Réussir ses examens sans stress de dernière minute

Ma pire semaine d'examens a également été la plus évitable. J'avais l'emploi du temps, les notes, le temps - mais je repoussais toujours la préparation à plus tard. Lorsque l'heure a finalement sonné, il était une heure du matin, la veille, et je fixais 50 flashcards comme si elles avaient été écrites dans une autre langue.

C'est la dernière fois que j'ai laissé mes études au hasard. La préparation aux examens ne doit pas être une spirale de panique. Si vous la planifiez correctement, elle peut même sembler - si j'ose dire - prévisible.

Voici comment j'ai appris à me préparer avec moins de stress et de meilleurs résultats.

1. Faites de la rétro-ingénierie pour chaque date d'examen

Dès que je reçois mon programme d'examens, j'ajoute chaque date à mon calendrier et je planifie à l'envers.

Sept à dix jours avant l'examen, je fais un test blanc ou un essai. Cinq à sept jours avant l'examen, je passe à la révision active, comme les flashcards ou la réécriture des notes. Trois à cinq jours avant, j'approfondis des sujets spécifiques ou je prévois des cours de soutien. Un à deux jours avant l'examen, je me concentre sur des révisions légères et je me repose.

En traitant la préparation à l'examen comme un projet, et non comme un bachotage, je répartis le stress - et mon cerveau retient réellement ce que j'ai étudié.

2. Planifiez des blocs de préparation, et pas seulement du temps d'étude

Le temps d'étude est trop vague. Quelque chose comme 14 à 15 heures le mardi, révision du chapitre 6, est spécifique et réalisable.

Chaque semaine, je bloque des sessions de préparation définies avec des objectifs clairs. Je ne dépasse pas 45 à 60 minutes par session et je prévois des pauses. Cela me permet d'être plus concentré et moins fatigué.

Le matin, je me consacre à la mémorisation, l'après-midi aux problèmes pratiques et le soir à des révisions plus légères, comme les flashcards. Vous pouvez l'adapter à votre propre rythme - assurez-vous simplement de le noter.

3. Code couleur par cours

Je code mon calendrier et mes notes par couleur et par matière. C'est une petite astuce qui fait une grande différence.

Les tâches sont visuellement séparées. Il est plus facile de savoir combien de temps je passe sur chaque cours. Et les blocs de couleur de mon calendrier donnent aux sessions un caractère officiel et ciblé.

Même mes dossiers et documents numériques sont assortis au système de couleurs. Cela peut paraître ringard, mais ça marche.

4. Traitez l'entraînement comme un véritable exercice

La meilleure façon de se préparer à un examen est de le simuler.

Chaque week-end précédant un examen important, je planifie un test d'entraînement complet dans un endroit calme, avec des conditions chronométrées. Je le révise juste après.

C'est inconfortable au début, mais cela m'aide à apprendre où j'ai tendance à trébucher - avant que cela ne compte vraiment.

5. Protégez les 48 heures qui précèdent

Les deux jours précédant un examen ne sont pas négociables. Je ne commence pas de nouveaux sujets. Je révise ce que je sais. Je me repose, je marche, je mange correctement et je me couche tôt.

Voici ce que je ne fais pas : Je ne me couche pas tard pour essayer de rattraper mon retard. Je ne revois pas tous les cours en accéléré. Je ne saute pas de repas pour étudier davantage.

C'est comme l'entraînement avant un marathon. Vous vous êtes déjà entraîné. Il est maintenant temps de faire confiance au processus et de se montrer fort.

Le bachotage peut vous permettre de passer un examen. Mais en planifiant à l'avance, vous obtiendrez de meilleurs résultats, moins de stress et une plus grande tranquillité d'esprit.

Si vous êtes prêt à prendre la préparation aux examens au sérieux, des outils de planification comme Doodle peuvent vous aider à bloquer du temps et à protéger votre concentration. Une planification intelligente permet de mieux étudier.