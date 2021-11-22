Kdybych dostal dolar pokaždé, když mě zradila paměť, měl bych teď… no… zapomněl jsem, kolik bych měl. Ale jde o to, že bych určitě naspořil dost na to, abych si mohl dopřát opalování na karibském ostrově místo psaní tohoto článku.
Chceš začít?
Už jsem nesčetněkrát hledal klíče od auta, aniž bych si vůbec vzpomněl, kde jsem ho vlastně zaparkoval. Stalo se mi, že jsem vyšel ze supermarketu s rukama plnými tašek, ale zapomněl jsem koupit jedinou věc, kterou jsem vlastně potřeboval. Dorazil jsem na letiště se zavazadly, letenkami, ale bez pasu. A ano, přiznám se, že občas zapomenu data svého svatebního výročí a narozenin svých dětí.
Nejsem v tom sám. Ukazuje se, že zatímco ani ty nejmodernější počítače se nemohou rovnat lidem v empatii, kreativitě, umění a humoru, pokud jde o zapamatování si věcí, lidská paměť byla překonána technologií už v 80. letech díky kalkulačkovým hodinkám Casio.
Naštěstí jsme druh, který umí řešit problémy, a vytvořili jsme systémy, které nám pomáhají s tím otravným procesem zapamatování si věcí. Od kalendářů narozenin, nástěnných plánovačů, lepících papírků a bullet journalů až po online kalendáře a mobilní seznamy úkolů – obklopili jsme se systémy pro zapamatování, abychom nepřehlédli ty důležité okamžiky v životě. Stejně tak musíme postupovat i ve firmách a vytvářet připomenutí, abychom měli přehled o obrovském množství úkolů a schůzek, kterým zaměstnanci denně čelí.
1. Sniž množství odpadu
Když se klienti opozdí na schůzky nebo, co hůř, zruší je na poslední chvíli či se vůbec nedostaví, je to nejen frustrující, ale také to představuje plýtvání zdroji, které snižuje vaši produktivitu a ohrožuje zisk vaší organizace.
Podle našich údajů z Doodle více než 70 % profesionálů každý týden ztrácí čas kvůli zbytečným nebo zrušeným schůzkám. Více než třetina profesionálů považuje neefektivitu způsobenou zmeškanými nebo zrušenými schůzkami za největší hrozbu pro časové zdroje jejich společnosti.
Představ si, že je to naopak. V takovém případě, pokud jsi ten, kdo má sklon zmeškávat schůzky s klienty, rušit je na poslední chvíli nebo se k nim připojovat s zpožděním, je problém ještě závažnější a ohrožuje to nejen tvé zaměstnání, ale i pověst a finanční životaschopnost tvé společnosti. Zpoždění může být nákladné. Zmeškané, zrušené, odložené a špatně zorganizované schůzky stojí americké firmy 399 miliard dolarů ročně. Nestojí to za to nastavit si pár připomínek?
2. Podporuj dobrou přípravu
Upozornění neslouží jen k tomu, aby se předešlo neúčasti a pozdním zrušením; mohou ti pomoci zlepšit tvé schůzky. Když jsme se zeptali profesionálů ve Velké Británii, USA a Německu, co podle nich vede k produktivnímu průběhu schůzky, odpověděli:
Stanovení jasných cílů (72 %)
Mít jasný program (67 %)
Aby v místnosti nebylo příliš mnoho lidí (35 %)
Vizuální podněty, jako jsou videa a prezentace (27 %)
Společnosti s chytrou a efektivní kulturou schůzek využívají připomenutí, aby zajistily, že se účastníci dostaví na správné místo ve správný čas, a ověřily, zda si všichni přečetli program a případné návrhy či změny si vyžádali přímo u organizátora schůzky. Připomenutí se používají k poskytování materiálů, jako jsou zprávy a prezentace, které by si účastníci měli přečíst před schůzkou, čímž se zajistí čas vyhrazený pro smysluplnou diskusi a rozhodování.
3. Jdi příkladem
Snadno se zapomíná, že dlouho předtím, než začal pořádat tiskové konference na parkovištích zahradnických firem, byl Rudy Giuliani jedním z nejúspěšnějších newyorských starostů. Giuliani a jeho policejní náčelník William Bratton se vypořádali s vysokou kriminalitou ve městě pomocí taktiky známé jako „teorie rozbitých oken“. Tato teorie v podstatě spočívá v tom, že odstranění viditelných stop trestné činnosti (rozbitá okna, graffiti, zchátralé budovy atd.) odrazuje od další trestné činnosti a snižuje závažnost trestných činů.
Lidé mají tendenci buď se povznést k vysokým standardům, nebo klesnout k nízkým; pokud chceš ve své organizaci pořádat úspěšné a produktivní schůzky, uděláš dobře, když uplatníš teorii rozbitých oken.
Téměř 90 % profesionálů pravidelně trápí neefektivní nebo špatně zorganizované schůzky či konferenční a videohovory se špatným příjmem, takže zajistit, aby vše fungovalo, jak má, je skvělý začátek. Mezi hlavní zdroje frustrace patří:
Lidé, kteří během schůzek přijímají telefonní hovory.
Účastníci, kteří přicházejí pozdě nebo odcházejí dříve.
Lidé, kteří neposlouchají nebo přerušují ostatní.
Účastníci se během schůzky najedí.
Účastníci, kteří se do diskuze nezapojují.
S ohledem na to vše může být velmi užitečné poslat před schůzkou připomenutí, které bude obsahovat nejen nejnovější program, ale také soubor základních pravidel:
Přátelské připomenutí: přijď včas a zůstaň zapojený a připravený k účasti až do konce schůzky.
Nepřinášej si notebooky, pokud nepřednášíte, a mobilní zařízení nechte mimo dohled a v tichém režimu.
Některé dokumenty by si účastníci měli přečíst před schůzkou, protože jakmile schůzka a diskuse začnou, nebude na to čas.
Pokud vše, co se týká organizace tvých schůzek, vyzařuje efektivitu, profesionalitu a produktivitu, můžeš si být jistý, že účastníci se této příležitosti zhostí na výbornou a obsah, rozhodování i následné kroky budou stejně působivé.
4. Buduj pevnější vztahy
Každý kontakt, hovor nebo schůzka s klientem je příležitostí, jak zprostředkovat mimořádnou a hrdinskou velikost vaší společnosti. Téměř dvě třetiny klientů vnímají společnosti, které s nimi komunikují přímo, pozitivněji. Svůj vliv však mají i špatně zorganizované nebo neproduktivní schůzky. Více než čtvrtina profesionálů se domnívá, že špatné schůzky negativně ovlivňují jejich vztahy s klienty.
Připomenutí slouží k několika účelům. Zaprvé, jak jsme zmínili v předchozím bodě, představují ideální příležitost, jak dát najevo svou pozornost k detailům, důvěryhodnost a profesionalitu. Navíc v firmě, která pracuje s klienty, jsi tu proto, abys jim sloužil a přinášel jim hodnotu; měl bys se snažit, aby veškeré jejich jednání s tvou firmou bylo co nejjednodušší a nejplynulejší. A právě to připomínky dělají.
Můžeš znovu sdělit čas, datum a místo schůzky. Uveď také přihlašovací údaje, aby je měli po ruce a nemuseli prohledávat staré e-maily, aby zjistili, jak se k hovoru připojit. Přidej shrnutí toho, o čem se bude jednat, případné povinné materiály k prostudování před schůzkou a očekávané výsledky schůzky. Bude to nejlepší schůzka, jakou váš klient každý týden absolvuje.
5. Příležitosti k upsellu
Pokud ti to zatím není jasné, řekneme ti to na rovinu: připomínky nejsou jen způsob, jak zajistit, aby lidé dorazili na schůzky včas, ale také další komunikační kanál, který pomáhá zprostředkovat hodnoty tvé společnosti, služby a pozornost věnovanou potřebám klientů. Každá připomínka je tedy příležitostí poskytnout vašim klientům přidanou hodnotu, která je může přimět k vyzkoušení jiného produktu či služby nebo k tomu, aby vaší společnosti zůstali věrní ještě déle.
K připomínkám bys mohl přidat odkaz na nejnovější příspěvek na firemním blogu nebo na relevantní zprávu z oboru. Mohl bys uvést případovou studii jiného klienta, který čelil podobným výzvám. Mohl bys dokonce vytvořit a vložit krátké video, které ukazuje, jak by klient mohl těžit z doplňkových služeb.
Připomenutí mohou také sloužit jako prvky, díky kterým se v očích svých klientů odlišíš od konkurence. Představ si například, že tvůj klient je mimořádně zaneprázdněný a má sklon chodit pozdě nebo dokonce zmeškat schůzky kvůli nabitému programu. Místo obvyklého e-mailového připomenutí bys mu mohl poslat SMS. Textové zprávy mají 98 % mírou otevření a téměř všechny jsou přečteny do tří minut, takže je větší pravděpodobnost, že vaše připomenutí dorazí k adresátovi než další e-mail. Právě tato pozornost k detailům na klienta určitě zapůsobí.
Přijmi tedy tuto připomínku a udělej z ní integrovanou, promyšlenou a strategickou součást svých schůzkových procesů. Zjistíš, že tvé schůzky budou lepší, plynulejší a proaktivnější, a noví klienti se budou předhánět, aby si vyzkoušeli tvou proslulou efektivitu schůzek. Navíc si možná občas vzpomeneš i na svatební výročí a narozeniny.
Věděl jsi, že si můžeš Doodle přizpůsobit svým potřebám? Podívej se na naši stránku s integracemi a zjistěte, co všechno můžete dělat.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021