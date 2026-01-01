Pro की तरह पेड अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने के 5 टिप्स

भुगतान वाले अपॉइंटमेंट्स का प्रबंधन आसान होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनवॉइस संभाल रहे हैं, भुगतान के पीछे भाग रहे हैं, या आखिरी समय में रद्दीकरण से निपट रहे हैं, तो समय और धैर्य दोनों आसानी से खत्म हो सकते हैं। चाहे आप साप्ताहिक सत्र चला रहे हों, एक बार की परामर्श दे रहे हों, या कोचिंग प्रोग्राम चला रहे हों, ये पांच टिप्स आपको जल्दी भुगतान प्राप्त करने और अपने शेड्यूल को नियंत्रण में रखने में मदद करेंगी।

चलिए शुरू करते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. पहले से ही स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करें

किसी के भी आपके साथ समय बुक करने से पहले, सुनिश्चित करें कि उन्हें पता हो कि उन्हें क्या मिल रहा है और इसकी कीमत क्या है। अपनी दर स्पष्ट रूप से बताएं, भुगतान कैसे किया जाएगा, और अगर वे आखिरी समय में रद्द करते हैं तो क्या होगा।

यह जटिल होने की जरूरत नहीं है। आपकी बुकिंग पुष्टि या ईमेल में एक संक्षिप्त पंक्ति ही काफी है। स्पष्ट रूप से बताने से आप बाद में असहज बातचीत से बचते हैं – और ग्राहकों को भी अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है।

2. मैन्युअल इनवॉइसिंग का उपयोग केवल तभी करें जब यह वास्तव में समझ में आता हो।

मैन्युअल इनवॉइसिंग तब काम कर सकती है जब आपके पास सिर्फ कुछ ही हाई-टच क्लाइंट्स हों या आप कुछ बहुत ही कस्टम ऑफर करते हों। लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह समय-साध्य है। आपको इनवॉइस भेजनी होती है, यह जांचनी होती है कि उन्होंने भुगतान किया है या नहीं, रिमाइंडर भेजने होते हैं... और कभी-कभी आपको उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।

यदि आप अपने चालान हाथ से बनाते हैं, तो उन्हें सख्त रखें: अपने भुगतान की शर्तें, देय तिथियाँ शामिल करें और आवश्यकता पड़ने पर अनुवर्ती कार्रवाई करें। लेकिन दोहराए जाने वाले सत्रों या आप जो कुछ भी नियमित रूप से प्रदान करते हैं, उसके लिए एक बेहतर तरीका है।

3. बुकिंग के समय एक-क्लिक भुगतान की सुविधा दें।

भुगतान में देरी से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपॉइंटमेंट बुक होते ही भुगतान मांगें।

Doodle और Stripe के साथ मिलकर काम करने से, ग्राहक एक ही बार में समय चुन सकते हैं और सत्र का भुगतान कर सकते हैं। चाहे आप Doodle का उपयोग कर रहे हों बुकिंग पेज या एक 1:1 लिंकआप बस अपनी दर निर्धारित करें और अपना लिंक साझा करें। भुगतान बुकिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वचालित रूप से हो जाता है।

इसका मतलब है:

कोई बिना भुगतान की बुकिंग नहीं

पीछा नहीं करना

कम रद्दीकरण

बस सभी के लिए एक अधिक सुगम अनुभव।

4. एक लिंक बनाएँ जिसका आप बार-बार उपयोग कर सकें

एक बार जब आप अपनी उपलब्धता और दर निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको प्रत्येक नए ग्राहक के लिए सेटअप फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप हर सत्र के लिए एक ही Doodle लिंक का उपयोग कर सकते हैं—चाहे वह एक बार की कॉल हो, साप्ताहिक चेक-इन हो, या आपका नियमित कोचिंग स्लॉट हो।

यह आपका समय बचाता है और उनके लिए बुकिंग को सरल बनाता है। कोई भ्रम नहीं। कोई अतिरिक्त ईमेल नहीं।

5. अपनी आय का स्मार्ट तरीके से हिसाब रखें

अगर आपके भुगतान हर तरफ से आ रहे हैं, तो चीजें जल्दी ही गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन Stripe पर्दे के पीछे की सभी व्यवस्थाएँ संभालता है: रसीदें, भुगतान, डैशबोर्ड – सब कुछ वहीं मौजूद है।

आप जल्दी से देख पाएंगे कि किसने भुगतान किया है, क्या आ रहा है, और कब। स्प्रेडशीट की कोई आवश्यकता नहीं।

अपने और अपने ग्राहकों के लिए चीज़ें आसान बनाएं

आप प्रशासनिक कामों में जितना कम समय खर्च करेंगे, उतना अधिक समय आपको वास्तविक काम के लिए मिलेगा। ये सुझाव आपको नियंत्रण बनाए रखने, भुगतान संबंधी तनाव से बचने और काम करते समय अधिक पेशेवर दिखने में मदद करते हैं।

हजारों पेशेवर पहले से ही Doodle with Stripe का उपयोग करके भुगतान किए गए अपॉइंटमेंट्स को सरल और सुगम बनाते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं?