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Schemaläggning

De 5 bästa HIPAA-kompatibla schemaläggningsverktygen 2026

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Heathcare, doctor

Ett schemaläggningsprogram som uppfyller HIPAA-kraven skyddar patienternas hälsouppgifter (PHI) när patienterna bokar tid online. Vårdgivare, terapeuter, kliniker och läkarmottagningar måste använda verktyg som erbjuder säker datahantering och ett undertecknat samarbetsavtal (BAA). Nedan följer fem pålitliga HIPAA-kompatibla bokningsverktyg för 2026, följt av en kort jämförelsetabell som hjälper dig att välja.

Vad är HIPAA och varför är det viktigt?

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) är en amerikansk lag som skyddar känslig patientinformation. Om ditt bokningsverktyg samlar in eller lagrar:

  • Patienternas namn kopplade till bokade tider

  • Typ av besök som ger en bild av det medicinska sammanhanget

  • Kontaktuppgifter kopplade till vården

  • Svar på intagsformuläret

Då hanterar du skyddad hälsoinformation (PHI). För att uppfylla HIPAA-kraven måste din bokningsleverantör:

  • Underteckna ett avtal om samarbete med affärspartner (BAA)

  • Kryptera data under överföring och i lagring

  • Begränsa åtkomsten med rollbaserade kontroller

  • För revisionsloggar

Utan ett BAA anses din programvara inte uppfylla HIPAA-kraven.

Vilka företag behöver ett schemaläggningssystem som uppfyller HIPAA-kraven?

Du behöver troligen ett bokningsprogram som uppfyller HIPAA-kraven om du:

  • En läkare eller en vårdcentral

  • En terapeut, rådgivare eller psykolog

  • En tandläkare eller tandregleringsspecialist

  • En leverantör av telemedicin

  • En hälso- och friskvårdsaktör som hanterar patientjournaler

  • En vårdverksamhet med flera vårdgivare

Ingen organisation som hanterar PHI bör förlita sig på vanliga bokningsverktyg för konsumenter.

Varför det är viktigt att schemaläggningen följer HIPAA-reglerna

Många dataintrång inom hälso- och sjukvården har sitt ursprung i enkla verktyg som bokningsformulär eller påminnelser via e-post. En schemaläggning som uppfyller HIPAA-kraven bidrar till att:

  • Skydda patienternas integritet

  • Förhindra att data läcker ut

  • Undvik kostsamma böter

  • Bevara den professionella trovärdigheten

  • Skapa förtroende hos patienterna

En säker schemaläggning är inte något valfritt – den är en grundläggande förutsättning för att driva en ansvarsfull vårdverksamhet.

De 5 bästa HIPAA-kompatibla schemaläggningsverktygen 2026

Här följer en kort jämförelse av fem populära verktyg för tidsbokning som uppfyller HIPAA-kraven.

Verktyg

HIPAA-kompatibel

Bäst för

SimplePractice

Ja

Terapeuter och små mottagningar

NexHealth

Ja

Kliniker med integrerad elektronisk patientjournal

Acuity (HIPAA-plan)

Ja (konkreta planer)

Enskilda leverantörer

OnceHub

Ja

Hälso- och sjukvård för företag

Doodle (företagsabonnemang)

Ja

Team med flera leverantörer och flexibel schemaläggning

Kontrollera alltid BAA:s tillgänglighet och uppgifter om efterlevnad direkt med leverantören innan implementeringen.

Så här väljer du rätt verktyg som uppfyller HIPAA-kraven

Välj utifrån:

  • Verksamhetens storlek

  • Behovet av integration av elektroniska patientjournaler

  • Komplexiteten i lagplaneringen

  • Prisöppenhet

  • Anpassningsbehov

Enskilda terapeuter kanske föredrar integrerade verktyg som SimplePractice. Stora kliniker kan behöva OnceHub eller NexHealth. Vårdteam som behöver flexibel gruppkoordinering och Booking Pages kan ha nytta av Doodles Enterprise-abonnemang.

Vanliga frågor om tidsbokning som uppfyller HIPAA-kraven

Vad krävs för att schemaläggningsprogramvaran ska uppfylla HIPAA-kraven?

Leverantören måste underteckna ett avtal om samarbete (BAA) och tillhandahålla kryptering, åtkomstkontroller och revisionsspårning.

Stöder kostnadsfria schemaläggningsverktyg efterlevnaden av HIPAA?

I regel inte. För att uppfylla HIPAA-kraven krävs ett BAA, vilket vanligtvis endast ingår i betalda abonnemang.

Uppfyller Google Kalender kraven i HIPAA?

Google Workspace kan konfigureras för HIPAA med ett BAA, men Google Kalender i sig är inte ett fullständigt schemaläggningssystem som uppfyller HIPAA-kraven.

Behöver terapeuter ett bokningsprogram som uppfyller HIPAA-kraven?

Ja. Terapeuter hanterar skyddad hälsoinformation (PHI) och måste använda system som uppfyller HIPAA-kraven.

Kan små kliniker använda bokningsverktyg som uppfyller HIPAA-kraven?

Ja. Många leverantörer erbjuder HIPAA-kompatibla lösningar som passar enskilda läkare och små kliniker.

Driv din vårdverksamhet med självförtroende

Att välja en bokningsprogramvara som uppfyller HIPAA-kraven skyddar både dina patienter och din verksamhet. Om du behöver säkra Booking Pages, personalplanering och gruppsamordning på en och samma plattform erbjuder Doodle Enterprise en HIPAA-kompatibel bokningslösning som är utvecklad speciellt för vårdteam. Börja med Doodle och driv din vårdverksamhet med en säker och professionell bokningslösning som skyddar patientuppgifterna i varje steg.

Inget kreditkort krävs

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