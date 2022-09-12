Autor: Michael Clarke
Všichni jsme to už zkusili: psát si seznamy úkolů, zakázat si každých 10 minut nahlížet na sociální sítě nebo najít ten skrytý tichý koutek v kanceláři, o kterém víš jen ty.
Ať už jsou tyto kroky jakkoli účinné, někdy se zdá nemožné si v průběhu dne vyhradit dostatek času, abys ses mohl soustředit na svou skutečnou práci.
I když se tvůj nadcházející den jeví jako jednoduchý, logistika spojená s organizováním schůzek, hledáním nejvhodnějšího času na rozhovor a rozhodováním o tom, kdo by se měl zúčastnit, tě může zcela pohltit a zabrat ti čas, který bys mohl věnovat soustředěné práci.
Podle časopisu Harvard Business Reviewtráví zaměstnanci 28 procent svého pracovního dne čtením a odpovídáním na e-maily. Vzhledem k tomu, že více než čtvrtinu pracovního času tráví touto logistickou hrou s e-maily, pociťují zaměstnanci stále větší potřebu získat zpět svůj čas.
Jak si tedy s Doodle ušetřit čas a být produktivnější?
Vzhledem k tomu, že hranice mezi prací a soukromým životem se neustále stírá, je důležitější než kdy jindy být produktivní během pracovní doby. To znamená, že si nebudeš muset brát práci domů. Nedávná studie ukázala, že zaměstnanci v Austrálii obvykle odpracovávají více než šest hodin neplacených přesčasů týdně . To odpovídá téměř jednomu dni práce navíc týdně zdarma.
Díky kalendářovým nástrojům, které ti pomohou organizovat schůzky, už nebudeš ztrácet čas plánováním a začneš být produktivnější.
Během pandemie vzrostl průměrný počet schůzek o 13 procent a často se konaly virtuálně. Díky tomuto trendu častějších schůzek je nyní nezbytné mít svůj kalendář plně pod kontrolou.
V průměru uživatelé po celém světě domluví s Doodle každou minutu pomocí Doodle po celém světě. Hlavním důvodem je to, že zjednodušujeme proces domlouvání schůzek a díky tomu ti šetříme čas.
Tím, že ses rozhodl používat Doodle, jsi již udělal velký krok k tomu, abys každý den ušetřil čas.
Zde je několik jednoduchých kroků, které ti pomohou ušetřit více času při používání Doodle.
1. Propoj svůj kalendář
Propojením svého kalendáře můžeš využít všechny funkce, které Doodle nabízí. Díky propojení ušetříš čas, protože každá schůzka se automaticky zobrazí ve tvém kalendáři bez dalších kroků. Umožní ti to přehledně vidět, jak vypadá tvůj týden, a naplánovat si, jak využiješ svůj čas.
Také s Doodle rezervační stránka můžeš ostatním ukázat, kdy máš volno a kdy jsi zaneprázdněn. Tvoji kolegové nebo přátelé si na základě těchto informací mohou domluvit schůzku.
2. Propoj svůj software pro videokonference
Pokaždé, když uspořádáš schůzku přes Doodle, vygeneruje se jedinečný odkaz pro připojení přes video. Tento odkaz ti ušetří čas strávený procházením e-mailů při hledání podrobností o schůzce nebo rozhodováním, jaký software pro videokonference použít. K zahájení schůzky ti stačí vždy jen jedno kliknutí. Zde je jednoduchý návod, jak propojit svůj softwaru pro videokonference.
3. Nastav si opakující se události
Není třeba zadávat stejné údaje pro každodenní nebo týdenní schůzky – Doodle ti umožňuje opakovat schůzku a zařadí ji do tvého kalendáře. Díky této funkci si můžeš v kalendáři plánovat s měsíčním předstihem a získat přesný přehled o svém čase.
4. Setkání 1:1
Vzhledem k tomu, že se v obchodním světě používá mnoho různých softwarových nástrojů, je někdy těžké najít ten, který se hodí pro konkrétní schůzku.
Doodle 1:1 pomáhá tuto diskusi vynechat, protože se 1:1 může zúčastnit kdokoli, ať už je uživatelem Doodle, nebo ne. Tvůj partner na schůzku se nemusí registrovat na Doodle, aby mohl tuto funkci využít, stačí mu poslat pozvánku a připojit se ke schůzce.
Skvělé na Doodle je, že ho můžeš používat zdarma. Vytvoř si svůj vlastní účet ještě dnes.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021