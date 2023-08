"Næsten alt vil fungere igen, hvis du trækker stikket ud i et par minutter... også dig." Det er ord af den amerikanske forfatter Anne Lamott. I dag føles det, som om de ikke kunne være mere sande med større krav end nogensinde før til produktivitet og tid.

Men som leder er det vigtigt ikke blot at forstå, hvad en sund balance mellem arbejde og privatliv er, men også at sikre, at du selv omfavner den. Lad os se på konsekvenserne af en dårlig balance mellem arbejde og privatliv, og hvordan du kan undgå den.

Hvad er udbrændthed?

Enkelt sagt er det, når du føler dig både mentalt og fysisk udmattet. Udbrændthed kan vise sig på mange måder, herunder øget stress, træthed, følelsesmæssig ustabilitet, alkohol- eller stofmisbrug, ændringer i søvn og usunde spisevaner.

Hvis du forstår tegnene på udbrændthed kan du tage proaktive skridt til at forebygge det og fremme en sund balance mellem arbejde og privatliv for dig og dit team.

Sådan får du en god balance mellem arbejde og privatliv

For at opnå en sund balance mellem arbejde og privatliv skal ledere prioritere deres mentale og fysiske velvære. Det er så ofte tilfældet, at personer i ledende stillinger vil forsøge at presse sig igennem og sige, at det er i virksomhedens bedste interesse. Det er det ikke.

En metode er at fokusere på stresshåndteringsteknikker - ting som mindfulness eller en aktiv træningsrutine. Disse metoder har vist sig at reducere stress og angst og give en generel følelse af tilfredsstillelse.

Tidsstyring er også afgørende for at holde styr på tingene. Ledere bør prioritere opgaver og uddelegere ting, der ikke er vigtige. Et planlægningsværktøj er også en god måde at automatisere planlægningen på og frigøre tiltrængt tid.

Selvfølgelig er produktivitet vigtigt, men ikke på bekostning af dit helbred. Som leder har du stadig brug for at holde pauser, have hobbyer, mødes med venner og familie og få mulighed for at slukke fra arbejdet.

Det er vigtigt at erkende, at forebyggelse af udbrændthed ikke kun handler om den enkelte; det handler også om at skabe en støttende arbejdskultur, der værdsætter selvomsorg og mental sundhed. Som ledere er det vigtigt, at man som forbillede for disse adfærdsmønstre og kommunikerer deres betydning til teamet.

Tips til at finde balancen

En af de vigtigste ting, du kan gøre, er at sætte klare grænser mellem arbejde og privatliv. Vær ikke bange for at slå notifikationer fra efter et bestemt tidspunkt, udskyde e-mails til næste dag og arrangere en kop kaffe med venner.

Vær villig til at stole på dit team. Du skal ikke føle, at du skal gøre alting selv. Stol på, at dit team kan være kreativt og trække på deres ekspertise. Vær villig til at acceptere feedback om, hvordan tingene kan gøres bedre, og lad være med at mikrostyre gennem bagdøren.

Arbejd smartere, ikke hårdere. Lad være med at gøre alting manuelt, når ny teknologi kan hjælpe dig med at genvinde tid i din dag. Opret en Booking Page for at lade folk mødes med dig i stedet for at blive suget ind i runder af e-mails. Brug et projektstyringsværktøj til at følge, hvordan tingene skrider fremad, og identificer problemer tidligt - før de kommer ud af kontrol.