"Quase tudo voltará a funcionar se você tirar da tomada por alguns minutos... inclusive você." Essas são as palavras da autora americana Anne Lamott. Hoje em dia, parece que elas não poderiam ser mais verdadeiras, já que as demandas por produtividade e tempo são maiores do que nunca.

Porém, como líder, é importante não apenas entender o que é um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, mas também garantir que você o adote. Vejamos as consequências de um equilíbrio ruim entre vida pessoal e profissional e como evitá-lo.

O que é burnout?

Em termos simples, é quando você se sente mental e fisicamente exausto. O esgotamento pode se manifestar de várias maneiras, incluindo aumento do estresse, fadiga, instabilidade emocional, uso indevido de álcool ou substâncias, alterações no sono e hábitos alimentares pouco saudáveis.

Compreender os sinais de burnout pode ajudá-lo a tomar medidas proativas para evitá-lo e promover um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal para você e sua equipe.

Como obter um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Para obter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, os líderes devem priorizar seu bem-estar físico e mental. É muito comum que os que ocupam cargos de chefia tentem impor isso dizendo que é do interesse da empresa. Mas não é.

Uma abordagem é concentrar-se em técnicas de gerenciamento do estresse, como a atenção plena ou a manutenção de uma rotina ativa de exercícios. Foi comprovado que esses métodos reduzem o estresse e a ansiedade e proporcionam uma sensação geral de satisfação.

O gerenciamento do tempo também é vital para manter o controle das coisas. Os líderes devem priorizar as tarefas e delegar as que não são importantes. Uma ferramenta de agendamento também é uma ótima maneira de automatizar o planejamento e liberar o tempo necessário.

É claro que a produtividade é importante, mas não às custas de sua saúde. Como líder, você ainda precisa fazer pausas, ter hobbies, encontrar-se com amigos e familiares e ter a chance de se desligar do trabalho.

É essencial reconhecer que a prevenção do burnout não diz respeito apenas ao indivíduo, mas também à criação de uma cultura de trabalho favorável que valorize o autocuidado e a saúde mental. Como líderes, é importante modelar esses comportamentos e comunicar sua importância à equipe.

Dicas para obter esse equilíbrio

Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Não tenha medo de silenciar as notificações após um determinado horário, adiar e-mails para o dia seguinte e marcar um café com os amigos.

Esteja disposto a confiar na sua equipe. Não sinta que precisa fazer tudo sozinho. Confie em sua equipe para ser criativa e se apoiar em seus conhecimentos. Esteja disposto a aceitar feedback sobre como fazer as coisas melhor e não faça microgerenciamento pela porta dos fundos.

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. Não faça tudo manualmente quando a nova tecnologia pode ajudá-lo a recuperar tempo em seu dia. Crie uma Booking Page para permitir que as pessoas se reúnam com você em vez de serem sugadas por uma série de e-mails. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos para acompanhar o andamento dos trabalhos e identificar problemas com antecedência, antes que eles saiam do controle.