Les meilleurs outils de planification pour développer votre activité de coaching

Soyons honnêtes : être coach peut parfois ressembler à la gestion d'un petit pays. Vous êtes le stratège, l'équipe de soutien, le responsable de l'agenda et la personne qui envoie des messages "Je vérifie que vous venez toujours" cinq minutes avant un appel. Nous vous voyons. Nous comprenons.

Mais vous n'avez plus besoin de tout faire manuellement. Un bon outil de planification peut vous éviter des allers-retours incessants, vous aider à ne pas courir après les paiements et vous permettre de vous détendre en sachant que votre client a reçu le mémo. Avec le bon outil, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment : aider les gens à se développer.

Prêt à gérer votre entreprise de coaching plus facilement (et peut-être à récupérer votre pause déjeuner) ? Voyons ensemble quelques-uns des meilleurs outils disponibles sur le marché !

Tableau comparatif : Outils qui simplifient la planification

Outil Caractéristiques principales Doodle Page de réservation, intégration Stripe, programmation de groupes/événements Paperbell Portail client, formulaires, paquets CoachAccountable Planification, notes, mesures pour les clients Simply.Coach Notes, rappels, dossiers clients Upcoach Modèles de programmes de groupe, outils de coaching Satori Journal, suivi des objectifs, plans de coaching Calendly Programmation simple, intégrations Mighty Networks Communauté, événements, planification Kajabi Entonnoirs de vente, site web, réservation de cours et de sessions Thinkific Création de cours, quiz, plugins de planification Profi Outils de progrès, auto-réflexion, fonctionnalités approfondies

Choisir ce qui vous convient

Il n'y a pas d'outil parfait pour tous les coachs. Certains aiment le suivi détaillé des progrès, tandis que d'autres veulent juste un lien de réservation propre et la possibilité d'être payé à l'avance. L'essentiel est de trouver un outil qui vous fasse gagner du temps, qui corresponde à votre budget et qui vous facilite réellement la tâche.

Restez curieux, informez-vous et essayez quelques outils pour voir ce qui correspond le mieux à votre style de coaching.

Que vous gériez des programmes de groupe ou des séances de contrôle rapides, il existe un outil conçu pour vous faciliter la vie.

Pourquoi Doodle se démarque

Bien que beaucoup de ces outils soient puissants et flexibles, Doodle se distingue pour une raison simple : il rend la planification rapide et sans stress.

C'est rapide comme l'éclair : Vous n'avez pas besoin de créer des formulaires, des contrats ou des portails élaborés juste pour obtenir une réservation. La mise en place ne prend que quelques minutes, pas des heures.

Intégration transparente : Que vous partagiez des liens sur WhatsApp, ConvertKit ou votre page d'atterrissage Leadpages, Doodle s'intègre parfaitement à votre flux de travail actuel.

Des plans abordables : Le plan gratuit de Doodle couvre la plupart des besoins, et même la version premium coûte moins cher que la plupart des plateformes de coaching.

Intégration de Stripe : Collectez les paiements à l'avance sans avoir à jongler avec d'autres applications.

Notifications automatiques : Tout le monde sait où et quand il doit se trouver - plus besoin de textos de rappel.

Que vous soyez débutant ou que vous gériez des dizaines de sessions par semaine, Doodle vous aide à prendre le contrôle de votre calendrier avec beaucoup moins d'efforts.

Partagez votre page de réservation et soyez payé instantanément

Doodle vous permet de planifier des sessions 1:1 ou de groupe sans effort. Créez une page de réservation ou envoyez une invitation 1:1, laissez votre client choisir une heure et vous êtes prêt - plus de rappels manuels. Doodle informe tout le monde de l'heure, du lieu et de la personne, ce qui réduit les absences de dernière minute.

Il s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez déjà : partagez votre page de réservation dans WhatsApp, via un e-mail ConvertKit ou insérez un lien dans votre bio Instagram. De plus, connectez Stripe pour collecter les paiements automatiquement lorsque les clients réservent - plus de suivi de paiement gênant ! Simple, clair, sans chichis.

Et si vous êtes prêt à ne plus jamais envoyer de textos du type "On est toujours d'accord ?", essayez Doodle.