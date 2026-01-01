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Jak połączyć Doodle z programem Outlook 2013 lub serwisem Outlook.com

Czas czytania: 1 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

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Połączenie kalendarza z serwisem Doodle ma wiele zalet. Obejrzyj filmik zamieszczony na końcu tego wpisu, aby dowiedzieć się o nich więcej.

Wielu naszych użytkowników pyta nas, jak połączyć Doodle z programem Outlook 2013 lub serwisem Outlook.com. Oto jak to zrobić:

Aktualizacja: Prosimy o zapoznanie się z naszą obszerną sekcją pomocy technicznej poświęconą temu tematowi.

Podzielcie się z nami swoimi wrażeniami. Możecie to zrobić w komentarzach lub poprzez https://help.doodle.com/hc/en-us/requests/new.

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