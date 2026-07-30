Så här kopplar du ihop Doodle med Outlook 2013 eller Outlook.com

Det finns flera fördelar med att koppla ihop din kalender med Doodle. Titta på videon i slutet av det här inlägget för att lära dig mer om dem.

Många av våra användare frågar oss hur man kopplar ihop Doodle med Outlook 2013 eller Outlook.com. Så här gör man:

Uppdatering: Se vårt omfattande supportavsnitt om detta ämne.