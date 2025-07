As melhores ferramentas de agendamento para expandir seu negócio de coaching

Sejamos francos - ser um coach às vezes pode parecer como administrar um pequeno país. Você é o estrategista, a equipe de suporte, o responsável pelo calendário e a pessoa que envia mensagens de texto do tipo "Só para saber se você ainda vem?" cinco minutos antes de uma chamada. Nós vemos você. Nós entendemos.

Mas você não precisa mais fazer tudo isso manualmente. Uma ferramenta de agendamento sólida pode poupá-lo de intermináveis idas e vindas, ajudá-lo a evitar a perseguição de pagamentos e, finalmente, deixá-lo relaxado sabendo que seu cliente recebeu o memorando. Com a ferramenta certa, você pode se concentrar no que realmente ama: ajudar as pessoas a crescer.

Pronto para gerenciar seu negócio de coaching com mais tranquilidade (e talvez recuperar seu horário de almoço)? Vamos nos aprofundar em algumas das melhores ferramentas disponíveis no mercado!

Tabela de comparação: Ferramentas que simplificam a programação

Ferramenta Principais recursos Doodle Página de reservas, integração com o Stripe, agendamento de grupos/eventos Paperbell Portal do cliente, formulários, pacotes CoachAccountable Agendamento, anotações, métricas do cliente Simply.Coach Anotações, lembretes, registros de clientes Upcoach Modelos de programas de grupo, ferramentas de coaching Satori Registro em diário, acompanhamento de metas, planos de coaching Calendly Agendamento simples, integrações Mighty Networks Comunidade, eventos, agendamento Kajabi Funis de vendas, site, curso + reserva de sessão Thinkific Criação de cursos, questionários, plug-ins de agendamento Profi Ferramentas de progresso, autorreflexão, recursos profundos

Escolhendo o que funciona para você

Não existe uma ferramenta perfeita para todos os instrutores. Alguns adoram o acompanhamento detalhado do progresso, enquanto outros querem apenas um link de reserva limpo e a possibilidade de receber o pagamento adiantado. O segredo é encontrar algo que economize seu tempo, caiba no seu orçamento e realmente facilite seu dia a dia.

Fique curioso, mantenha-se informado e experimente algumas ferramentas para ver qual se adapta melhor ao seu estilo de treinamento.

Quer você realize programas em grupo ou check-ins rápidos 1:1, existe uma ferramenta projetada para facilitar a sua vida.

Por que o Doodle se destaca

Embora muitas dessas ferramentas sejam poderosas e flexíveis, o Doodle se destaca por um motivo simples: ele torna o agendamento rápido e sem estresse.

É extremamente rápido: Você nunca mais precisará criar formulários, contratos ou portais elaborados apenas para conseguir um agendamento. A configuração leva minutos, não horas.

Integração perfeita: Quer você compartilhe links no WhatsApp, no ConvertKit ou na sua página de destino do Leadpages, o Doodle se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho atual.

Planos acessíveis: O plano gratuito do Doodle atende à maioria das necessidades, e até mesmo a versão premium custa menos do que a maioria das plataformas de coaching.

Integração integrada com o Stripe: Receba pagamentos antecipadamente sem precisar de aplicativos adicionais.

Notificações automáticas: Todos sabem onde e quando devem estar, sem necessidade de mensagens de lembrete.

Não importa se você está apenas começando ou gerenciando dezenas de sessões por semana, o Doodle ajuda você a assumir o controle da sua agenda com muito menos esforço.

Compartilhe sua página de agendamento e receba o pagamento instantaneamente

O Doodle facilita o agendamento de sessões individuais ou em grupo. Crie uma página de agendamento ou envie um convite para uma sessão individual, deixe seu cliente escolher um horário e pronto - sem mais lembretes manuais. O Doodle mantém todos informados sobre o horário, o local e a pessoa, reduzindo o não comparecimento de última hora.

Ele se integra perfeitamente às ferramentas que você já usa: compartilhe sua página de reservas no WhatsApp, por e-mail do ConvertKit ou coloque um link na sua biografia do Instagram. Além disso, conecte o Stripe para coletar pagamentos automaticamente quando os clientes fizerem a reserva - não há mais acompanhamento de pagamentos incômodos! Simples, claro, sem complicações.

E se você estiver pronto para parar de enviar mensagens de texto do tipo "Ainda estamos combinados?" para sempre, experimente o Doodle.