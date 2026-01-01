"Casi todo vuelve a funcionar si lo desenchufas durante unos minutos... incluido tú". Son palabras de la escritora estadounidense Anne Lamott. Hoy en día parece que no podrían ser más ciertas, con mayores exigencias que nunca de productividad y tiempo.

Pero, como líder, es importante no sólo entender qué es un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal, sino también asegurarse de adoptarlo. Veamos las consecuencias de un mal equilibrio entre trabajo y vida privada y cómo evitarlo.

¿Qué es el agotamiento?

En términos sencillos, es cuando te sientes agotado mental y físicamente. El agotamiento puede manifestarse de muchas maneras, como aumento del estrés, fatiga, inestabilidad emocional, abuso de alcohol o sustancias, cambios en el sueño y hábitos alimentarios poco saludables.

Comprender los signos de burnout puede ayudarle a tomar medidas proactivas para prevenirlo y promover un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal para usted y su equipo.

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Cómo conseguir un buen equilibrio entre trabajo y vida personal

Para conseguir un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal, los líderes deben dar prioridad a su bienestar mental y físico. Es muy frecuente que los altos cargos intenten imponerlo diciendo que es lo mejor para la empresa. Pero no es así.

Un enfoque consiste en centrarse en técnicas de gestión del estrés, como la atención plena o el mantenimiento de una rutina de ejercicio activo. Se ha demostrado que estos métodos reducen el estrés y la ansiedad y proporcionan una sensación general de plenitud.

La gestión del tiempo también es vital para mantenerse al día. Los líderes deben priorizar las tareas y delegar las cosas que no son importantes. Una herramienta de programación también es una forma estupenda de automatizar la planificación y liberar un tiempo muy necesario.

Por supuesto, la productividad es importante, pero no a expensas de tu salud. Como líder, necesitas tomarte descansos, tener aficiones, reunirte con amigos y familiares y tener la oportunidad de desconectar del trabajo.

Es esencial reconocer que la prevención del agotamiento no sólo afecta al individuo, sino también a la creación de una cultura laboral que valore el autocuidado y la salud mental. Como líderes, es importante modelar estos comportamientos y comunicar su importancia al equipo.

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Consejos para conseguir ese equilibrio

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Una de las cosas más importantes que puedes hacer es establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. No tengas miedo de silenciar las notificaciones a partir de cierta hora, posponer los correos electrónicos para el día siguiente y quedar para tomar un café con los amigos.

Esté dispuesto a confiar en su equipo. No sientas que tienes que hacerlo todo tú solo. Confía en la creatividad de tu equipo y apóyate en su experiencia. Esté dispuesto a aceptar comentarios sobre cómo hacer mejor las cosas y no microgestione por la puerta de atrás.

Trabaje de forma más inteligente, no más dura. No lo haga todo manualmente cuando las nuevas tecnologías pueden ayudarle a recuperar tiempo de su jornada. Crea una Página de reservas para que la gente se reúna contigo en lugar de verte inmerso en rondas de correos electrónicos. Utiliza una herramienta de gestión de proyectos para hacer un seguimiento de cómo avanzan las cosas e identificar los problemas a tiempo, antes de que se descontrolen.