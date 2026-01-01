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Planowanie

5 najlepszych narzędzi do planowania zgodnych z HIPAA w 2026 roku

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Heathcare, doctor

Oprogramowanie do planowania wizyt zgodne z HIPAA chroni dane medyczne pacjentów (PHI) podczas rezerwacji wizyt przez Internet. Podmioty świadczące usługi medyczne, terapeuci, kliniki i gabinety lekarskie muszą korzystać z narzędzi zapewniających bezpieczne przetwarzanie danych oraz podpisaną umowę o współpracy biznesowej (BAA). Poniżej przedstawiono pięć sprawdzonych narzędzi do planowania wizyt zgodnych z HIPAA w 2026 r., a następnie krótką tabelę porównawczą, która pomoże Państwu w wyborze.

Czym jest HIPAA i dlaczego ma to znaczenie?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) to amerykańska ustawa chroniąca poufne dane dotyczące zdrowia pacjentów. Jeśli Twoje narzędzie do planowania zbiera lub przechowuje:

  • Nazwiska pacjentów powiązane z wizytami

  • Rodzaje wizyt, które dostarczają informacji o kontekście medycznym

  • Dane kontaktowe związane z opieką

  • Odpowiedzi zawarte w formularzu zgłoszeniowym

W takim razie masz do czynienia z chronionymi danymi medycznymi (PHI). Aby zapewnić zgodność z przepisami HIPAA, podmiot obsługujący harmonogram wizyt musi:

  • Podpisz umowę o współpracy biznesowej (BAA)

  • Szyfrowanie danych w trakcie przesyłania i przechowywanych

  • Ogranicz dostęp za pomocą mechanizmów kontroli opartych na rolach

  • Prowadzenie dzienników audytowych

Bez umowy BAA oprogramowanie nie jest uznawane za zgodne z HIPAA.

Które firmy muszą stosować system planowania zgodny z HIPAA?

Prawdopodobnie potrzebujesz oprogramowania do planowania zgodnego z HIPAA, jeśli:

  • Lekarz lub przychodnia lekarska

  • Terapeuta, doradca lub psycholog

  • Stomatolog lub ortodonta

  • Podmiot świadczący usługi telezdrowotne

  • Podmiot świadczący usługi w zakresie zdrowia zajmujący się dokumentacją medyczną

  • Placówka opieki zdrowotnej skupiająca wielu świadczeniodawców

Żadna organizacja zajmująca się przetwarzaniem danych medycznych o charakterze poufnym (PHI) nie powinna polegać na podstawowych narzędziach do planowania terminów przeznaczonych dla konsumentów.

Dlaczego planowanie zgodne z HIPAA jest ważne

Wiele przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych medycznych ma swój początek w prostych narzędziach, takich jak formularze rezerwacyjne czy przypomnienia e-mailowe. Planowanie zgodne z HIPAA pomaga:

  • Ochrona prywatności pacjentów

  • Zapobieganie ujawnieniu danych

  • Unikaj kosztownych kar

  • Dbaj o swoją wiarygodność zawodową

  • Zdobądź zaufanie pacjentów

Bezpieczne planowanie nie jest kwestią wyboru — stanowi podstawę odpowiedzialnego prowadzenia placówki opieki zdrowotnej.

5 najlepszych narzędzi do planowania zgodnych z HIPAA w 2026 roku

Oto krótkie porównanie pięciu powszechnie stosowanych narzędzi do planowania harmonogramów zgodnych z HIPAA.

Narzędzie

Zgodność z HIPAA

Najlepsze dla

SimplePractice

Tak

Terapeuci i małe gabinety

NexHealth

Tak

Kliniki zintegrowane z systemem EHR

Acuity (plan zgodny z HIPAA)

Tak (konkretne plany)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własną rękę

OnceHub

Tak

Opieka zdrowotna dla przedsiębiorstw

Doodle (plany dla firm)

Tak

Zespoły złożone z wielu dostawców i elastyczne planowanie

Przed wdrożeniem należy zawsze sprawdzić dostępność umowy BAA oraz szczegóły dotyczące zgodności bezpośrednio u dostawcy.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie zgodne z HIPAA

Wybierz na podstawie:

  • Wielkość praktyki

  • Konieczność integracji elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR)

  • Złożoność planowania pracy zespołów

  • Przejrzystość cen

  • Potrzeby w zakresie dostosowania

Terapeuci prowadzący indywidualną praktykę mogą preferować zintegrowane narzędzia, takie jak SimplePractice. Duże kliniki mogą potrzebować OnceHub lub NexHealth. Zespoły medyczne, które potrzebują elastycznej koordynacji pracy grupowej i Booking Pages, mogą skorzystać z planów Enterprise serwisu Doodle.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania zgodnego z HIPAA

Co sprawia, że oprogramowanie do planowania jest zgodne z HIPAA?

Dostawca musi podpisać umowę o współpracy biznesowej (BAA) oraz zapewnić szyfrowanie, mechanizmy kontroli dostępu i śledzenie audytowe.

Czy bezpłatne narzędzia do planowania zapewniają zgodność z HIPAA?

Zazwyczaj nie. Zgodność z HIPAA wymaga zawarcia umowy BAA, która zazwyczaj jest dostępna wyłącznie w ramach płatnych planów.

Czy Kalendarz Google jest zgodny z HIPAA?

Usługę Google Workspace można skonfigurować pod kątem zgodności z HIPAA na podstawie umowy BAA, jednak sam Kalendarz Google nie stanowi kompletnego systemu planowania zgodnego z HIPAA.

Czy terapeuci potrzebują oprogramowania do planowania wizyt zgodnego z HIPAA?

Tak. Terapeuci mają do czynienia z chronionymi danymi medycznymi (PHI) i muszą korzystać z systemów zgodnych z HIPAA.

Czy małe kliniki mogą korzystać z narzędzi do planowania wizyt zgodnych z HIPAA?

Tak. Wielu dostawców oferuje rozwiązania zgodne z HIPAA, odpowiednie dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę oraz małych klinik.

Prowadź swoją działalność w branży opieki zdrowotnej z pewnością siebie

Wybór oprogramowania do planowania zgodnego z HIPAA zapewnia ochronę zarówno pacjentów, jak i Twojej placówki. Jeśli potrzebujesz bezpiecznych Booking Pages, funkcji planowania pracy zespołu oraz koordynacji grupowej w ramach jednej platformy, Doodle Enterprise oferuje narzędzie do planowania dostosowane do wymogów HIPAA, stworzone z myślą o zespołach opieki zdrowotnej. Zacznij korzystać z Doodle i zarządzaj swoją placówką medyczną dzięki bezpiecznemu, profesjonalnemu systemowi planowania, który chroni dane pacjentów na każdym etapie.

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