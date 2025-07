I migliori strumenti di programmazione per far crescere la vostra attività di coaching

Ammettiamolo: essere un coach a volte può sembrare di gestire un piccolo paese. Siete lo stratega, il team di supporto, l'addetto all'agenda e la persona che manda gli sms con scritto "Volevo solo controllare che venissi?" cinque minuti prima di una telefonata. Vi vediamo. Lo capiamo.

Ma non dovete più fare tutto manualmente. Uno strumento di programmazione solido può evitarvi un'infinita serie di tira e molla, aiutarvi a evitare la rincorsa ai pagamenti e infine farvi rilassare sapendo che il vostro cliente ha ricevuto il promemoria. Con lo strumento giusto, potrete concentrarvi su ciò che amate davvero: aiutare le persone a crescere.

Siete pronti a gestire la vostra attività di coaching in modo più fluido (e magari a recuperare la vostra pausa pranzo)? Scopriamo alcuni dei migliori strumenti in circolazione!

Tabella di confronto: Strumenti che semplificano la programmazione

Strumento Caratteristiche principali Scarabocchio Pagina di prenotazione, integrazione con Stripe, programmazione di gruppi/eventi Paperbell Portale clienti, moduli, pacchetti CoachAccountable Pianificazione, note, metriche dei clienti Simply.Coach Note, promemoria, record dei clienti Upcoach Modelli di programmi di gruppo, strumenti di coaching Satori Diario, tracciamento degli obiettivi, piani di coaching Calendario Programmazione semplice, integrazioni Reti potenti Comunità, eventi, programmazione Kajabi Funnel di vendita, sito web, prenotazione di corsi e sessioni Thinkific Creazione di corsi, quiz, plugin di programmazione Profi Strumenti di avanzamento, auto-riflessione, funzioni profonde

Scegliere ciò che funziona per voi

Non esiste uno strumento perfetto per ogni coach. Alcuni amano il monitoraggio dettagliato dei progressi, mentre altri vogliono solo un link di prenotazione pulito e la possibilità di essere pagati in anticipo. La chiave è trovare qualcosa che vi faccia risparmiare tempo, che si adatti al vostro budget e che vi semplifichi effettivamente la giornata.

Siate curiosi, informatevi e provate alcuni strumenti per capire cosa si adatta meglio al vostro stile di coaching.

Che si tratti di programmi di gruppo o di rapidi check-in 1:1, c'è uno strumento che vi semplificherà la vita.

Perché Doodle si distingue

Sebbene molti di questi strumenti siano potenti e flessibili, Doodle si distingue per un semplice motivo: rende la programmazione rapida e senza stress.

È velocissimo: Non è necessario creare moduli, contratti o portali elaborati solo per ottenere una prenotazione. L'installazione richiede pochi minuti, non ore.

Integrazione perfetta: Sia che condividiate i link su WhatsApp, ConvertKit o la vostra landing page Leadpages, Doodle si integra perfettamente con il vostro flusso di lavoro attuale.

Piani convenienti: Il piano gratuito di Doodle copre la maggior parte delle esigenze, e anche la versione premium costa meno della maggior parte delle piattaforme di coaching.

Integrazione Stripe integrata: Raccogliete i pagamenti in anticipo senza dover ricorrere ad altre applicazioni.

Notifiche automatiche: Tutti sanno dove essere e quando, senza bisogno di messaggi di promemoria.

Sia che abbiate appena iniziato o che stiate gestendo decine di sessioni alla settimana, Doodle vi aiuta a prendere il controllo del vostro calendario con molto meno sforzo.

Condividete la vostra pagina di prenotazione e venite pagati all'istante

Con Doodle programmare sessioni 1:1 o di gruppo è un gioco da ragazzi. Create una pagina di prenotazione o inviate un invito 1:1, lasciate che il vostro cliente scelga l'orario e il gioco è fatto: niente più promemoria manuali. Doodle tiene tutti informati sull'ora, il luogo e la persona, riducendo le mancate presentazioni dell'ultimo minuto.

Si integra perfettamente con gli strumenti che già utilizzate: condividete la vostra pagina di prenotazione su WhatsApp, via e-mail con ConvertKit o inserite un link nella vostra biografia di Instagram. Inoltre, è possibile collegare Stripe per riscuotere automaticamente i pagamenti quando i clienti prenotano: niente più imbarazzanti follow-up di pagamento! Semplice, chiaro, senza fronzoli.

E se siete pronti a smettere di inviare messaggi "Siamo ancora d'accordo?" per sempre, provate Doodle.