Como se preparar para provas sem estresse final

Minha pior semana de provas foi também a mais evitável. Eu tinha o cronograma, as anotações, o tempo, mas continuei empurrando a preparação para mais tarde. Quando finalmente chegou a hora, era uma da manhã, na noite anterior, e eu estava olhando para 50 cartões como se tivessem sido escritos em outro idioma.

Essa foi a última vez que deixei os estudos ao acaso. A preparação para o exame não precisa ser uma espiral de pânico. Se você planejá-la corretamente, ela pode parecer - ouso dizer - previsível.

Veja como aprendi a me preparar com menos estresse e melhores resultados.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

1. Faça engenharia reversa de cada data de exame

Assim que recebo o calendário de exames, adiciono cada data ao meu calendário e planejo de trás para frente.

De sete a dez dias antes, faço um teste simulado ou uma redação prática. Cerca de cinco a sete dias antes, passo a fazer uma revisão ativa, como cartões de memória ou reescrever anotações. Três a cinco dias antes, eu me aprofundo em tópicos específicos ou marco aulas particulares. Um ou dois dias antes, concentro-me em uma revisão leve e descanso.

Ao tratar a preparação para o exame como um projeto, e não como um estudo, eu distribuo o estresse - e meu cérebro realmente retém o que estudei.

2. Programe blocos de preparação, não apenas tempo de estudo

O horário de estudo é muito vago. Algo como 2 a 3 da tarde de terça-feira, revisão do capítulo 6, é específico e prático.

Toda semana, eu bloqueio sessões de preparação definidas com metas claras. Mantenho cada sessão com 45 a 60 minutos no máximo e faço intervalos. Isso me dá mais foco e menos cansaço.

Uso as manhãs para memorização, as tardes para problemas práticos e as noites para revisões mais leves, como flashcards. Você pode adaptar isso ao seu próprio ritmo - apenas certifique-se de que isso esteja escrito.

3. Código de cores por curso

Eu codifico meu calendário e minhas anotações por cor, de acordo com a matéria. É um pequeno truque que faz uma grande diferença.

As tarefas ficam visualmente separadas. É mais fácil controlar o tempo que gasto em cada curso. E os blocos de cores em meu calendário ajudam as sessões a parecerem oficiais e focadas.

Até mesmo minhas pastas e documentos digitais combinam com o sistema de cores. Pode parecer nerd, mas funciona.

4. Trate a prática como algo real

A melhor maneira de se preparar para uma prova é simulá-la.

Todo fim de semana antes de um exame importante, eu programo um teste prático completo em um espaço tranquilo, com condições de tempo. Logo em seguida, faço a revisão.

É desconfortável no início, mas me ajuda a aprender onde costumo tropeçar - antes que seja realmente importante.

5. Proteja-se nas 48 horas anteriores

Os dois dias anteriores a um exame não são negociáveis. Não começo a estudar novos tópicos. Reviso o que sei. Descanso, caminho, me alimento adequadamente e vou para a cama cedo.

Aqui está o que eu não faço: Não fico acordado até tarde tentando me atualizar. Não assisto novamente a cada aula em velocidade dupla. Não pulo refeições para estudar mais.

É como treinar antes de uma maratona. Você já treinou. Agora é hora de confiar no processo e mostrar-se forte.

A preparação pode ajudá-lo a passar em um exame. Mas planejar com antecedência proporciona melhores pontuações, menos estresse e muito mais tranquilidade.

Se você está pronto para levar a sério a preparação para o exame, ferramentas de agendamento como o Doodle podem ajudá-lo a bloquear o tempo e proteger seu foco. A programação inteligente possibilita um estudo melhor.