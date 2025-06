Pianificazione semplice: prenotazioni, pagamenti e follow-up

Gestire un'azienda è già molto. Di solito passavo troppo tempo a cercare di fissare una riunione, a inviare promemoria e a seguire i clienti che non avevano ancora pagato. Alla fine ho dovuto chiedermi: è davvero questo l'uso migliore del mio tempo? È emerso che non avevo bisogno di continuare a fare tutto questo manualmente.

Ecco come mi sono liberato del tira e molla e ho impostato le cose in modo che... funzionassero.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Prenotazioni senza il tira e molla

Il cambiamento più grande è avvenuto quando ho smesso di inviare e-mail alle persone per chiedere "Quando va bene per te?" e ho iniziato a inviare una pagina di prenotazione.

Ora, mi basta impostare una volta le ore disponibili e i miei clienti prenotano quello che va bene per loro. Tutto appare nel mio calendario, quindi non c'è bisogno di altri messaggi o di altri giochetti. Ho anche aggiunto alcune regole di buffer per mantenere lo spazio tra le chiamate, e solo questo mi ha evitato di esaurire Zoom.

Avere una pagina di prenotazione significa non dover spiegare ogni volta la mia disponibilità. Io invio un link, loro scelgono l'orario e il gioco è fatto.

Essere pagati in base alle prenotazioni

Il passo successivo? Assicurarmi che mi paghino davvero. Prima aspettavo che mi arrivassero le fatture (e, siamo onesti, a volte dimenticavo di inviarle).

Ora, quando qualcuno prenota, il pagamento fa parte del flusso. Niente più promemoria. Niente inseguimenti. Prenotano. Pagano. Io mi presento. Questo unico cambiamento ha reso il mio flusso di cassa più prevedibile e la mia giornata lavorativa meno frustrante.

Impostate una volta e lasciate correre

Dopo una prenotazione arrivano tutti i follow-up. Conferme, promemoria, e-mail di ringraziamento: prima li inviavo tutti a mano. Ora li ho impostati per l'invio automatico. Tutti ricevono ciò di cui hanno bisogno senza che io tocchi nulla. Posso anche aggiungere domande per raccogliere le informazioni di cui ho bisogno prima di una riunione. È tutto incorporato nel processo di iscrizione.

E se sono di fretta? Creo un evento e faccio in modo che Doodle generi una descrizione della riunione per me. A volte non clicco nemmeno due volte: digito quello che mi serve e il gioco è fatto. È come avere un aiutante velocissimo che sa già cosa voglio.

Perché questo è importante quando si è impegnati nella gestione di un'attività commerciale

Se siete freelance, a capo di un'organizzazione no-profit, a capo di un'attività secondaria di tutoraggio o a capo di un team tecnologico, il vostro calendario è la vostra ancora di salvezza. Più cose riuscivo a togliere dal mio piatto, più potevo concentrarmi sul lavoro vero e proprio. Non sull'amministrazione. Non a ricontrollare gli orari. Non per correggere gli errori.

Una volta impostate le basi - un software gratuito per la pianificazione degli appuntamenti che gestisce promemoria e pagamenti - ho iniziato a recuperare tempo. E non nel senso vago di "il tempo è denaro". Intendo dire le ore settimanali che prima perdevo per l'amministrazione.

Lo strumento completo per le persone impegnate

Uso Doodle. Perché fa tutto quello di cui ho parlato e non mi chiede di fare i salti mortali: se devo fare un sondaggio per trovare l'orario migliore per una riunione con un consiglio di amministrazione, se devo impostare eventi ricorrenti o se devo far prenotare e pagare i nuovi clienti in un colpo solo, ci penso io.

Inoltre, posso iniziare con la versione gratuita e crescere da lì. Se siete pronti a smettere di occuparvi delle piccole cose, vale la pena di provare Doodle.