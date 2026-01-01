Połączenie kalendarza z serwisem Doodle ma wiele zalet. Obejrzyj filmik zamieszczony na końcu tego wpisu, aby dowiedzieć się o nich więcej.

Wielu naszych użytkowników pyta nas, jak połączyć Doodle z programem Outlook 2013 lub serwisem Outlook.com. Oto jak to zrobić:

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