5 tips för att hantera betalda bokningar som ett proffs

Det borde vara enkelt att hantera betalda bokningar. Men om du måste hålla reda på fakturor, jaga inbetalningar eller hantera avbokningar i sista minuten är det lätt att förlora både tid och tålamod. Oavsett om du håller veckovisa sessioner, engångskonsultationer eller coachningsprogram kommer dessa fem tips att hjälpa dig att få betalt snabbare och hålla ordning på ditt schema.

Då sätter vi igång.

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1. Ställ upp tydliga förväntningar redan från början

Innan någon bokar tid hos dig bör du se till att de vet vad de får och vad det kostar. Ange tydligt ditt pris, hur betalningen ska ske och vad som händer om de avbokar i sista minuten.

Det behöver inte vara komplicerat. En kort rad i din bokningsbekräftelse eller i ett e-postmeddelande räcker. Att vara tydlig från början sparar dig från obekväma samtal senare – och bidrar också till att kunderna känner sig tryggare.

2. Använd manuell fakturering endast när det verkligen är lämpligt

Manuell fakturering kan fungera om du bara har ett fåtal kunder som kräver mycket personlig service eller om du erbjuder något mycket skräddarsytt. Men låt oss vara ärliga – det är tidskrävande. Du måste skicka fakturan, kontrollera om de har betalat, skicka påminnelser... och ibland vänta längre än du borde.

Om du skapar dina fakturor manuellt, se till att ha koll på det hela: ange betalningsvillkor och förfallodatum, och följ upp vid behov. Men för återkommande tjänster eller annat som du erbjuder regelbundet finns det ett bättre sätt.

3. Erbjud betalning med ett klick vid bokningstillfället

Det enklaste sättet att undvika betalningsförseningar? Be om betalning redan när besöket bokas.

Tack vare samarbetet mellan Doodle och Stripe kan kunderna välja en tid och betala för sessionen i ett enda steg. Oavsett om du använder Doodles Booking Page eller en 1:1-länk, du anger bara ditt pris och delar din länk. Betalningen sker automatiskt som en del av bokningsprocessen.

Det betyder:

Inga obetalda bokningar

Ingen jakt

Färre avbokningar

Helt enkelt en smidigare upplevelse för alla.

4. Skapa en länk som du kan använda om och om igen

När du väl har angett din tillgänglighet och ditt pris behöver du inte göra om inställningarna för varje ny kund. Du kan använda samma Doodle-länk för varje tillfälle – oavsett om det handlar om ett engångssamtal, ett veckovis möte eller din regelbundna coachingtid.

Det sparar tid för dig och gör det enkelt för dem att boka. Ingen förvirring. Inga extra e-postmeddelanden.

5. Håll koll på dina inkomster på ett smart sätt

Om dina betalningar kommer in från alla håll kan det snabbt bli rörigt. Men Stripe sköter allt bakom kulisserna: kvitton, utbetalningar, översiktspaneler – allt finns där.

Du kan snabbt se vem som har betalat, vilka betalningar som är på väg in och när. Inga kalkylblad behövs.

Gör det enklare för dig och dina kunder

Ju mindre tid du lägger på administration, desto mer tid får du över till själva arbetet. Dessa tips hjälper dig att behålla kontrollen, undvika betalningsstress och samtidigt framstå som mer professionell.

Tusentals yrkesverksamma använder redan Doodle med Stripe för att göra det enkelt och smidigt att boka betalda möten. Är du redo att göra detsamma?