Enkel schemaläggning: Bokningar, betalningar och uppföljningar

Att driva ett företag är redan tillräckligt krävande. Förut brukade jag lägga alldeles för mycket tid på att bara försöka boka möten, skicka påminnelser och följa upp kunder som inte hade betalat ännu. Känner du igen dig? Till slut var jag tvungen att fråga mig själv – är det verkligen det bästa sättet att använda min tid på? Det visade sig att jag inte behövde fortsätta göra allt det där manuellt.

Så här lyckades jag få bort allt fram och tillbaka och ordna så att allt helt enkelt… fungerar.

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Bokningar utan fram-och-tillbaka-diskussioner

Den största förändringen inträffade när jag slutade skicka e-post till folk och fråga: ”När passar det dig?”, och istället började skicka en Booking Page.

Nu ställer jag bara in mina tillgängliga tider en gång, och mina kunder bokar det som passar dem. Allt syns i min kalender, så det behövs inga extra meddelanden eller krångel. Jag har till och med lagt till några buffertregler för att se till att det finns mellanrum mellan samtalen, och bara det har räddat mig från att bli utbränd på Zoom.

Att ha en Booking Page innebär att jag slipper förklara när jag är ledig varje gång. Jag skickar en länk, de väljer en tid, och så är det klart.

Få betalt när du blir bokad

Nästa steg? Att se till att jag faktiskt får betalt. Förut brukade jag vänta på att fakturorna skulle komma in (och, ärligt talat, ibland glömde jag bort att skicka dem).

Nu, när någon bokar, ingår betalningen i processen. Inga fler påminnelser. Inget jagande. De bokar. De betalar. Jag dyker upp. Den enda förändringen gjorde mitt kassaflöde mer förutsägbart – och min arbetsdag betydligt mindre frustrerande.

Ställ in det en gång, och låt det sköta sig själv

Efter en bokning följer allt uppföljningsarbete. Bekräftelser, påminnelser, tackmejl – förut skickade jag allt det där manuellt. Nu har jag ställt in systemet så att det skickas automatiskt. Alla får det de behöver utan att jag behöver göra någonting. Det innebär färre uteblivna besök och mindre tid som går åt till att jaga svar i inkorgen. Jag kan till och med lägga till frågor för att samla in den information jag behöver inför ett möte. Allt är inbyggt i anmälningsprocessen.

Och om jag har bråttom? Då skapar jag ett evenemang och låter Doodle generera en mötesbeskrivning åt mig. Ibland behöver jag inte ens klicka två gånger – jag skriver bara in vad jag behöver, och så är det klart. Det är som att ha en supersnabb assistent som redan vet vad jag vill.

Varför detta är viktigt när man har fullt upp med att driva ett företag

Hör här, oavsett om du är frilansare, leder en ideell organisation, driver en privatundervisningsverksamhet vid sidan av eller leder ett teknikteam – så är din kalender din livlina. Ju mer jag kunde avlasta mig själv, desto mer kunde jag fokusera på själva arbetet. Inte på administration. Inte på att dubbelkolla tider. Inte på att rätta till misstag.

När jag väl hade fått ordning på grunderna – ett gratis bokningsprogram som sköter påminnelser och betalningar – började jag få tillbaka tid. Och inte på något vagt ”tid är pengar”-sätt. Jag menar timmar varje vecka som jag tidigare slösade bort på administration.

Ett verktyg som klarar allt för människor med fullt upp

Jag använder Doodle. Det gör nämligen allt det jag har nämnt och kräver inte att jag ska gå igenom en massa krångel. Oavsett om jag behöver göra en omröstning för att hitta den bästa mötestiden med styrelsen, skapa återkommande evenemang eller låta nya kunder boka och betala i ett enda steg – så klarar Doodle det.

Dessutom kan jag börja med gratisversionen och bygga vidare därifrån. Det gjorde det enkelt att testa och sedan fortsätta använda. Om du är redo att sluta hålla reda på alla småsaker är Doodle värt att prova.