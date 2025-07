Die besten Planungstools für das Wachstum Ihres Coaching-Geschäfts

Seien wir ehrlich - ein Coach zu sein, kann sich manchmal anfühlen, als würde man ein kleines Land leiten. Sie sind der Stratege, das Unterstützungsteam, der Terminplaner und die Person, die fünf Minuten vor einem Anruf eine SMS mit der Frage schickt: "Kommst du noch? Wir sehen Sie. Wir haben es verstanden.

Aber Sie müssen nicht mehr alles manuell erledigen. Ein solides Terminplanungstool erspart Ihnen endloses Hin und Her, hilft Ihnen, Zahlungen zu vermeiden, und lässt Sie schließlich in dem Wissen entspannen, dass Ihr Kunde das Memo erhalten hat. Mit dem richtigen Tool können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie wirklich lieben - Menschen zu helfen, zu wachsen.

Sind Sie bereit, Ihr Coaching-Geschäft reibungsloser zu managen (und vielleicht Ihre Mittagspause zu verlängern)? Lernen Sie einige der besten Tools kennen, die es gibt!

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Vergleichstabelle: Tools, die die Terminplanung vereinfachen

Werkzeug Wichtigste Merkmale Doodle Buchungsseite, Stripe-Integration, Gruppen-/Ereignisplanung Paperbell Kundenportal, Formulare, Pakete CoachAccountable Terminplanung, Notizen, Kundenmetriken Einfach.Coach Notizen, Erinnerungen, Klientendaten Upcoach Gruppenprogrammvorlagen, Coaching-Tools Satori Journaling, Zielverfolgung, Coaching-Pläne Calendly Einfache Terminplanung, Integrationen Mighty Netzwerke Gemeinschaft, Veranstaltungen, Terminplanung Kajabi Verkaufstrichter, Website, Kurs- und Sitzungsbuchung Thinkific Kurserstellung, Quiz, Terminplanungs-Plugins Profi Fortschrittswerkzeuge, Selbstreflexion, tiefgehende Funktionen

Wählen Sie aus, was für Sie funktioniert

Es gibt nicht das perfekte Tool für jeden Coach. Einige lieben die detaillierte Fortschrittsverfolgung, während andere nur einen sauberen Buchungslink und die Möglichkeit, im Voraus bezahlt zu werden, wünschen. Der Schlüssel liegt darin, etwas zu finden, das Ihnen Zeit spart, in Ihr Budget passt und Ihnen den Alltag tatsächlich erleichtert.

Bleiben Sie neugierig, informieren Sie sich, und probieren Sie einige Tools aus, um herauszufinden, was am besten zu Ihrem Coaching-Stil passt.

Egal, ob Sie Gruppenprogramme oder schnelle 1:1-Check-Ins durchführen, es gibt ein Tool, das Ihnen das Leben leichter macht.

Warum Doodle heraussticht

Viele dieser Tools sind zwar leistungsstark und flexibel, aber Doodle hat einen einfachen Grund: Es macht die Terminplanung schnell und stressfrei.

Es ist blitzschnell: Sie müssen keine Formulare, Verträge oder komplizierte Portale erstellen, nur um gebucht zu werden. Die Einrichtung dauert Minuten, nicht Stunden.

Nahtlose Integration: Egal, ob Sie Links auf WhatsApp, ConvertKit oder Ihrer Leadpages-Landingpage teilen, Doodle fügt sich nahtlos in Ihren aktuellen Workflow ein.

Erschwingliche Tarife: Das kostenlose Angebot von Doodle deckt die meisten Bedürfnisse ab, und selbst die Premium-Version kostet weniger als die meisten Coaching-Plattformen.

Integrierte Stripe-Integration: Ziehen Sie Zahlungen im Voraus ein, ohne mit zusätzlichen Anwendungen jonglieren zu müssen.

Automatische Benachrichtigungen: Jeder weiß, wo und wann er zu sein hat - Erinnerungsschreiben sind überflüssig.

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Dutzende von Sitzungen pro Woche verwalten, Doodle hilft Ihnen, Ihren Kalender mit viel weniger Aufwand in den Griff zu bekommen.

Teilen Sie Ihre Buchungsseite und werden Sie sofort bezahlt

Mit Doodle können Sie mühelos 1:1-Sitzungen oder Gruppensitzungen planen. Erstellen Sie eine Buchungsseite oder senden Sie eine 1:1-Einladung, lassen Sie Ihren Kunden einen Termin wählen, und schon sind Sie fertig - keine manuellen Erinnerungen mehr. Doodle hält alle Beteiligten über Zeit, Ort und Person auf dem Laufenden und verhindert so, dass jemand in letzter Minute nicht erscheint.

Doodle lässt sich nahtlos in Tools integrieren, die Sie bereits nutzen: Teilen Sie Ihre Buchungsseite in WhatsApp, per ConvertKit-E-Mail oder setzen Sie einen Link in Ihre Instagram-Bio. Außerdem können Sie Stripe einbinden, um Zahlungen automatisch einzuziehen, wenn Kunden buchen - keine umständlichen Zahlungsnachfragen mehr! Einfach, klar, ohne viel Aufhebens.

Und wenn Sie bereit sind, keine "Sind wir noch dabei?"-Textnachrichten mehr zu verschicken - probieren Sie Doodle aus.