Łatwe planowanie: rezerwacje, płatności i działania następcze

Prowadzenie firmy to już i tak spore wyzwanie. Kiedyś poświęcałem zbyt dużo czasu na samo umawianie spotkań, wysyłanie przypomnień i kontaktowanie się z klientami, którzy jeszcze nie zapłacili. Czy brzmi to znajomo? W końcu musiałem zadać sobie pytanie — czy to naprawdę najlepsze wykorzystanie mojego czasu? Okazało się, że nie musiałem już robić tego wszystkiego ręcznie.

Oto, jak pozbyłem się ciągłego wahania się i zorganizowałem wszystko tak, żeby po prostu… działało.

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Rezerwacje bez ciągłej wymiany wiadomości

Największa zmiana nastąpiła, gdy przestałem wysyłać ludziom e-maile z pytaniem: „Kiedy Ci pasuje?”, a zamiast tego zacząłem wysyłać link do Booking Page.

Teraz wystarczy, że raz ustawię swoje dostępne godziny, a klienci rezerwują terminy, które im odpowiadają. Wszystko to pojawia się w moim kalendarzu, więc nie muszę wysyłać dodatkowych wiadomości ani zajmować się koordynowaniem terminów. Dodałem nawet kilka reguł dotyczących odstępów czasowych między rozmowami, co samo w sobie uchroniło mnie przed wypaleniem podczas korzystania z Zoomu.

Dzięki Booking Page nie muszę za każdym razem wyjaśniać, kiedy mam wolne terminy. Wysyłam jeden link, klienci wybierają termin i to wszystko.

Otrzymuj wynagrodzenie w miarę pojawiania się rezerwacji

Co dalej? Muszę się upewnić, że faktycznie otrzymam zapłatę. Kiedyś czekałem, aż przyjdą faktury (i, szczerze mówiąc, czasami zapominałem je wysłać).

Teraz, gdy ktoś dokonuje rezerwacji, płatność jest częścią procesu. Koniec z przypomnieniami. Koniec z wyciąganiem pieniędzy. Rezerwują. Płacą. Ja się pojawiam. Ta jedna zmiana sprawiła, że moje przepływy pieniężne stały się bardziej przewidywalne — a mój dzień pracy znacznie mniej frustrujący.

Ustaw to raz i pozwól, by działało

Po dokonaniu rezerwacji następuje cała seria działań następczych. Potwierdzenia, przypomnienia, e-maile z podziękowaniami — kiedyś wysyłałem je wszystkie ręcznie. Teraz skonfigurowałem je tak, by wysyłały się automatycznie. Każdy otrzymuje to, czego potrzebuje, a ja nie muszę nic robić. Oznacza to mniej niepojawień się na spotkaniach i mniej czasu spędzonego na ciągłym sprawdzaniu skrzynki odbiorczej. Mogę nawet dodać pytania, aby zebrać informacje, których potrzebuję przed spotkaniem. Wszystko to jest wbudowane w proces rejestracji.

A jeśli się spieszę? Tworzę wydarzenie i pozwalam Doodle wygenerować za mnie opis spotkania. Czasami nawet nie klikam dwa razy — po prostu wpisuję to, czego potrzebuję, i gotowe. To tak, jakbym miał superszybkiego pomocnika, który już wie, czego chcę.

Dlaczego ma to znaczenie, gdy jesteś zajęty prowadzeniem firmy

Słuchaj, niezależnie od tego, czy pracujesz jako freelancer, kierujesz organizacją non-profit, prowadzisz dodatkową działalność jako korepetytor czy zarządzasz zespołem technicznym — Twój kalendarz to Twoja linia ratunkowa. Im więcej obowiązków udało mi się zrzucić z barków, tym bardziej mogłem skupić się na prawdziwej pracy. Nie na sprawach administracyjnych. Nie na sprawdzaniu godzin. Nie na naprawianiu błędów.

Kiedy już skonfigurowałem podstawowe elementy — darmowe oprogramowanie do planowania wizyt, które zajmuje się przypomnieniami i płatnościami — zacząłem odzyskiwać czas. I to nie w tym ogólnikowym sensie, że „czas to pieniądz”. Mam na myśli godziny, które co tydzień traciłem na zadania administracyjne.

Wszechstronne narzędzie dla zapracowanych osób

Korzystam z Doodle. Ponieważ spełnia wszystkie moje oczekiwania i nie wymaga ode mnie pokonywania żadnych przeszkód. Niezależnie od tego, czy muszę przeprowadzić ankietę, aby ustalić najlepszy termin spotkania z zarządem, zaplanować cykliczne wydarzenia, czy też umożliwić nowym klientom rezerwację i dokonanie płatności za jednym razem — Doodle spełnia wszystkie moje potrzeby.

Poza tym mogę zacząć od darmowej wersji i stopniowo rozszerzać możliwości. Dzięki temu łatwo było ją przetestować, a potem pozostać przy niej. Jeśli chcesz przestać zajmować się drobiazgami, warto wypróbować Doodle.