम पर भरोसा करने के लिए तैयार रहें। ऐसा महसूस न करें कि आपको सब कुछ खुद ही करना है। अपनी टीम की रचनात्मकता पर भरोसा करें और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएँ। चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रतिक्रिया स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और पीछे के दरवाजे से माइक्रोमैनेज न करें।