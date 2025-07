5 dicas para gerenciar compromissos pagos como um pro

Gerenciar compromissos pagos deveria ser fácil. Mas se você estiver fazendo malabarismos com faturas, correndo atrás de pagamentos ou lidando com cancelamentos de última hora, é fácil perder tempo e paciência. Independentemente de você estar realizando sessões semanais, consultas pontuais ou programas de coaching, essas cinco dicas o ajudarão a receber pagamentos mais rapidamente e a manter sua agenda sob controle.

Vamos ao que interessa.

1. Defina expectativas claras antecipadamente

Antes de qualquer pessoa agendar um horário com você, certifique-se de que ela saiba o que está recebendo e quanto custa. Esclareça sua tarifa, como os pagamentos são feitos e o que acontece se o cliente cancelar de última hora.

Isso não precisa ser complicado. Uma linha rápida em sua confirmação de reserva ou e-mail é suficiente. Ser direto evita que você tenha conversas desconfortáveis mais tarde e ajuda os clientes a se sentirem mais confiantes.

2. Use o faturamento manual somente quando realmente fizer sentido

O faturamento manual pode funcionar se você tiver apenas alguns clientes de alto contato ou se oferecer algo muito personalizado. Mas vamos ser honestos: consome muito tempo. Você precisa enviar a fatura, verificar se eles pagaram, enviar lembretes... e, às vezes, esperar mais do que deveria.

Se você emitir a fatura manualmente, mantenha-a firme: inclua suas condições de pagamento, datas de vencimento e faça o acompanhamento quando necessário. Mas para sessões repetidas ou qualquer coisa que você ofereça regularmente, há uma maneira melhor.

3. Ofereça pagamentos com um clique no momento da reserva

A maneira mais fácil de evitar atrasos no pagamento? Solicite o pagamento quando o agendamento for feito.

Com o Doodle e o Stripe trabalhando juntos, os clientes podem escolher um horário e pagar pela sessão de uma só vez. Se você estiver usando a página de reservas do Doodle ou um link 1:1, basta definir sua tarifa e compartilhar o link. O pagamento ocorre automaticamente como parte do processo de reserva.

Isso significa que:

Não há reservas não pagas

Sem perseguição

Menos cancelamentos

Apenas uma experiência mais tranquila para todos.

4. Crie um link que você possa usar várias vezes

Depois de definir a disponibilidade e a tarifa, você não precisa recriar a configuração para cada novo cliente. Você pode usar o mesmo link do Doodle para todas as sessões, seja uma chamada única, um check-in semanal ou seu ponto de coaching regular.

Isso economiza tempo para você e simplifica o agendamento para o cliente. Sem confusão. Sem e-mails extras.

5. Mantenha o controle de sua renda de forma inteligente

Se os seus pagamentos vierem de todas as direções, as coisas podem ficar confusas rapidamente. Mas o Stripe cuida dos bastidores: recibos, pagamentos, painéis de controle - está tudo lá.

Você poderá verificar rapidamente quem pagou, o que está entrando e quando. Não são necessárias planilhas.

Facilite as coisas para você e seus clientes

Quanto menos tempo você gastar com administração, mais tempo terá para trabalhar de verdade. Essas dicas o ajudam a manter o controle, evitar o estresse com pagamentos e parecer mais profissional ao fazer isso.

Milhares de profissionais já usam o Doodle com o Stripe para tornar os compromissos pagos simples e tranquilos. Pronto para se juntar a eles?