Zrovna když se benátské kanály začaly čistit a obloha nad Pekingem je zase modrá, koronavirus vedl k nečekanému návratu k lepším časům na pracovišti. Globální pandemie zpomalila desetiletí schůzkové šílenství.
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Samozřejmě se schůzky úplně nezastavily – cena akcií Zoomu to jasně dokazuje –, ale obecně se zkracují a v našich diářích je o něco více volných míst než dříve. To přineslo poznatky, na které firmy reagují, ať už jde o organizace, které proaktivně povzbuzují zaměstnance pořádat méně schůzek, až po ty, které dokonce přesunuly své výroční konference online, aby omezily cestování a zvýšily efektivitu.
Zpráva společnosti Doodle odhalila, že 71 procent profesionálů věří, že každý týden ztrácí čas kvůli zbytečným nebo zrušeným schůzkám, takže méně schůzek může být jen přínosem. To však neznamená, že všechna setkání jsou nevhodná, neproduktivní nebo neefektivní. Pravidelná setkání tvoří kulturní, strategickou a komunikační páteř většiny firem. Jsou také klíčová pro řízení talentů a osobní rozvoj. Která setkání jsou však nezbytná a která by se měla raději úplně vynechat?
Zjednodušeně řečeno, většinu opakujících se schůzek můžeme zařadit do jedné ze dvou kategorií:
Pravidelné schůzky týmu, oddělení nebo projektu
Individuální schůzky
Pravidelné schůzky
Jde o schůzky, které se konají týdně, měsíčně nebo čtvrtletně a mají tendenci se hromadit a poměrně rychle zaplnit diáře. Mysli třeba na týdenní úvodní schůzky týmu, měsíční porady oddělení, dvoutýdenní aktualizace projektů… chápeš, o co jde.
Skutečnost, že se tyto schůzky opakují, často vede k tomu, že jsou nekvalitní. Organizátor věnuje jejich přípravě málo času, zatímco seznam pozvaných se nikdy nemění, což znamená, že je velká šance, že jen velmi malá část obsahu schůzky bude relevantní pro všechny účastníky. Zkrátka, právě tyto schůzky mají tendenci kazit pověst všech schůzek. Třetina profesionálů není schopna přispět k většině schůzek, kterých se účastní. Zároveň si téměř polovina zaměstnanců myslí, že tyto schůzky způsobují zmatek na pracovišti a ovlivňují jejich schopnost vykonávat práci.
I když se tyto pravidelné schůzky nemusí přímo týkat rozvoje talentů, mohou mít negativní dopad na vše od angažovanost a spokojenost zaměstnanců až po stres a fluktuaci, což vše může ovlivnit schopnost organizace úspěšně rozvíjet talenty.
S tímto na paměti naše zpráva o stavu schůzek za 2. čtvrtletí 2020 nabízí několik tipů, jak zabránit neproduktivním schůzkám.
Vždy si stanov jasné cíle.
Vždy rozesílej jasný program.
Dbej na to, aby se schůzky účastnilo jen tolik lidí, kolik je nezbytně nutné.
Renato Profico, generální ředitel společnosti Doodle, říká:
„Naše data ukazují, že počet virtuálních skupinových schůzek vzrostl ve druhém čtvrtletí roku 2020 o 109 procent. Online schůzky s videem vyžadují naši plnou pozornost a mohou být vyčerpávající. Často v účastnících vyvolávají celou řadu emocí, jako je úzkost, stres a vyčerpání. Účast na menším počtu zbytečných schůzek proto nejen pomůže udržet obchodní schůzky více zaměřené a efektivní, ale také pomůže zaměstnancům bojovat proti únavě ze Zoomu, která může mít vážný dopad na jejich produktivitu a duševní pohodu.“
1:1
Jedná se o osobní schůzka, obvykle mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, je nejdůležitější a nejúčinnější zbraní, kterou má každá organizace ve svém arzenálu pro rozvoj talentů. Více než 90 procent amerických zaměstnanců uvádí jako svou hlavní stížnost na svého nadřízeného neschopnost jasně komunikovat nebo poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu.
Manažeři, kteří věnují čas svým zaměstnancům, se toho obvykle dočkají. Zaměstnanci, kteří tráví dvakrát více času v individuálních rozhovorech se svým manažerem, mají o 67 procent méně náchylní ztratí motivaci.
Upřímně řečeno, pro většinu manažerů to není žádná novinka, protože již instinktivně chápou souvislost mezi časem stráveným se svými zaměstnanci, jejich výkonem a spokojeností. Více než dvě třetiny manažerů však považují za svou největší výzvu skloubení individuálních povinností se svou odpovědností jako vedoucího lidí.
Sestavili jsme několik tipů a triků, které nejen pomohou organizacím pochopit a uznat dopad individuálních schůzek na rozvoj talentů, ale také pomohou manažerům vést lepší a produktivnější individuální schůzky se svými zaměstnanci.
1 Pokud vedeš tým s pěti nebo méně zaměstnanci, naplánuj si týdenní individuální schůzky. Pokud je tvůj tým větší, měly by se schůzky konat nanejvýš jednou za dva týdny.
2. Udělej si z individuálních schůzek svou nejvyšší prioritu každý týden. Nezrušuj je ani neodkládej – ať už oprávněně či ne, vysílá to zaměstnancům signál, že pro tebe nejsou důležití. Buď si naplánuj individuální schůzky každý týden na stejný den a čas, nebo umožni zaměstnancům vybrat si vhodný termín pomocí chytré
3. Individuální schůzky by v ideálním případě měly trvat hodinu (ale 30 minut i 45 minut jsou také v pořádku). Nesnaž se je vtěsnat do 15 minut. Individuální schůzka během obědové procházky nebo dokonce během oběda je sice přijatelná, pokud však svou pozornost nevěnuješ něčemu jinému.
4. Nikdy nechoď na individuální schůzku se zaměstnancem bez plánu, o čem budete mluvit. Stanovení programu schůzky může být buď v kompetenci manažera, nebo může jít o společnou odpovědnost zaměstnance a manažera, ale musí stát.
„Tajemstvím úspěšné a časově efektivní schůzky je příprava. Program by neměl být příliš dlouhý. Jinak hrozí, že se na prvních bodech stráví příliš mnoho času a ty následující se budou projednávat ve spěchu,“ radí Dr. Sankalp Chaturvedi, docent organizačního chování a vedení na Imperial College London.
5. Nech zaměstnance promluvit. Ano, je to skvělá příležitost k předání důležitých informací, ale je to schůzka zaměstnance, ne manažera, a zaměstnanec by měl vést rozhovor.
6. Poslouchej, dělej si poznámky a ptej se. Je lákavé nechat se vtáhnout do detailů dané pozice a konkrétních projektů, ale je zásadní, aby manažeři čas od času kladli i ty důležitější otázky. Jak se máš? Jsi tady spokojený? Můžu ti s něčím pomoct?
7. Individuální schůzky budou úspěšnější, pokud se budou soustředit spíše na budoucnost než na minulost – na růst, rozvoj a příležitosti namísto minulých výkonů. Stejně tak je zásadní zaměřit se na to, v čem spočívají silné stránky zaměstnance a jak tyto silné stránky co nejlépe využít nebo jak zlepšit konkrétní dovednosti, místo aby se člověk zabýval nedostatky. Manažeři by také měli zdůraznit, jak silné stránky, růst a rozvoj zaměstnance ladí s firemní kulturou a cíli.
8. Zaměř se nejen na to, co zaměstnanci dělají, ale i na to, jak rádi pracují. Je nějaká denní doba, kdy jsou energičtější nebo produktivnější? Mohlo by jim prospět častější práce z domova nebo flexibilnější pracovní doba?
9. Někdy je to těžký rozhovor, ale neboj se zeptat na dynamiku týmu, vztahy s ostatními členy týmu a na to, jaká spolupráce je pro ně nejplodnější. Jen se vyhni pokušení ponořit se do drbů u kávovaru.
10. Mezi nejdůležitější otázky, které může manažer položit, patří: Jaké jsou tvé největší překážky? Existuje nějaké opakující se úzké místo, které tě frustruje? Mohu ti nějak pomoci se z toho dostat?
11. Nezbytně nastanou situace, kdy nebude možné zachovat neochvějný pozitivní přístup. Například když dojde ke stížnosti nebo k konfliktu s jiným zaměstnancem. Během těchto schůzek musí mít manažeři připravený rámec pro náročné rozhovory a zaměstnanec se musí i nadále cítit jako aktivní účastník, nikoli jako pokárané školní dítě.
Pendletonův proces zpětné vazby je dobrým příkladem toho, jak k tomu může dojít:
Ujisti se, že je zaměstnanec otevřený zpětné vazbě.
Požádej zaměstnance, aby vysvětlil souvislosti dané situace.
Požádej zaměstnance, aby určil, co se mu povedlo.
Manažer poté vysvětlí, co se podle jeho názoru povedlo.
Zeptej se zaměstnance, co by se dalo zlepšit.
Manažer poté navrhne některá vylepšení.
Zaměstnanec a manažer společně vypracují plán zlepšení.
Po individuální schůzce
Pokud je stanovení jasného programu a uspořádání úspěšné schůzky zásadní pro zapojení zaměstnanců, pak právě následná komunikace po individuálním rozhovoru mezi zaměstnancem a manažerem činí z této schůzky základní kámen procesu rozvoje talentů v každé organizaci.
Prvním krokem je sladění krátkodobých a dlouhodobých cílů zaměstnance a jeho možností rozvoje s možnostmi, které nabízí společnost. Vedoucí i zaměstnanec by se měli dohodnout na tom, jak postupovat a co považují za pokrok. K tomuto tématu by se mělo vracet při všech následujících individuálních schůzkách.
To je často moment, kdy manažeři musí potlačit své ego. Nejlepší manažeři zjišťují, co jejich zaměstnanci potřebují – ať už jde o vzdělávání, mentorství nebo koučování – místo toho, aby jim to všechno poskytovali sami.
Na závěr by po každém individuálním rozhovoru mělo následovat písemné shrnutí a další kroky. Pomáhá to upevnit obsah rozhovoru a zajišťuje, že jak zaměstnanec, tak manažer zůstanou zodpovědní.
Je to časově náročný proces?
Pokud ti to zní složitě a náročně, je to proto, že tak to má být. Mzdy tvoří 30 až 70 procent nákladů většiny organizací, což znamená, že zaměstnanci představují tvou nejvyšší nákladovou položku. Proto se vyplatí investovat čas i do tvých zaměstnanců.
Pokud však potřebuješ, aby byly výhody hmatatelnější, měj na paměti následující. V průměru manažeři stráví čtyři týdny ročně na hodnocení výkonu, kvůli čemuž se veškerá ostatní práce každý rok na jeden měsíc zastaví.
Společnosti jako Adobe a GE se však úspěšně zbavily těchto výročních hodnocení výkonu tím, že zavedly častější a prioritnější individuální schůzky v průběhu celého roku. Tím se vyhnuly obrovské roční pracovní zátěži a společnost Adobe v důsledku toho zaznamenala pokles fluktuace o 30 procent, přičemž tato strategie byla součástí 500procentního nárůstu produktivity ve společnosti GE.
Zdá se ti, že by stálo za to si udělat čas na individuální schůzky se svým týmem?
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