Die 5 besten HIPAA-konformen Planungstools im Jahr 2026

HIPAA-konforme Terminplanungssoftware schützt die Gesundheitsdaten von Patienten, wenn diese online Termine buchen. Gesundheitsdienstleister, Therapeuten, Kliniken und Arztpraxen müssen Tools verwenden, die eine sichere Datenverarbeitung und ein unterzeichnetes Business Associate Agreement (BAA) bieten. Im Folgenden findest du fünf vertrauenswürdige HIPAA-konforme Terminplanungs-Tools für das Jahr 2026, gefolgt von einer kurzen Vergleichstabelle, die dir bei der Auswahl hilft.

Was ist HIPAA und warum ist es wichtig?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ist ein US-amerikanisches Gesetz, das sensible Gesundheitsdaten von Patienten schützt:

Patientennamen, die mit Terminen verknüpft sind

Termintypen, die den medizinischen Kontext offenlegen

Kontaktinformationen im Zusammenhang mit der Behandlung

Antworten auf Erfassungsformulare

Dann handelt es sich um geschützte Gesundheitsdaten (Protected Health Information - PHI). Um dem HIPAA zu entsprechen, muss dein Terminplaner

ein Business Associate Agreement (BAA) unterzeichnen

Daten während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsseln

den Zugriff durch rollenbasierte Kontrollen einschränken

Audit-Protokolle aufbewahren

Ohne ein BAA gilt deine Software nicht als HIPAA-konform.

Welche Unternehmen brauchen eine HIPAA-konforme Terminplanung?

Du brauchst wahrscheinlich eine HIPAA-konforme Terminplanungssoftware, wenn du:

Ein Arzt oder eine medizinische Klinik

Ein Therapeut, Berater oder Psychologe

Ein Zahnarzt oder Kieferorthopäde

Ein Anbieter von Telemedizin

Ein Wellness-Anbieter, der Krankenakten führt

Eine Gesundheitspraxis mit mehreren Anbietern

Jede Organisation, die mit PHI zu tun hat, sollte sich nicht auf einfache Terminplanungstools für Verbraucher verlassen.

Warum eine HIPAA-konforme Terminplanung wichtig ist

Viele Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen beginnen mit einfachen Tools wie Buchungsformularen oder E-Mail-Erinnerungen. Eine HIPAA-konforme Terminplanung hilft:

die Privatsphäre der Patienten zu schützen

Verhinderung der Offenlegung von Daten

Kostspielige Strafen zu vermeiden

professionelle Glaubwürdigkeit zu bewahren

das Vertrauen der Patienten zu stärken

Eine sichere Terminplanung ist nicht optional - sie ist eine Grundvoraussetzung für eine verantwortungsvolle Praxis im Gesundheitswesen.

Die 5 besten HIPAA-konformen Terminplanungsprogramme im Jahr 2026

Hier ist ein kurzer Vergleich von fünf weit verbreiteten HIPAA-konformen Terminplanungsprogrammen.

Tool HIPAA-konform Am besten für SimplePractice Ja Therapeuten & kleine Praxen NexHealth Ja EHR-integrierte Kliniken Acuity (HIPAA-Plan) Ja (spezielle Pläne) Solo-Anbieter OnceHub Ja Gesundheitswesen für Unternehmen Doodle (Unternehmenstarife) Ja Teams mit mehreren Anbietern und flexible Terminplanung

Bestätige die BAA-Verfügbarkeit und die Details zur Einhaltung des HIPAA vor der Implementierung immer direkt mit dem Anbieter.

Wie du das richtige HIPAA-konforme Tool auswählst

Wähle nach folgenden Kriterien:

Praxisgröße

Bedarf an EHR-Integration

Komplexität der Teamplanung

Preistransparenz

Anpassungsbedarf

Einzeltherapeuten bevorzugen vielleicht integrierte Tools wie SimplePractice. Große Kliniken benötigen vielleicht OnceHub oder NexHealth. Gesundheitsteams, die eine flexible Gruppenkoordination und Buchungsseiten benötigen, können von Doodles Enterprise-Plänen profitieren.

Häufig gestellte Fragen zur HIPAA-konformen Terminplanung

Was macht eine Terminplanungssoftware HIPAA-konform?

Der Anbieter muss ein Business Associate Agreement (BAA) unterzeichnen und Verschlüsselung, Zugangskontrolle und Audit-Tracking anbieten.

Unterstützen kostenlose Terminplanungsprogramme die HIPAA-Konformität?

In der Regel nicht. Für die Einhaltung des HIPAA ist ein BAA erforderlich, das in der Regel nur bei kostenpflichtigen Angeboten verfügbar ist.

Ist Google Calendar HIPAA-konform?

Google Workspace kann mit einer BAA für die Einhaltung des HIPAA konfiguriert werden, aber Google Calendar allein ist kein vollständiges HIPAA-konformes Terminplanungssystem.

Brauchen Therapeuten eine HIPAA-konforme Terminplanungssoftware?

Ja. Therapeuten arbeiten mit geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) und müssen HIPAA-konforme Systeme verwenden.

Können auch kleine Kliniken HIPAA-konforme Terminplanungsprogramme verwenden?

Ja. Viele Anbieter bieten HIPAA-konforme Optionen an, die für Einzelpraxen und kleine Kliniken geeignet sind.

Führen Sie Ihr Unternehmen im Gesundheitswesen mit Vertrauen

Wenn du sichere Buchungsseiten, Teamplanung und Gruppenkoordination in einer Plattform brauchst, bietet Doodle Enterprise eine HIPAA-konforme Terminplanung, die für Teams im Gesundheitswesen entwickelt wurde.