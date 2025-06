Terminplanung leicht gemacht: Buchen, zahlen, nachfassen

Ein Unternehmen zu führen ist schon eine Menge. Früher habe ich zu viel Zeit damit verbracht, einen Termin zu vereinbaren, Mahnungen zu verschicken und mich bei Kunden zu melden, die noch nicht bezahlt hatten. Irgendwann musste ich mir die Frage stellen, ob ich damit wirklich meine Zeit am besten verbringe. Es stellte sich heraus, dass ich das alles nicht mehr manuell machen musste.

So bin ich das Hin und Her losgeworden und habe die Dinge so eingerichtet, dass sie einfach... funktionieren.

Buchungen ohne das Hin und Her

Die größte Veränderung trat ein, als ich aufhörte, Leute per E-Mail zu fragen: "Wann passt es Ihnen?", und stattdessen begann, eine Buchungsseite zu versenden.

Jetzt gebe ich nur noch einmal meine verfügbaren Stunden an, und meine Kunden buchen, wann es ihnen passt. Es wird alles in meinem Kalender angezeigt, so dass keine zusätzlichen Nachrichten oder Jonglieren erforderlich sind. Ich habe sogar ein paar Pufferregeln hinzugefügt, um den Abstand zwischen den Anrufen einzuhalten, und allein das hat mich davor bewahrt, bei Zoom auszubrennen.

Eine Buchungsseite bedeutet, dass ich nicht jedes Mal meine Verfügbarkeit erklären muss. Ich sende einen Link, der Kunde wählt eine Zeit aus, und das war's.

Bezahlt werden, wenn Sie gebucht werden

Der nächste Schritt? Ich muss sicherstellen, dass ich tatsächlich bezahlt werde. Früher habe ich auf Rechnungen gewartet (und, um ehrlich zu sein, manchmal vergessen, sie zu schicken).

Jetzt, wenn jemand bucht, ist die Zahlung Teil des Prozesses. Keine Mahnungen mehr. Kein Hinterherlaufen. Sie buchen. Sie zahlen. Ich tauche auf. Diese eine Änderung hat meinen Geldfluss berechenbarer gemacht - und meinen Arbeitstag weniger frustrierend.

Einmal einstellen und laufen lassen

Nach einer Buchung kommt die ganze Nachbereitung. Bestätigungen, Erinnerungen, Dankes-E-Mails - all das habe ich früher per Hand verschickt. Jetzt habe ich sie so eingestellt, dass sie automatisch verschickt werden. Jeder bekommt, was er braucht, ohne dass ich etwas tun muss. Ich kann sogar Fragen hinzufügen, um die Informationen zu sammeln, die ich vor einer Besprechung benötige. Das alles ist in den Anmeldeprozess integriert.

Und wenn ich es eilig habe? Ich erstelle ein Ereignis und lasse Doodle eine Beschreibung des Meetings für mich erstellen. Manchmal muss ich nicht einmal zweimal klicken - ich gebe einfach ein, was ich brauche, und schon ist es fertig. Es ist, als hätte ich einen superschnellen Helfer, der schon weiß, was ich will.

Warum dies wichtig ist, wenn Sie ein Unternehmen führen

Wenn Sie freiberuflich tätig sind, eine gemeinnützige Organisation leiten, nebenbei Nachhilfe geben oder ein technisches Team leiten, ist Ihr Kalender Ihre Lebensader. Je mehr ich mir abnehmen konnte, desto mehr konnte ich mich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Nicht auf die Verwaltung. Nicht auf die doppelte Überprüfung von Zeiten. Nicht auf das Korrigieren von Fehlern.

Sobald ich die Grundlagen geschaffen hatte - eine kostenlose Terminplanungssoftware, die Erinnerungen und Zahlungen verwaltet - begann ich, Zeit zurückzugewinnen. Und zwar nicht im Sinne eines vagen "Zeit ist Geld". Ich meine damit Stunden pro Woche, die ich früher durch Verwaltungsarbeit verloren habe.

Das All-in-One-Tool für vielbeschäftigte Menschen

Ich benutze Doodle. Egal, ob ich eine Umfrage starten muss, um die beste Zeit für ein Treffen mit einem Gremium zu finden, wiederkehrende Veranstaltungen einrichten oder neue Kunden in einem Rutsch buchen und bezahlen lassen will - Doodle hat alles im Griff.

Außerdem kann ich mit der kostenlosen Version beginnen und von dort aus weiter wachsen. Wenn Sie bereit sind, mit dem Jonglieren mit Kleinigkeiten aufzuhören, ist Doodle einen Versuch wert.