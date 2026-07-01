De bästa schemaläggningsverktygen för att få din coachingverksamhet att växa

Låt oss vara ärliga – att vara coach kan ibland kännas som att styra ett litet land. Du är både strateg, supportteam, kalenderansvarig och den som skickar sms med texten ”Bara för att kolla att du fortfarande kommer?” fem minuter före ett samtal. Vi ser dig. Vi förstår.

Men du behöver inte längre göra allt manuellt. Ett bra schemaläggningsverktyg kan bespara dig ändlösa tur-och-retur-kommunikationer, hjälpa dig att slippa jaga betalningar och äntligen låta dig koppla av i vetskapen om att din kund har fått beskedet. Med rätt verktyg kan du fokusera på det du verkligen älskar – att hjälpa människor att utvecklas.

Är du redo att driva din coachingverksamhet på ett smidigare sätt (och kanske få tillbaka din lunchrast)? Låt oss ta en titt på några av de bästa verktygen som finns!

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Jämförelsetabell: Verktyg som underlättar schemaläggningen

Verktyg Viktiga funktioner Doodle Booking Page, Stripe-integration, schemaläggning av grupper/evenemang Paperbell Kundportal, formulär, paket CoachAccountable Schemaläggning, anteckningar, kundstatistik Simply.Coach Anteckningar, påminnelser, kundregister Upcoach Mallar för grupprogram, coachningsverktyg Satori Dagboksskrivande, måluppföljning, träningsplaner Calendly Enkel schemaläggning, integrationer Mighty Networks Gemenskap, evenemang, schemaläggning Kajabi Försäljningstrattar, webbplats, kurser och bokning av sessioner Thinkific Plugins för att skapa kurser, frågesporter och schemaläggning Profi Verktyg för utveckling, självreflektion, avancerade funktioner

Att välja det som passar just dig

Det finns inget verktyg som passar alla tränare perfekt. Vissa uppskattar detaljerad uppföljning av framsteg, medan andra bara vill ha en enkel bokningslänk och möjligheten att få betalt i förskott. Det viktigaste är att hitta något som sparar tid, passar din budget och faktiskt underlättar din vardag.

Var nyfiken, håll dig informerad och prova några olika verktyg för att se vilket som passar din coachningsstil bäst.

Oavsett om du driver gruppprogram eller korta 1:1-samtal finns det ett verktyg som är utformat för att underlätta ditt arbete.

Varför Doodle sticker ut

Även om många av dessa verktyg är kraftfulla och flexibla, utmärker sig Doodle av ett enkelt skäl: det gör planeringen snabb och stressfri.

Det går blixtsnabbt: Du behöver aldrig skapa formulär, avtal eller avancerade portaler bara för att ta emot bokningar. Det tar bara några minuter att komma igång, inte timmar.

Sömlös integration: Oavsett om du delar länkar på WhatsApp, ConvertKit eller din Leadpages-landningssida passar Doodle perfekt in i ditt nuvarande arbetsflöde.

Prisvärda abonnemang: Doodles kostnadsfria abonnemang täcker de flesta behoven, och även Doodle Premium kostar mindre än de flesta coachingplattformar.

Inbyggd Stripe-integration: Ta emot betalningar i förskott utan att behöva hoppa mellan flera appar.

Automatiska meddelanden: Alla vet var de ska vara och när – det behövs inga påminnelsemeddelanden.

Oavsett om du precis har börjat eller hanterar dussintals möten i veckan hjälper Doodle dig att få ordning på din kalender med betydligt mindre ansträngning.

Dela din Booking Page och få betalt direkt

Med Doodle blir det enkelt att boka in enskilda möten eller gruppmöten. Skapa en Booking Page eller skicka en inbjudan till ett 1:1-möte, låt din kund välja tidpunkt, och sedan är allt klart – inga fler manuella påminnelser. Doodle håller alla informerade om tid, plats och deltagare, vilket minskar antalet uteblivna möten i sista minuten.

Den integreras smidigt med de verktyg du redan använder: dela din Booking Page på WhatsApp, via e-post från ConvertKit eller lägg in en länk i din Instagram-biografi. Dessutom kan du koppla ihop Stripe för att ta emot betalningar automatiskt när kunder bokar – inga fler besvärliga påminnelser om betalningar! Enkelt, tydligt och utan krångel.

Och om du är redo att för alltid sluta skicka sms med frågan ”Gäller det fortfarande?”, så prova Doodle.