Come prepararsi agli esami senza stress finale

La mia peggiore settimana di esami è stata anche la più evitabile. Avevo il programma, gli appunti, il tempo, ma continuavo a rimandare la preparazione a dopo. Quando finalmente arrivò il tardi, era l'una di notte, la sera prima, e stavo fissando 50 flashcard come se fossero state scritte in un'altra lingua.

Quella fu l'ultima volta che lasciai lo studio al caso. La preparazione agli esami non deve essere una spirale di panico. Se la si pianifica nel modo giusto, può sembrare - oserei dire - prevedibile.

Ecco come ho imparato a prepararmi con meno stress e risultati migliori.

1. Revisionare ogni data d'esame

Non appena ricevo il calendario degli esami, aggiungo ogni data al mio calendario e pianifico a ritroso.

Da sette a dieci giorni prima, faccio un test di simulazione o un saggio di prova. A cinque-sette giorni dall'esame, passo al ripasso attivo, come le flashcard o la riscrittura degli appunti. Da tre a cinque giorni prima, approfondisco argomenti specifici o programmo un tutoraggio. Da uno a due giorni prima, mi concentro su un ripasso leggero e sul riposo.

Trattando la preparazione dell'esame come un progetto e non come un ripasso, ho distribuito lo stress e il mio cervello ha effettivamente conservato ciò che ho studiato.

2. Programmate blocchi di preparazione, non solo di studio

L'orario di studio è troppo vago. Qualcosa come il martedì dalle 14 alle 15, per il ripasso del capitolo 6, è specifico e fattibile.

Ogni settimana, blocco sessioni di preparazione definite con obiettivi chiari. Le tengo tra i 45 e i 60 minuti al massimo e faccio delle pause. Questo mi permette di concentrarmi meglio e di affaticarmi meno.

Uso la mattina per la memorizzazione, il pomeriggio per i problemi di pratica e la sera per ripassi più leggeri come le flashcard. Potete adattarlo al vostro ritmo, ma assicuratevi che sia scritto.

3. Codifica a colori per corso

Io codifico il mio calendario e i miei appunti in base alla materia. È un piccolo trucco che fa una grande differenza.

I compiti sono visivamente separati. È più facile tenere traccia del tempo che dedico a ciascun corso. E i blocchi di colore nel mio calendario aiutano a dare un'impronta ufficiale e mirata alle sessioni.

Anche le mie cartelle e i miei documenti digitali si adattano al sistema di colori. Può sembrare da nerd, ma funziona.

4. Trattare la pratica come se fosse una cosa vera

Il modo migliore per prepararsi a un esame è simularlo.

Ogni fine settimana prima di un esame importante, programmo un test di prova completo in uno spazio tranquillo, con condizioni di tempo. Lo ripasso subito dopo.

All'inizio è scomodo, ma mi aiuta a capire dove tendo a inciampare, prima che sia davvero importante.

5. Proteggere le 48 ore precedenti

I due giorni prima di un esame non sono negoziabili. Non inizio nuovi argomenti. Ripasso quello che so. Riposo, cammino, mangio correttamente e vado a letto presto.

Ecco cosa non faccio: Non rimango sveglio fino a tardi per cercare di recuperare. Non rivedo ogni lezione a velocità doppia. Non salto i pasti per studiare di più.

È come fare il tapering prima di una maratona. Vi siete già allenati. Ora è il momento di fidarsi del processo e di presentarsi forti.

I compiti possono essere superati per un esame. Ma pianificare in anticipo consente di ottenere punteggi migliori, meno stress e molta più tranquillità.

Se siete pronti a prendere sul serio la preparazione degli esami, strumenti di pianificazione come Doodle possono aiutarvi a bloccare il tempo e a proteggere la vostra concentrazione. Una programmazione intelligente permette di studiare meglio.