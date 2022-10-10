Všichni to známe. Vezmeme si na sebe příliš mnoho, cítíme se rozrušení a psychicky vyčerpaní z toho, že se sotva držíme nad vodou. Na pracovišti není neobvyklé mít pocit, že je toho na nás trochu moc. Ve skutečnosti podle průzkumu mezi 7 500 zaměstnanci, který provedla společnost Gallup, zažívají dvě třetiny respondentů ve své kariéře syndrom vyhoření.
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Je v pořádku, když ti není dobře. Hledání způsobů, jak se vyrovnat se stresem, je osobní záležitost – ať už jde o povídání s blízkými, nebo o chvilku oddechu při čtení oblíbené knihy. Je důležité si najít čas na odpočinek.
V tomto příspěvku ti dáme tipy, jak zmírnit stresové situace, a doufáme, že ti pomůžeme vyhnout se potenciálnímu vyhoření.
Co je to vyhoření?
Vyhoření se popisuje jako stav fyzického a emocionálního vyčerpání. Vzniká nejčastěji v důsledku dlouhodobého stresu nebo role, která je emocionálně vyčerpávající.
Podle organizace Mental Health UK vyhoření samo od sebe nezmizí a ignorování příznaků může vést k dlouhodobým problémům s duševním i fyzickým zdravím. Mezi ně patří například zesílený pocit bezmoci, osamělost, bolesti hlavy, ztráta motivace a mnoho dalšího.
Než se pustíme do kroků, jak se vyhnout vyhoření, je důležité znát jeho příznaky. Tak ho můžeme rozpoznat u našich přátel, rodiny a kolegů a nabídnout jim pomoc.
Podle magazínu Forbesje třeba dávat pozor na tři věci:
Snížená produktivita. Dotyčná osoba možná ztratila motivaci plnit přidělené úkoly a dělá více chyb, než by normálně dělala.
Zvýšený cynismus. Ten se může projevovat různými formami, ale pravděpodobně jde o vyjádřenou nelibost vůči společnosti, nespokojenost s přijatými rozhodnutími a neochotu přijímat zpětnou vazbu.
Odtažitost v týmu. Vyhoření nenastane přes noc a jedním z prvních příznaků může být to, že se někdo začne vyhýbat účasti na týmových schůzkách nebo aktivitách. Může se stát, že bude ve vztahu ke kolegům chladnější a méně ochotný věnovat čas zapojení do projektů.
Pokud si všimneš některého z těchto signálů, je důležité oslovit svého kolegu s empatií. Možná právě prochází velmi obtížným obdobím. Vyslechni ho a dej mu šanci přemýšlet nahlas a mluvit o svých pocitech.
S tímto na paměti se podívejme na pět způsobů, jak můžeš zkusit snížit riziko vyhoření.
Dávej přednost péči o sebe
Možná to zní jednoduše, ale je to opravdu důležité – zajisti si rovnováhu mezi prací a osobním životem. Díky tomu si můžeš odpočinout a soustředit se na věci, které tě baví, jako je trávení času s rodinou. Podle výzkumu provedenému společností Aviva, 41 procent zaměstnanců přilákala k jejich současné práci právě rovnováha mezi prací a soukromým životem, zatímco 36 procent tam zůstalo kvůli platu.
Harvard Business Review doporučuje, mít dobré spánkové návyky, zdravě se stravovat, cvičit a věnovat se činnostem, které tě baví.
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Pěstuj sebereflexi
Péče o sebe je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších kroků k tomu, abys se vyhnul vyhoření. To však nic nemění na skutečnosti, že možná stále pracuješ způsobem, který ti způsobuje zbytečný stres.
Musíš se zaměřit nejen na úkoly, které plníš, ale také na to, jak je plníš.
Pokud jde o tvé úkoly, snaž se zaujmout neutrální přístup. Urči, co je důležité, co není a které úkoly by se daly lépe zvládnout, pokud bys je svěřil někomu jinému.
Pokud jde o to, jak přistupuješ ke svému pracovnímu vytížení, to už může být o něco složitější. Nástroje jako Headspace ti mohou pomoci změnit způsob uvažování, ale důležité je neřešit maličkosti. Každý pracuje jinak, takže si najdi postup, který ti vyhovuje, rozvíjej ho a neustále ho přehodnocuj, abys měl jistotu, že je stále co nejlepší. Pracuj chytřeji, ne tvrději.
Zbav se zbytečného stresu
Zmínili jsme to už v rámci sebereflexe, ale stojí za to to zopakovat. Nedělej si hlavu s maličkostmi.
Pokud o tom uvažujeme jako o třech pilířích. Prvním je vše, co v životě potřebujeme a co můžeme ovlivnit, druhým jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, ale potřebujeme je, a třetím jsou věci, kvůli kterým se stresujeme, ale ve skutečnosti je nepotřebujeme.
První z nich zahrnuje například to, abychom děti dostali včas do školy. Momentálně to může být stresující, ale s dostatečným plánováním to zvládneme, vytvoříme si rutinu a snížíme stres. Máme to pod kontrolou, takže si vytvoř plán a drž se ho.
Druhý pilíř zahrnuje věci jako ceny energií nebo světové dění. Tyto věci mohou být jistě důvodem k obavám, ale jako jednotlivci nad nimi máme jen malou kontrolu. Zde je důležité přizpůsobit svůj způsob uvažování a být realistický. Promluv si s přáteli a rodinou a nauč se nebrat věci vážněji, než ve skutečnosti jsou. V některých situacích může být také užitečné plánovat dopředu a mít připravené nouzové plány. Vědomí, že máš záložní plán, ti v jistém smyslu umožňuje získat zpět část kontroly.
Poslední pilíř je ten klíčový a právě v něm můžeme odstranit nejvíce stresu. Patří sem například přehrávání rozhodnutí v hlavě nebo představování si nejhoršího možného výsledku a očekávání, že se stane skutečností. Na rozdíl od prvního a druhého pilíře to v našich životech nepotřebujeme, takže upravte své myšlení, meditujte, promluvte si s lidmi, kteří vám rozumějí, a tyto myšlenky vyhoďte za dveře.
Nedrž si své pocity v sobě
Přátelé, rodina, tvůj kadeřník, deník… vypsat si své pocity pomáhá. Psycholog James Pennebaker provedl na konci 90. let studii. Zjistil, že zatěžovat se emocemi a nehledat úlevu je stresující a že mluvení nebo zapisování našich pocitů vede k lepšímu duševnímu zdraví.
Vlastně nezáleží na tom, kdo nebo co to je, najdi si někoho, komu se můžeš svěřit, a zbav se těch negativních emocí.
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Realisticky sladit cíle a očekávání
Stanovení cílů je skvělý způsob, jak snížit stres, ale buďte realističtí ohledně toho, čeho můžete dosáhnout. Tím, že vezmete stresující prvky svého života a rozdělíte je na menší, lépe zvládnutelné části, získáte jasnou představu o tom, co skutečně dokážete zvládnout.
Nemusí to být jen v pracovním životě – stanovení cílů v osobním životě ti může pomoci zůstat motivovaný a díky tomu se i větší úkoly (jako začít pravidelně cvičit nebo vymalovat kuchyň) nebudou zdát tak zdrcující.
V současné době existují desítky plánovacích aplikací, které ti mohou pomoci se stanovením cílů. Hlavní je však nesnažit se o příliš ambiciózní cíle. Pokud sis ještě nikdy nestanovil osobní cíle, začni v malém a postupně se propracuj k bodu, kdy se budeš cítit pohodlně.
Nenech se přemoci vyhořením. Nezapomeň se starat o nejdůležitější osobu ve svém životě – o sebe.
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