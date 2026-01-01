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Jak połączyć Doodle z programem Outlook 2013 lub serwisem Outlook.com
Czas czytania: 1 minut
Doodle Content Team
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Połączenie kalendarza z serwisem Doodle ma wiele zalet. Obejrzyj filmik zamieszczony na końcu tego wpisu, aby dowiedzieć się o nich więcej.
Wielu naszych użytkowników pyta nas, jak połączyć Doodle z programem Outlook 2013 lub serwisem Outlook.com. Oto jak to zrobić:
Aktualizacja: Prosimy o zapoznanie się z naszą obszerną sekcją pomocy technicznej poświęconą temu tematowi.
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