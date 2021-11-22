Není pochyb o tom, že Doodle je nejlepší způsob, jak domluvit termín schůzky. Nebyl by to nejlepší nástroj pro hledání vhodného termínu, kdybychom nezohlednili jednu zásadní věc.
Časová pásma. Tvoje 8 hodin nebo moje 8 hodin? Počkej, kdy se to vlastně zase scházíme?
O všechno jsme se už postarali. Jen pro případ, že bys měl nějaké dotazy, chtěl jsem se s tebou podělit o podrobnosti.
Při provádění ankety se setkáš se dvěma nastaveními časových pásem.
Není potřeba kreditní karta
Časové pásmo ankety
Ve 2. kroku při vytváření ankety nastavíš „časové pásmo ankety“. Pokud máš účet, anketa by měla automaticky převzít časové pásmo, které máš nastavené v nastavení účtu. Zkontroluj si ho zde. Pokud účet nemáš, časové pásmo ankety se určí podle tvé IP adresy. V kroku 2 můžeš na časové pásmo kliknout a vybrat si jiné, pokud chceš. Toto bude časové pásmo tvé ankety a časové pásmo tvé události.
Zobrazit časové pásmo
Zvaž následující z pohledu svých účastníků. Při prohlížení ankety si všimneš „časového pásma zobrazení“ hned pod názvem ankety. Toto časové pásmo bude jedinečné pro každou osobu, která si anketu prohlíží, v závislosti na její poloze. Anketa by měla přizpůsobit časové možnosti podle nastavení účtu dané osoby nebo její IP adresy. Časové pásmo ankety zůstává stejné a možnosti zobrazení se mění pro každého účastníka. Můžeš také kliknout na časové pásmo a změnit ho, pokud chceš.
Například
Rád bych uspořádal konferenční hovor s několika kolegy v zahraničí. Jsem v Berlíně a vytvořil jsem anketu s několika možnostmi, které by podle mě mohly vyhovovat všem. Časové pásmo ankety je berlínské. Až moji kolegové v New Yorku otevřou anketu, uvidí mé berlínské časy upravené podle jejich časového pásma (viz výše). Možnost 11:00, kterou si vyberou, bude u mě 17:00, s přihlédnutím k 6hodinovému časovému posunu. Až v 11:00 newyorského času zazvoní telefon, budou připraveni ho zvednout.
A co aplikace?
Když v aplikaci vytvoříš anketu s časovými intervaly, Doodle jako časové pásmo ankety použije časové pásmo, na které máš nastavený telefon. Stejně tak při prohlížení ankety v aplikaci se zobrazené časové pásmo přizpůsobí nastavení tvého telefonu. Časové pásmo nemusíš nastavovat, postaráme se o to za tebe automaticky.
Můžeš se také podívat na naše často kladené otázky zde najdeš další podrobnosti.
Není potřeba kreditní karta
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