Szybkie skalowanie usług korepetycji dzięki automatyzacji planowania

"„Kiedyś spędzałem całą niedzielną noc, próbując wcisnąć trzydzieści lekcji w jeden tydzień. Teraz skrypt przejmuje tę ciężką pracę, a ja mogę dokończyć powieść”. Korepetytor chemii przytoczył to zdanie podczas konferencji EdSurge Growth Summit, a oddaje ono szerszą tendencję.

Badacze z firmy McKinsey szacują, że firmy edukacyjne prowadzone przez osoby fizyczne tracą około 18% przychodów z powodu ręcznego koordynowania działań – takich jak korespondencja e-mailowa, obliczanie różnic stref czasowych i wysyłanie przypomnień o fakturach. Automatyzacja tych czynności daje korepetytorom przewagę równie potężną jak uzyskanie nowego certyfikatu: więcej godzin nauczania bez dodatkowego stresu.

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Codziennie obserwuję, jak ten proces przebiega w Doodle. Najbardziej skuteczne konta przechodzą od wątków typu „znajdź dogodny termin” do jednej Booking Page, która aktualizuje się automatycznie. Ich kalendarze zapełniają się szybciej, spada odsetek niepojawień się klientów, a ich marka sprawia wrażenie większej niż jednoosobowy zespół. Poniżej znajdziesz pięć konkretnych działań, które pozwolą Ci osiągnąć podobny skok.

Dlaczego automatyzacja napędza wzrost niezależnie od liczby pracowników

Analitycy branżowi ze Światowego Forum Ekonomicznego uznają oprogramowanie do planowania za jedno z trzech najważniejszych narzędzi do automatyzacji procesów roboczych, z których mikroprzedsiębiorstwa korzystają w pierwszej kolejności, zaraz po przechowywaniu danych w chmurze i płatnościach cyfrowych. Logika jest prosta.

Liczba godzin zajęć prowadzonych przez prawdziwego korepetytora wynosi maksymalnie 20–25 godzin tygodniowo. Samodzielnie aktualizująca się Booking Page i natychmiastowe śledzenie obecności pozwalają korepetytorowi wypełnić wolne przerwy, organizować sesje w małych grupach oraz pobierać opłaty nawet podczas snu. Harvard Business Review dodaje, że firmy, które zautomatyzowały pojedynczy proces od początku do końca – na przykład „od potencjalnego klienta do potwierdzonej lekcji” – odnotowują wzrost marży zysku o ponad 10% w ciągu jednego roku.

W tle za działaniem silnika stoi dziesięć podstawowych elementów:

Oprogramowanie do planowania która zapewnia dostępność w czasie rzeczywistym Kalendarz Google w celu natychmiastowej synchronizacji między urządzeniami Powiększ lub dodatkowa sala wideokonferencyjna dołączona do każdego zaproszenia System zarządzania nauczaniem do przechowywania arkuszy ćwiczeń i quizów Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) notatki związane z celami Brama płatnicza aby szybko zakończyć lekcję Przeliczanie stref czasowych więc rodzice przebywający za granicą rezerwują terminy u lokalnych usługodawców Monitorowanie obecności która zasila wykres postępów Sesja grupowa regulacja wydajności Automatyzacja procesów zasady, które spajają stos

W miarę jak będziemy omawiać kolejne wskazówki, zobaczysz, jak każdy z tych elementów działa w praktyce.

Pięć strategii automatyzacji, które zwiększają zasięg i przychody

1. Opublikuj Booking Page na żywo w mniej niż godzinę

Wcześniej: Rodzice wysyłają trzy e-maile, w których podają różne terminy, a termin, na który ostatecznie się zgadzają, pokrywa się z inną lekcją.

Po: Pojedynczy link wyświetla wyłącznie godziny otwarcia. Wystarczy jedno kliknięcie rodziców, a wydarzenie trafia do Kalendarza Google, a link do Zoomu jest dodawany automatycznie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Technologii w Edukacji (ISTE) twierdzi, że samo wprowadzenie samoobsługowego systemu planowania może skrócić czas poświęcany na koordynację o 70%. Zacznij od strony z podstawowym układem, na której widoczne są wolne terminy z dwóch tygodni, a gdy nabierzesz zaufania do rezerw czasowych, rozszerz widok do sześciu tygodni z aktualizacją na bieżąco.

2. Wykorzystaj inteligentne bufory, aby zabezpieczyć czas przygotowań

Pytanie: Czy rezerwacje jedna po drugiej nie sprawią, że nie będę miał chwili oddechu? A: Eksperci z EdTech Evidence Exchange zalecają, aby przed i po lekcjach online przewidzieć domyślny bufor czasowy wynoszący dziesięć minut. Zasada ta pozwala na chwilę odpoczynku i wprowadzenie poprawek w notatkach bez utraty czasu rozliczeniowego.

Za kulisami reguła automatyzacji blokuje te mikroprzerwy. Rodzice nigdy nie widzą sztucznie skróconych odstępów czasowych, więc przestają prosić o godzinę 15:05, gdy tak naprawdę potrzebujesz godziny 15:15.

3. Automatyczne wysyłanie e-maili z potwierdzeniem płatności i podsumowaniem

Gdy zegar osiągnie zero:

Brama płatnicza obciąża kartę zarejestrowaną w systemie i wysyła potwierdzenie.

Szablon podsumowania pobiera dane dotyczące frekwencji z systemu zarządzania nauczaniem.

System CRM oznacza sesję jako „zakończoną” i planuje kolejną ankietę kontrolną.

Zgodnie z dokumentem roboczym Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER) poświęconym przepływom pieniężnym w mikroprzedsiębiorstwach, automatyczne wystawianie faktur zmniejsza zaległości płatnicze o 45%. Podobne dane zauważyłem w statystykach serwisu Doodle: korepetytorzy, którzy umożliwiają płatność kartą zapisaną w systemie, rzadko muszą przypominać o zapłacie faktur.

4. Sesje grupowe w trybie wsadowym z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników

Badacze z Brookings Institution podają, że zajęcia w małych grupach mogą potroić efekty nauczania, o ile frekwencja utrzymuje się na poziomie powyżej 80%. System rezerwacji z funkcją kontroli dostępności blokuje miejsca po zapisaniu się sześciu uczniów. Koniec z ręcznym liczeniem w Excelu i przypadkowym siódmym logowaniem. Ta sama zasada tworzy listę oczekujących i powiadamia te rodziny, gdy otworzysz kolejną grupę, zamieniając nadwyżkę popytu w nowe przychody.

Aby jasno przedstawić te pomysły, poniżej przedstawiamy praktyczne kroki w skrócie:

Ustal maksymalną liczbę miejsc na każdy termin, aby zapewnić wysoką jakość dyskusji.

Zaproponuj zniżkę za wczesną rezerwację dla pierwszych czterech osób, które się zapiszą, aby szybko zapełnić miejsca.

Dwa dni później, gdy liczba osób na liście rezerwowej osiągnie trzy, należy utworzyć lustrzaną grupę.

Materiały przygotowujące do zajęć należy wprowadzić do systemu zarządzania nauczaniem tylko raz.

Wykorzystaj funkcję śledzenia obecności do automatycznego wydawania certyfikatów.

5. Co miesiąc analizować dane i udoskonalać proces pracy

Badacze z OECD zajmujący się obciążeniem pracą nauczycieli twierdzą, że stopniowe poprawki są skuteczniejsze niż coroczne gruntowne zmiany. Optymalizacja oparta na danych pozwala dostosować automatyzację do rzeczywistych warunków.

Przyjrzyjmy się temu przypadkowi: korepetytorka językowa z Toronto wyeksportowała dwudziestokolumnowy plik CSV zawierający dane o sesjach, nieobecnościach i przychodach na godzinę. Zauważyła, że lekcje w piątkowe wieczory obniżały przychody z powodu gwałtownego wzrostu liczby odwołań. Wystarczyła jedna reguła automatyzacji, by piątek zniknął ze strony Booking Page, a popyt w poniedziałki wypełnił tę lukę. Jej średnia stawka godzinowa wzrosła o 17 procent w ciągu jednego kwartału, przy zerowej zmianie wydatków marketingowych.

Wybierz warstwę automatyzacji

Warstwa Zestaw startowy dla majsterkowiczów Modernizacja w celu zwiększenia wydajności Rezerwacja Link do bezpłatnego planowania Strona typu „white label” z informacją o liczbie miejsc w grupie Płatności Faktura wystawiona ręcznie Karta zapisana w systemie oraz automatyczne potwierdzenia Dalsze działania związane z nauką Załącznik do wiadomości e-mail Synchronizacja z systemem LMS i pulpit nawigacyjny postępów

Przypnij tabelę obok ekranu. Zacznij od pierwszej kolumny, automatyzuj po jednej warstwie na raz i przechodź dalej w prawo dopiero wtedy, gdy poprzedni krok przebiegnie bezbłędnie.

Jak Doodle wpisuje się w tę układankę

Podobnie jak wielu innych korepetytorów, możesz zacząć od bezpłatnej ankiety w serwisie Doodle, aby sprawdzić, czym interesują się uczniowie. Gdy zauważysz pewien trend, możesz przekształcić go w Booking Page z Twoim wizerunkiem marki. Stamtąd terminy trafiają bezpośrednio do Twojego Kalendarza Google, linki do Zoom są dodawane automatycznie, a listy uczestników są gotowe do przeniesienia do Twojego systemu zarządzania nauczaniem (LMS). W ten prosty sposób Twoja indywidualna działalność zaczyna funkcjonować jak prawdziwe studio.

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