5 najlepszych narzędzi do planowania zgodnych z HIPAA w 2026 roku
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Oprogramowanie do planowania wizyt zgodne z HIPAA chroni dane medyczne pacjentów (PHI) podczas rezerwacji wizyt przez Internet. Podmioty świadczące usługi medyczne, terapeuci, kliniki i gabinety lekarskie muszą korzystać z narzędzi zapewniających bezpieczne przetwarzanie danych oraz podpisaną umowę o współpracy biznesowej (BAA). Poniżej przedstawiono pięć sprawdzonych narzędzi do planowania wizyt zgodnych z HIPAA w 2026 r., a następnie krótką tabelę porównawczą, która pomoże Państwu w wyborze.
Czym jest HIPAA i dlaczego ma to znaczenie?
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) to amerykańska ustawa chroniąca poufne dane dotyczące zdrowia pacjentów. Jeśli Twoje narzędzie do planowania zbiera lub przechowuje:
Nazwiska pacjentów powiązane z wizytami
Rodzaje wizyt, które dostarczają informacji o kontekście medycznym
Dane kontaktowe związane z opieką
Odpowiedzi zawarte w formularzu zgłoszeniowym
W takim razie masz do czynienia z chronionymi danymi medycznymi (PHI). Aby zapewnić zgodność z przepisami HIPAA, podmiot obsługujący harmonogram wizyt musi:
Podpisz umowę o współpracy biznesowej (BAA)
Szyfrowanie danych w trakcie przesyłania i przechowywanych
Ogranicz dostęp za pomocą mechanizmów kontroli opartych na rolach
Prowadzenie dzienników audytowych
Bez umowy BAA oprogramowanie nie jest uznawane za zgodne z HIPAA.
Które firmy muszą stosować system planowania zgodny z HIPAA?
Prawdopodobnie potrzebujesz oprogramowania do planowania zgodnego z HIPAA, jeśli:
Lekarz lub przychodnia lekarska
Terapeuta, doradca lub psycholog
Stomatolog lub ortodonta
Podmiot świadczący usługi telezdrowotne
Podmiot świadczący usługi w zakresie zdrowia zajmujący się dokumentacją medyczną
Placówka opieki zdrowotnej skupiająca wielu świadczeniodawców
Żadna organizacja zajmująca się przetwarzaniem danych medycznych o charakterze poufnym (PHI) nie powinna polegać na podstawowych narzędziach do planowania terminów przeznaczonych dla konsumentów.
Dlaczego planowanie zgodne z HIPAA jest ważne
Wiele przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych medycznych ma swój początek w prostych narzędziach, takich jak formularze rezerwacyjne czy przypomnienia e-mailowe. Planowanie zgodne z HIPAA pomaga:
Ochrona prywatności pacjentów
Zapobieganie ujawnieniu danych
Unikaj kosztownych kar
Dbaj o swoją wiarygodność zawodową
Zdobądź zaufanie pacjentów
Bezpieczne planowanie nie jest kwestią wyboru — stanowi podstawę odpowiedzialnego prowadzenia placówki opieki zdrowotnej.
5 najlepszych narzędzi do planowania zgodnych z HIPAA w 2026 roku
Oto krótkie porównanie pięciu powszechnie stosowanych narzędzi do planowania harmonogramów zgodnych z HIPAA.
Narzędzie
Zgodność z HIPAA
Najlepsze dla
SimplePractice
Tak
Terapeuci i małe gabinety
NexHealth
Tak
Kliniki zintegrowane z systemem EHR
Acuity (plan zgodny z HIPAA)
Tak (konkretne plany)
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własną rękę
OnceHub
Tak
Opieka zdrowotna dla przedsiębiorstw
Doodle (plany dla firm)
Tak
Zespoły złożone z wielu dostawców i elastyczne planowanie
Przed wdrożeniem należy zawsze sprawdzić dostępność umowy BAA oraz szczegóły dotyczące zgodności bezpośrednio u dostawcy.
Jak wybrać odpowiednie narzędzie zgodne z HIPAA
Wybierz na podstawie:
Wielkość praktyki
Konieczność integracji elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR)
Złożoność planowania pracy zespołów
Przejrzystość cen
Potrzeby w zakresie dostosowania
Terapeuci prowadzący indywidualną praktykę mogą preferować zintegrowane narzędzia, takie jak SimplePractice. Duże kliniki mogą potrzebować OnceHub lub NexHealth. Zespoły medyczne, które potrzebują elastycznej koordynacji pracy grupowej i Booking Pages, mogą skorzystać z planów Enterprise serwisu Doodle.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania zgodnego z HIPAA
Co sprawia, że oprogramowanie do planowania jest zgodne z HIPAA?
Dostawca musi podpisać umowę o współpracy biznesowej (BAA) oraz zapewnić szyfrowanie, mechanizmy kontroli dostępu i śledzenie audytowe.
Czy bezpłatne narzędzia do planowania zapewniają zgodność z HIPAA?
Zazwyczaj nie. Zgodność z HIPAA wymaga zawarcia umowy BAA, która zazwyczaj jest dostępna wyłącznie w ramach płatnych planów.
Czy Kalendarz Google jest zgodny z HIPAA?
Usługę Google Workspace można skonfigurować pod kątem zgodności z HIPAA na podstawie umowy BAA, jednak sam Kalendarz Google nie stanowi kompletnego systemu planowania zgodnego z HIPAA.
Czy terapeuci potrzebują oprogramowania do planowania wizyt zgodnego z HIPAA?
Tak. Terapeuci mają do czynienia z chronionymi danymi medycznymi (PHI) i muszą korzystać z systemów zgodnych z HIPAA.
Czy małe kliniki mogą korzystać z narzędzi do planowania wizyt zgodnych z HIPAA?
Tak. Wielu dostawców oferuje rozwiązania zgodne z HIPAA, odpowiednie dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę oraz małych klinik.
Prowadź swoją działalność w branży opieki zdrowotnej z pewnością siebie
Wybór oprogramowania do planowania zgodnego z HIPAA zapewnia ochronę zarówno pacjentów, jak i Twojej placówki. Jeśli potrzebujesz bezpiecznych Booking Pages, funkcji planowania pracy zespołu oraz koordynacji grupowej w ramach jednej platformy, Doodle Enterprise oferuje narzędzie do planowania dostosowane do wymogów HIPAA, stworzone z myślą o zespołach opieki zdrowotnej. Zacznij korzystać z Doodle i zarządzaj swoją placówką medyczną dzięki bezpiecznemu, profesjonalnemu systemowi planowania, który chroni dane pacjentów na każdym etapie.
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