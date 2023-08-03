Existuje německé rčení; „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ , což se dá přeložit jako „všechno má svůj konec, jen klobása má dva“. V angličtině bychom řekli, že všechno jednou skončí, a to platí zejména pro papírové diáře a kalendáře.
V uplynulém desetiletí prošla technologie rychlým vývojem, který změnil způsob, jakým komunikujeme a pracujeme. Od smartphonů až po virtuálních schůzek– digitální svět lidem usnadnil zůstat v kontaktu a mít vše pod kontrolou, ať už jsou kdekoli.
A i když se technologie změnila, vnímání lidí se měnilo vždy o něco těžší. Až do příchodu COVID-19. Nyní, kdy více lidí než kdy jindy pracuje z domova, se postoje konečně přizpůsobily technologii.
Jedna z klíčových věcí pro práce na dálku je zůstat v kontaktu. S digitálním kalendářem to nejen zvládneš, ale díky automatizaci kalendáře ušetříš spoustu času. Pojďme se podívat, jak na to.
Přístup odkudkoli
Kdybys před 50 lety řekl bankéři z Wall Streetu, že bude mít přístup ke svému kalendáři odkudkoli na světě, považoval by tě za blázna. Ale dnes, kdy má prakticky každý online kalendář propojený s e-mailem, je to skutečně tak.
Pro zaneprázdněné manažery to znamená, že mohou zůstat v kontaktu se svým podnikáním bez ohledu na to, kam na světě se musí vydat nebo k jakému zařízení mají přístup. Mohou snadno vytvářet a spravovat události, schůzky a připomenutí, nebo to dokonce nechat zařídit svými asistenty z druhé strany světa.
Nyní se smartphony a digitálními kalendáři přizpůsobenými pro mobilní zařízeníje pro týmy pracující na dálku nebo pro ty, kteří jsou neustále v pohybu, snazší než kdy jindy mít přehled o svých plánech. Pokud máš obchodní zástupce, kteří cestují po celé zemi, online kalendář jim usnadní připojit se k schůzce. Stačí k schůzce připojit odkaz nebo telefonní číslo a oni se mohou zapojit do diskuze i na cestách.
Snadná správa tvého rozvrhu
Pokud je možné koordinovat svůj čas odkudkoli na světě díky digitálnímu kalendáři, pak je také snadné spravovat svůj vlastní rozvrh. To znamená, že se můžeš vyhnout nepříjemným situacím, jako je dvojí rezervace s klienty.
Na rozdíl od zaznamenávání všeho na papíře ti online kalendář umožňuje sdílet svůj rozvrh přímo s ostatními. Propojením svého kalendáře s nástrojem, jako je Doodle ti umožňuje pozvat ostatní na události a schůzky pouhými několika kliknutími, což usnadňuje koordinaci a spolupráci s ostatními.
Tvůj kalendář propojený s nástrojem, jako je rezervační stránka , celý proces ještě více zjednoduší. Stačí nastavit svou dostupnost a kdykoli si s tebou někdo bude chtít domluvit schůzku, stačí mu poslat odkaz. Už žádné zdlouhavé e-mailové korespondence. A co je možná ještě důležitější, tyto rezervace se synchronizují na všech tvých zařízeních, takže tě nikdy nepřekvapí nečekaná schůzka.
Integrace
Pokud si z tohoto článku máš odnést jednu radu, pak je to propojit svůj online kalendář s nástrojem pro videokonference. Usnadní ti to setkávání s lidmi, ušetří čas, sníží stres a zvýší produktivitu.
Řekněme, že propojíš Zoom se svým účtem Doodle. Kdykoli vytvoříš rezervační stránka nebo skupinová anketa a zvolíš, že se schůzka bude konat virtuálně, odkaz na Zoom se automaticky objeví v tvé pozvánce. To znamená, že nemusíš dělat žádnou práci navíc, stačí nastavit svou dostupnost a poskytnout odkaz. Není třeba přepínat mezi různými aplikacemi, abys naplánoval a připojil se ke schůzkám… velká úspora času!
Pro vedoucí pracovníky a podnikatele je to obzvláště užitečné. Díky tomu, že máš svůj rozvrh pod kontrolou i na cestách, můžeš riziku vyhoření. Nemusíš osobně cestovat na každou schůzku, což znamená, že budeš mít čas na mnohem důležitější věci, jako je řízení firmy a trávení času s rodinou.
Připomenutí: Už nikdy nezmeškáš schůzku!
Možná to zní jako přehnané tvrzení, že už nikdy nezmeškáš schůzku, ale díky efektivnímu využití připomínekto není tak daleko od pravdy.
Nastavení připomínek v digitálním kalendáři ti pomůže mít vždy přehled o tom, kdy se blíží důležitá schůzka nebo termín. Navíc si můžeš nastavit upozornění na dobu cesty, pokud se schůzka koná osobně, nebo nechat zasílat e-mailová připomenutí s předstihem, abys měl jistotu, že se všichni hosté dostaví.
Kromě toho, že ti neuniknou schůzky, můžeš se soustředit na přípravu na schůzku , což ti pomůže udělat na zúčastněné strany skvělý dojem. Ukážeš, že jsi organizovaný, spolehlivý a profesionální.
Sladit rozvrhy během několika vteřin
Na moderních pracovištích je stále běžnější, že tvůj kalendář je viditelný pro všechny tvé kolegy. Pro firmu je to skvělé, protože to zaměstnancům usnadňuje domlouvání schůzek s týmem.
Pomáhá to také zaměstnancům, kteří jednají s potenciálními zákazníky, zajistit, aby udrželi prodejní proces co nejkratší. Pokud obchodní manažer vyřizuje příchozí poptávky, může okamžitě zjistit, kdo z jeho týmu má volno, a přidělit mu schůzku.
S Doodle rezervační stránkaumožňuje Hosts zohlednit časové možnosti všech, kteří se mají schůzky zúčastnit. Skvělé například v případě, že pracuješ pro technologickou společnost, kde je nutné, aby obchodního zástupce doprovázel odborník.
Opakující se schůzky jsou snadné
U většiny digitálních kalendářů je plánování opakujících se schůzek stejně snadné jako nastavení běžné pozvánky. Stačí určit, zda se jedná o jednorázovou událost nebo o opakující se událost, a pokud se koná vícekrát, rozhodnout, jak často.
Plánování opakujících se událostí tímto způsobem ti umožňuje nastavit připomenutí a oznámení. Stejně jako jsou důležitá pro jednorázové schůzky, tak i pro v případě opakujících se schůzek to zaručuje, že účastníci nezapomenou a mohou si vše naplánovat a připravit předem.
Znamená to také, že důležitým zúčastněným stranám lze si zablokovat termíny si termíny zarezervovat s předstihem. Pokud jste tedy generální ředitel a potřebujete, aby se vaši vedoucí pracovníci scházeli každé čtvrtletí, je mnohem pravděpodobnější, že se tak stane díky opakované schůzce.
Když si vzpomeneme na naše německé přísloví o klobáse, vyvstává nám na mysli další: „wer rastet, der rostet“, což znamená, že kdo odpočívá, ten rezaví. Nelpi na svém papírovém kalendáři, protože přechod na digitální má spoustu výhod.
Umožňuje ti pracovat na dálku, plánovat schůzky a nastavovat připomenutí, ať už jsi kdekoli. Můžeš zefektivnit svůj pracovní den, dosahovat svých cílů efektivněji a úzce spolupracovat s kolegy tím, že během několika vteřin zjistíš, kdy mají volno.
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