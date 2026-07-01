Så här planerar du din provförberedelse utan stress i sista minuten

Min värsta tentavecka var också den som jag lättast kunde ha undvikit. Jag hade schemat, anteckningarna och tiden – men jag sköt upp förberedelserna till senare. När ”senare” äntligen kom var klockan 01.00 natten före tentan, och jag satt och stirrade på 50 flashkort som om de vore skrivna på ett främmande språk.

Det var sista gången jag lämnade studierna åt slumpen. Att förbereda sig inför tentor behöver inte vara en spiral av panik. Om man planerar det rätt kan det faktiskt kännas – vågar jag säga – förutsägbart.

Så här lärde jag mig att förbereda mig med mindre stress och bättre resultat.

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1. Analysera varje tentamensdatum

Så fort jag får mitt tentamensschema lägger jag in varje datum i min kalender och planerar baklänges.

Sju till tio dagar före provet gör jag ett provprov eller skriver en övningsuppsats. Cirka fem till sju dagar före provet går jag över till aktiv repetition, till exempel med hjälp av flashkort eller genom att skriva om anteckningar. Tre till fem dagar före provet fördjupar jag mig i specifika ämnen eller bokar privatlektioner. En till två dagar före provet fokuserar jag på lätt repetition och vila.

Genom att se på förberedelserna inför tentan som ett projekt, inte som en intensivpluggning, kunde jag fördela stressen – och min hjärna lyckades faktiskt behålla det jag hade pluggat.

2. Planera in förberedelseperioder, inte bara studietid

”Studietid” är för vagt. Något i stil med ”tisdag kl. 14–15, genomgång av kapitel 6” är däremot konkret och praktiskt.

Varje vecka avsätter jag tid för specifika förberedelsessessioner med tydliga mål. Jag ser till att varje session varar högst 45 till 60 minuter och lägger in pauser. Det gör att jag kan hålla fokus bättre och blir mindre trött.

Jag ägnar förmiddagarna åt att lära mig saker utantill, eftermiddagarna åt övningsuppgifter och kvällarna åt lättare repetition, till exempel med flashkort. Du kan anpassa det efter din egen rytm – se bara till att skriva ner det.

3. Färgkodning efter kurs

Jag använder olika färger i min kalender och mina anteckningar beroende på ämne. Det är ett litet knep som gör stor skillnad.

Uppgifterna är visuellt åtskilda. Det är lättare att hålla koll på hur mycket tid jag lägger på varje kurs. Och färgblocken i min kalender bidrar till att lektionerna känns mer formella och fokuserade.

Till och med mina digitala mappar och dokument följer färgsystemet. Det kanske låter nördig, men det fungerar.

4. Behandla träningen som om det vore på riktigt

Det bästa sättet att förbereda sig inför ett prov är att göra en provsimulering.

Varje helg inför en viktig tentamen planerar jag in ett fullständigt övningstest i en lugn miljö, med tidsbegränsning. Jag går igenom det direkt efteråt.

Det känns obekvämt i början, men det hjälper mig att upptäcka var jag brukar snubbla – innan det verkligen gäller.

5. Se till att skydda de 48 timmarna före

De två dagarna före en tentamen är heliga. Jag tar inte upp några nya ämnen. Jag repeterar det jag redan kan. Jag vilar, promenerar, äter ordentligt och går och lägger mig tidigt.

Det här är vad jag inte gör: Jag stannar inte uppe sent för att försöka hinna ikapp. Jag tittar inte om varje föreläsning i dubbel hastighet. Jag hoppar inte över måltider för att hinna plugga mer.

Det är som att trappa ner träningen inför ett maraton. Du har redan tränat. Nu är det dags att lita på processen och visa att du är i toppform.

Att plugga i sista minuten kanske räcker för att klara en tentamen. Men genom att planera i förväg får du bättre betyg, mindre stress och betydligt större sinnesro.

Om du är redo att ta examensförberedelserna på allvar kan schemaläggningsverktyg som Doodle hjälpa dig att avsätta tid och behålla fokus. En smart schemaläggning gör det möjligt att studera mer effektivt.