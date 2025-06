Cómo preparar exámenes sin estrés de última hora

Mi peor semana de exámenes fue también la más evitable. Tenía el horario, los apuntes, el tiempo, pero seguía dejando la preparación para más tarde. Cuando por fin llegó ese momento, era la 1 de la madrugada, la noche anterior, y estaba mirando 50 fichas como si estuvieran escritas en otro idioma.

Esa fue la última vez que dejé el estudio al azar. La preparación de un examen no tiene por qué ser una espiral de pánico. Si lo planificas bien, puede resultar -me atrevería a decir- predecible.

He aquí cómo aprendí a prepararme con menos estrés y mejores resultados.

1. Haz ingeniería inversa de cada fecha de examen

En cuanto recibo mi calendario de exámenes, añado cada fecha a mi calendario y planifico hacia atrás.

De siete a diez días antes, hago un simulacro de examen o un ensayo de práctica. Entre cinco y siete días antes, paso al repaso activo, como las tarjetas o la reescritura de apuntes. De tres a cinco días antes, profundizo en temas específicos o programo clases particulares. Uno o dos días antes, me centro en repasos ligeros y descanso.

Al tratar la preparación de los exámenes como un proyecto, no como un empollón, distribuyo el estrés y mi cerebro retiene realmente lo que he estudiado.

2. Programa bloques de preparación, no sólo tiempo de estudio

El tiempo de estudio es demasiado vago. Algo como repasar el capítulo 6 de 2 a 3 de la tarde del martes es específico y práctico.

Cada semana, programo sesiones de preparación definidas con objetivos claros. Cada una de ellas dura entre 45 y 60 minutos como máximo e incluyo descansos. Así me concentro más y me canso menos.

Utilizo las mañanas para memorizar, las tardes para practicar problemas y las noches para repasos más ligeros, como las tarjetas. Puedes adaptarlo a tu ritmo, pero asegúrate de que está escrito.

3. Código de colores por curso

Yo codifico por colores mi calendario y mis apuntes por asignatura. Es un pequeño truco que marca una gran diferencia.

Las tareas están separadas visualmente. Es más fácil saber cuánto tiempo dedico a cada asignatura. Y los bloques de color en mi calendario ayudan a que las sesiones parezcan oficiales y centradas.

Incluso mis carpetas y documentos digitales siguen el mismo sistema de colores. Puede sonar friki, pero funciona.

4. Trata la práctica como si fuera real

La mejor forma de prepararse para un examen es simularlo.

Cada fin de semana antes de un examen importante, programo una prueba de práctica completa en un espacio tranquilo, con condiciones cronometradas. Lo repaso justo después.

Es incómodo al principio, pero me ayuda a aprender dónde tiendo a tropezar, antes de que realmente cuente.

5. Protege las 48 horas previas

Los dos días anteriores a un examen no son negociables. No empiezo temas nuevos. Repaso lo que sé. Descanso, camino, como bien y me acuesto pronto.

Esto es lo que no hago: No me quedo despierto hasta tarde intentando ponerme al día. No repaso cada clase a doble velocidad. No me salto comidas para estudiar más.

Es como adelgazar antes de una maratón. Ya te has entrenado. Ahora es el momento de confiar en el proceso y mostrarse fuerte.

Estudiar mucho puede ayudarte a superar un examen. Pero planificar con antelación te dará mejores resultados, menos estrés y mucha más tranquilidad.

Si estás preparado para tomarte en serio la preparación de exámenes, las herramientas de planificación como Doodle pueden ayudarte a bloquear el tiempo y proteger tu concentración. Una planificación inteligente permite estudiar mejor.