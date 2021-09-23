Zpráva o časovém blokování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Own Your Time – Průzkum mezi pracovníky na dálku
Pro ty z nás, kteří v uplynulém roce pracovali z domova, se objevovaly nové výzvy, kterým jsme museli čelit, a zdálo se, že tomu nebude konce. Některé z nich – jako hluk v pozadí nebo špatné připojení – lze překonat relativně rychle. Jiné, jako únava ze Zoomu nebo zátěž na naše duševní zdraví, vyžadují více času a úsilí jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Podle nedávné zprávě společnosti Asana vzrostl v roce 2020 počet případů vyhoření o 71 procent, protože se lidé museli vypořádat s novými způsoby práce.
V rámci našeho průzkumu „Own your Time“ jsme se zeptali 1 000 lidí pracujících na dálku ve Spojených státech na jejich zkušenosti s prací z domova. Zde jsou některé z výsledků:
Dny bez schůzek a čas na soustředění jsou důležité
Ačkoli práce na dálku přináší mnoho výhod, vytváří také nové problémy – mnoho zaměstnanců se s ní dosud nemuselo vypořádávat. Nárůst počtu pozvánek na schůzky a pocit povinnosti se jich účastnit je jen jedním z nich. To zase vedlo k tomu, že mnoho firem hlásí nárůst počtu zaměstnanců trpících syndromem vyhoření.
„Zoomová únava“ v roce 2020 exponenciálně vzrostla kvůli pandemii COVID-19 a nutnosti práce na dálku. Klinická behaviorální analytička Laura Dudleyová vysvětluje, že tento jev vyplývá z „přetížení“ našeho mozku – z nutnosti kompenzovat neverbální signály, na které se obvykle spoléháme, když s někým mluvíme tváří v tvář.
Mnoho firem nyní přijímá opatření k řešení syndromu vyhoření a hledá nové způsoby, jak zajistit, aby byli zaměstnanci spokojení a zdraví.
V našem průzkumu 58 procent lidí uvedlo, že jejich společnost vyhlásila den bez schůzek – kdy se neměly plánovat žádné interní ani externí schůzky. Něco přes polovinu z nich (55 procent) se konala každý týden, zatímco asi 30 procent se konalo jednou za měsíc.
Dny bez schůzek možná nejsou zázračným řešením problému vyhoření a únavy ze schůzek, ale existují pádné důkazy, že skutečně pomáhají.
V průměru trvá 23 minut, než se znovu dostaneš do „práce“ po přerušení práce. Pokud máš za den jen dvě schůzky (a všichni víme, že často jich je alespoň dvakrát tolik), znamená to ztrátu více než 45 minut jen na to, abys se znovu dostal do produktivního tempa.
Facebook a Asana mají zásadu, že ve středu se nekonají žádné schůzky a tvrdí, že to zaměstnancům pomáhá soustředit se na náročné projekty s vědomím, že nebudou rušeni. I v Doodle si uvědomujeme, jak zajistit, aby naše týmy maximálně využívaly svůj čas a nevyčerpávaly se spoustou zbytečných schůzek. Neustále sledujeme, kolik schůzek mají naši zaměstnanci a zda jsou skutečně nutné.
Pokud jde o soustředění, náš průzkum ukázal, že když lidé pracují na dálku, mnohem více si uvědomují, že si na to musí v kalendáři vyhradit čas. Více než 80 procent našich respondentů uvedlo, že to tak dělají.
Téměř polovina (52 procent) dotázaných uvedla, že si vyhradila alespoň jednu hodinu na soustředěnou práci – 65 procent z nich tak činilo každý den. I když třetina lidí očekávala, že bude během této doby přerušena, více než 80 procent lidí uvedlo, že stihli udělat více práce.
Ačkoli by to možná nebylo téma, o kterém bychom mluvili při práci v kanceláři, čas na soustředění a především jeho rezervace jsou při práci z domova zásadní.
Na rozdíl od starých časů, kdy jsi chodil do práce, seděl u stolu a pustil se do práce, doma jsi obklopen rozptýleními. Je snadné se nechat unést a strávit den praním prádla nebo hraním her s dětmi, když ti strukturované kancelářské prostředí neříká, že je čas pracovat.
Samozřejmě existují způsoby, jak se pokusit soustředit, například vyhrazený pracovní prostor nebo vyhýbání se sociálním sítím, stejně jako používání správných nástrojů k maximalizaci tvého času. Pokud pracuješ v prodeji, může to být využití CRM jako Salesforce nebo Hubspot. Nebo řekněme, že jsi zaneprázdněný náborář a musíš během dne vést pohovory s mnoha uchazeči. Rezervační stránka Doodle rezervační stránka vám umožní tento proces zefektivnit, uvolnit si prostor a rezervovat si čas, který potřebujete na jiné věci.
Pokud jde o prevenci vyhoření v domácím prostředí, klíčovou roli hrají přestávky. Náš průzkum ukázal, že 72 procent lidí uvádí, že se po přestávce cítí odpočatější a méně vyčerpaní.
Na otázku, jak dlouho si berou přestávku, většina lidí (38 procent) si rezervuje 30 minut, následují 15 minut (33 procent) a 45 minut (15 procent). Pouze 13 procent lidí si každý den rezervuje na přestávku celou hodinu.
Často se stává, že když lidé pracují z domova, mají pocit, že musí pracovat neustále, aby si šéfové nemysleli, že marní čas. Nicméně psychologové zdůrazňují, že pravidelné přestávky jsou důležité jak pro fyzické, tak pro duševní zdraví – nemluvě o tom, že díky nim můžeš být produktivnější.
V Doodle podporujeme zaměstnance, aby pracovali způsobem, který jim vyhovuje. Pokud to například znamená, že si uprostřed dne vyhradí hodinu nebo dvě na běhání a obnovení soustředění, jsme s tím spokojeni. Nabízíme také přístup k aplikacím jako Headspace a podporujeme naše týmy, aby je využívaly k relaxaci. Pracujeme jako jeden velký tým a chceme, aby všichni byli otevření a mluvili o svých obavách – včetně toho, když se cítí přepracovaní nebo vyhořelí.
V naší nedávné zprávě „State of Meetings Report“ jsme prozkoumali některé možnosti, jak by mohly schůzky vypadat v budoucnosti. Přečíst si ji můžeš zde.
Chceš začít?
Kontaktuj nás nebo si to vyzkoušej zdarma
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021