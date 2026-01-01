"मैं पहले पूरे रविवार की रात एक सप्ताह में तीस पाठ समाहित करने में बिताता था। अब एक स्क्रिप्ट भारी काम करती है, जबकि मैं एक उपन्यास पूरा करता हूँ। एक रसायन विज्ञान के ट्यूटर ने EdSurge ग्रोथ समिट में वह पंक्ति साझा की, और यह एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

McKinsey के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एकल-स्वामित्व वाले शिक्षा व्यवसाय मैनुअल समन्वय—ईमेल, समय-क्षेत्र की गणना और चालान की याद दिलाने जैसी प्रक्रियाओं—के कारण अपनी आय का लगभग 18% खो देते हैं। इन कार्यों को स्वचालित करने से शिक्षकों को किसी भी नए प्रमाणपत्र जितना ही शक्तिशाली लाभ मिलता है: बिना अतिरिक्त तनाव के अधिक शिक्षण घंटे।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

मैं Doodle पर हर दिन इस बदलाव को होते देखता हूँ। सबसे सफल खाते "find a time that works" थ्रेड्स से एक ही बुकिंग पेज पर चले जाते हैं जो अपने आप अपडेट हो जाता है। उनके कैलेंडर तेजी से भर जाते हैं, उनकी नो-शो दर घट जाती है, और उनका ब्रांड एक व्यक्ति की टीम से भी बड़ा दिखता है। नीचे आप इस छलांग को दोहराने के लिए पाँच ठोस उपाय पाएंगे।

स्वचालन क्यों कर्मचारी संख्या से परे विकास को बढ़ावा देता है

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उद्योग विश्लेषक शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर को माइक्रो-बिजनेस द्वारा क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल भुगतान के ठीक बाद अपनाए जाने वाले शीर्ष तीन वर्कफ़्लो ऑटोमेशन टूल्स में से एक मानते हैं। तर्क सरल है।

एक मानव ट्यूटर प्रति सप्ताह 20 से 25 संपर्क घंटों तक ही सीमित रहता है। एक स्व-अपडेट होने वाला बुकिंग पेज और तत्काल उपस्थिति ट्रैकिंग उस ट्यूटर को खाली अंतरालों का उपयोग करने, छोटे समूह सत्र जोड़ने, और सोते समय भी भुगतान एकत्र करने की सुविधा देते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार, जो व्यवसाय एकल एंड-टू-एंड यात्रा—जैसे "संभावित छात्र से पुष्टि किए गए पाठ तक"—को स्वचालित करते हैं, वे एक वर्ष के भीतर अपने लाभ मार्जिन में 10% से अधिक की वृद्धि देखते हैं।

हुड के नीचे, दस बिल्डिंग-ब्लॉक्स इंजन को चलाते हैं:

अनुसूचीकरण सॉफ़्टवेयर जो वास्तविक समय की उपलब्धता को आगे-पीछे धकेलता है गूगल कैलेंडर डिवाइसों के बीच तुरंत सिंक के लिए ज़ूम या हर निमंत्रण में एम्बेड किया गया एक और वीडियो रूम अधिगम प्रबंधन प्रणाली वर्कशीट और क्विज़ संग्रहीत करने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) लक्ष्यों को ट्रैक करने वाले नोट्स भुगतान गेटवे पाठ के अंत में त्वरित चेकआउट समय-क्षेत्र रूपांतरण इसलिए विदेश में माता-पिता स्थानीय स्लॉट बुक करते हैं। उपस्थिति ट्रैकिंग जो प्रगति चार्ट को खिलाता है समूह सत्र क्षमता नियंत्रण कार्यप्रवाह स्वचालन नियम जो स्टैक को एक साथ जोड़ते हैं

अगले सुझावों के दौरान आप प्रत्येक भाग को क्रियाशील देखेंगे।

पहुंच और राजस्व को कई गुना बढ़ाने वाले पाँच ऑटोमेशन उपाय

एक घंटे से भी कम समय में एक लाइव बुकिंग पेज प्रकाशित करें

पहले: माता-पिता तीन ईमेल भेजते हैं, प्रत्येक में अलग-अलग उपलब्धता होती है, और जिस स्लॉट पर वे अंततः सहमत होते हैं, वह दूसरे पाठ से ओवरलैप करता है।

बाद में: एक ही लिंक केवल खुलने के समय दिखाता है। माता-पिता एक बार क्लिक करते हैं, एक इवेंट Google कैलेंडर में जुड़ जाता है, और एक Zoom लिंक स्वचालित रूप से साथ आ जाता है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी (ISTE) कहती है कि केवल स्व-सेवा शेड्यूलिंग से समन्वय समय में 70% तक की कमी आ सकती है। एक संक्षिप्त पृष्ठ से शुरुआत करें जो दो सप्ताह की उपलब्धता दिखाता है, फिर जब आप बफ़र्स पर भरोसा करने लगें तो इसे छह सप्ताह के रोलिंग व्यू में विस्तारित करें।

2. तैयारी के समय की रक्षा के लिए स्मार्ट बफ़र्स का उपयोग करें

प्रश्न: क्या लगातार बुकिंग्स से मुझे सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी? ए: EdTech Evidence Exchange के विशेषज्ञ ऑनलाइन पाठों से पहले और बाद में दस मिनट के डिफ़ॉल्ट बफ़र की सलाह देते हैं। यह नियम बिल योग्य समय की हानि किए बिना मानसिक पुनर्स्थापन और नोटबुक संपादन की सुरक्षा करता है।

परदे के पीछे एक स्वचालन नियम उन सूक्ष्म ब्रेकों को रोकता है। माता-पिता कभी भी कृत्रिम रूप से संकीर्ण अंतराल नहीं देखते, इसलिए वे 3:05 बजे की मांग करना बंद कर देते हैं जबकि आपको वास्तव में 3:15 बजे की आवश्यकता होती है।

3. भुगतान और रीकैप ईमेल स्वचालित रूप से ट्रिगर करें

एक बार घड़ी शून्य पर पहुँच जाए:

भुगतान गेटवे फ़ाइल में रखे कार्ड से शुल्क लेता है और एक रसीद भेजता है।

एक टेम्पलेट आधारित सारांश आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से उपस्थिति डेटा प्राप्त करता है।

सीआरएम सत्र को "पूर्ण" के रूप में टैग करता है और एक फॉलो-अप पल्स सर्वेक्षण निर्धारित करता है।

माइक्रो-एंटरप्राइज नकदी प्रवाह पर नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक कार्यपत्र के अनुसार, स्वचालित बिलिंग बकाया राशि को 45% तक कम कर देती है। मैंने Doodle एनालिटिक्स में भी इसी तरह के आंकड़े देखे हैं: कार्ड-ऑन-फाइल सक्षम करने वाले ट्यूटर शायद ही कभी चालान की मांग करते हैं।

4. क्षमता नियमों के साथ बैच समूह सत्र

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, जब उपस्थिति 80% से अधिक बनी रहती है, तो छोटे समूहों में ट्यूटरिंग से सीखने की प्रगति तीन गुना तक बढ़ सकती है। एक बुकिंग इंजन, जिसमें क्षमता नियंत्रण होता है, छह शिक्षार्थियों के नामांकन के बाद सीटें लॉक कर देता है। न कोई एक्सेल में हेडकाउंट, न कोई आकस्मिक सातवां लॉगिन। यही नियम वेट-लिस्ट बनाता है और जब आप दूसरी कोहोर्ट खोलते हैं तो उन परिवारों को सूचित करता है, जिससे अतिरिक्त मांग नई आय में बदल जाती है।

उन विचारों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, यहाँ एक ही नज़र में व्यावहारिक कदम दिए गए हैं:

चर्चा की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रति स्लॉट अधिकतम सीटें निर्धारित करें।

पहले चार साइन-अप के लिए जल्दी बुक करने पर विशेष शुरुआती दर ऑफर करें, ताकि वे जल्दी भर जाएँ।

जब प्रतीक्षा-सूची तीन हो जाए, तो दो दिन बाद एक दर्पणित समूह खोलें।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कॉपी तैयारी संसाधनों को केवल एक बार ही डालें।

स्वचालित रूप से प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपस्थिति ट्रैकिंग का उपयोग करें।

5. मासिक रूप से डेटा की समीक्षा करें और वर्कफ़्लो को परिष्कृत करें।

शिक्षक कार्यभार का अध्ययन करने वाले OECD शोधकर्ता तर्क देते हैं कि वार्षिक बड़े बदलावों की तुलना में बार-बार किए जाने वाले छोटे सुधार अधिक प्रभावी होते हैं। डेटा-आधारित छंटनी स्वचालन को वास्तविक जीवन के अनुरूप बनाए रखती है।

इस मामले पर एक नज़र डालें: टोरंटो में एक भाषा शिक्षक ने सत्रों, अनुपस्थितियों और प्रति घंटे की आय का बीस-स्तंभों वाला CSV निर्यात किया। उसने देखा कि शुक्रवार शाम के पाठों ने आय को धीमा कर दिया क्योंकि रद्दीकरणों में उछाल आया। एक ऑटोमेशन नियम लागू करने के बाद शुक्रवार बुकिंग पेज से गायब हो जाता है और सोमवार की मांग उस रिक्त स्थान को भर देती है। उसकी औसत प्रति घंटा दर एक ही तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़ जाती है, जबकि मार्केटिंग खर्च में कोई बदलाव नहीं होता।

अपनी ऑटोमेशन परत चुनें

परत DIY स्टार्टर स्केल-अप अपग्रेड बुकिंग निःशुल्क शेड्यूलिंग लिंक समूह क्षमता के साथ व्हाइट-लेबल पेज भुगतान मैनुअल चालान फ़ाइल में कार्ड और स्वचालित रसीदें सीखने का अनुवर्ती ईमेल संलग्नक एलएमएस सिंक और प्रगति डैशबोर्ड

टेबल को अपनी स्क्रीन के पास पिन करें। पहले कॉलम से शुरू करें, एक समय में एक परत स्वचालित करें, और केवल तभी आगे बढ़ें जब पिछला चरण बिना किसी त्रुटि के चल जाए।

Doodle पहेली में कैसे फिट बैठता है

कई ट्यूटर्स की तरह, आप यह देखने के लिए एक मुफ़्त Doodle पोल से शुरुआत कर सकते हैं कि छात्रों को किसमें रुचि है। एक बार जब आप एक रुझान देख लेते हैं, तो आप इसे अपने ब्रांड के साथ एक बुकिंग पेज में बदल सकते हैं। वहाँ से, अपॉइंटमेंट्स सीधे आपके Google कैलेंडर में आ जाते हैं, ज़ूम लिंक स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं, और उपस्थित लोगों की सूचियाँ आपके LMS में डालने के लिए तैयार होती हैं। बस इसी तरह, आपका सोलो सेटअप एक असली स्टूडियो की तरह चलने लगता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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