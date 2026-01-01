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अंतिम समय के तनाव के बिना परीक्षा की तैयारी की योजना कैसे बनाएं

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Three students are in a classroom thinking and working on their laptops

मेरा सबसे बुरा परीक्षा सप्ताह भी सबसे अधिक टाला जा सकने वाला था। मेरे पास समय-सारिणी, नोट्स और समय था — लेकिन मैं तैयारी को बार-बार बाद के लिए टालता रहा। जब आखिरकार वह 'बाद' आया, तो वह परीक्षा से ठीक पहले वाली रात का एक बजे था, और मैं पचास फ्लैशकार्ड्स को ऐसे घूर रहा था जैसे वे किसी दूसरी भाषा में लिखे गए हों।

वह आखिरी बार था जब मैंने पढ़ाई को संयोग पर छोड़ दिया था। परीक्षा की तैयारी को घबराहट भरे चक्र में बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी सही योजना बनाएँ, तो यह वास्तव में — कहने की हिम्मत करूँ तो — पूर्वानुमेय महसूस हो सकता है।

यहाँ बताया गया है कि मैंने कम तनाव और बेहतर परिणामों के साथ तैयारी कैसे सीखी।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

हर परीक्षा तिथि का रिवर्स-इंजीनियर करें

जैसे ही मुझे अपनी परीक्षा की समय-सारिणी मिलती है, मैं हर तारीख को अपने कैलेंडर में जोड़ता हूँ और पीछे की ओर योजना बनाता हूँ।

सात से दस दिन पहले, मैं एक मॉक टेस्ट या अभ्यास निबंध करता हूँ। लगभग पाँच से सात दिन पहले, मैं फ्लैशकार्ड या नोट्स फिर से लिखने जैसी सक्रिय समीक्षा पर स्विच करता हूँ। तीन से पाँच दिन पहले, मैं विशिष्ट विषयों में गहराई से अध्ययन करता हूँ या ट्यूटरिंग शेड्यूल करता हूँ। एक से दो दिन पहले, मैं हल्की समीक्षा और आराम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ।

परीक्षा की तैयारी को रटने जैसा नहीं बल्कि एक परियोजना की तरह लेने से मैंने तनाव को फैलाया — और मेरे दिमाग ने वास्तव में जो मैंने पढ़ा था, उसे याद रखा।

2. केवल पढ़ाई का समय ही नहीं, बल्कि तैयारी के ब्लॉक भी निर्धारित करें।

अध्ययन का समय बहुत अस्पष्ट है। मंगलवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अध्याय 6 की समीक्षा जैसी कोई चीज़ विशिष्ट और क्रियान्वित करने योग्य है।

हर हफ्ते, मैं स्पष्ट लक्ष्यों के साथ निर्धारित तैयारी सत्र रखता हूँ। मैं प्रत्येक सत्र को अधिकतम 45 से 60 मिनट तक सीमित रखता हूँ और बीच-बीच में ब्रेक शामिल करता हूँ। इससे मुझे कम थकान के साथ अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

मैं सुबह का समय याद करने के लिए, दोपहर का समय अभ्यास समस्याओं के लिए, और शाम का समय फ्लैशकार्ड जैसी हल्की समीक्षा के लिए उपयोग करता हूँ। आप इसे अपनी लय के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं — बस यह सुनिश्चित करें कि इसे लिखित रूप में दर्ज कर लें।

3. पाठ्यक्रम के अनुसार रंग-कोड करें

मैं अपने कैलेंडर और नोट्स को विषय के अनुसार रंग-कोड करता हूँ। यह एक छोटा सा तरीका है जो बड़ा फर्क लाता है।

कार्य दृश्य रूप से अलग-अलग किए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम पर मैं कितना समय व्यतीत करता हूँ, इसे ट्रैक करना आसान हो गया है। और मेरे कैलेंडर में रंगीन ब्लॉक सत्रों को औपचारिक और केंद्रित महसूस कराने में मदद करते हैं।

यहाँ तक कि मेरे डिजिटल फ़ोल्डर और दस्तावेज़ भी रंग प्रणाली से मेल खाते हैं। यह शायद नर्डी लगे, लेकिन यह काम करता है।

४. अभ्यास को वास्तविक जैसा ही मानें

परीक्षा की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी नकल बनाई जाए।

प्रत्येक सप्ताहांत, किसी बड़े परीक्षा से पहले, मैं एक शांत स्थान में समय-सीमित परिस्थितियों के साथ एक पूर्ण-लंबाई अभ्यास परीक्षा निर्धारित करता हूँ। मैं इसे तुरंत बाद समीक्षा करता हूँ।

शुरुआत में यह असहज होता है, लेकिन इससे मुझे यह जानने में मदद मिलती है कि मैं कहाँ ठोकर खाता हूँ — इससे पहले कि यह वास्तव में गिने जाए।

5. पहले 48 घंटों की सुरक्षा करें

परीक्षा से पहले के दो दिन अटल होते हैं। मैं कोई नया विषय शुरू नहीं करता। मैं जो जानता हूँ उसकी समीक्षा करता हूँ। मैं आराम करता हूँ, टहलता हूँ, ठीक से खाता हूँ, और जल्दी सो जाता हूँ।

यहाँ वह है जो मैं नहीं करता: मैं पिछड़ने की भरपाई के लिए देर तक जागता नहीं हूँ। मैं हर व्याख्यान को दोगुनी गति से दोबारा नहीं देखता। मैं अधिक पढ़ाई करने के लिए भोजन नहीं छोड़ता।

यह मैराथन से पहले धीरे-धीरे प्रशिक्षण की तीव्रता कम करने जैसा है। आपने पहले ही प्रशिक्षण ले लिया है। अब प्रक्रिया पर भरोसा करने और मजबूत होकर उपस्थित होने का समय है।

आखिरी समय में पढ़ाई करने से आप एक परीक्षा तो पास कर सकते हैं। लेकिन पहले से योजना बनाने से आपको बेहतर अंक मिलते हैं, तनाव कम होता है, और मन को कहीं अधिक शांति मिलती है।

यदि आप परीक्षा की तैयारी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, तो Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल्स आपको समय आरक्षित करने और ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। स्मार्ट शेड्यूलिंग बेहतर अध्ययन को संभव बनाती है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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