अपने कैलेंडर को Doodle से जोड़ने के कई फायदे हैं। उनके बारे में और जानने के लिए इस पोस्ट के अंत में वीडियो देखें।

हमारे कई उपयोगकर्ता हमसे पूछते हैं कि Doodle को Outlook 2013 या Outlook.com से कैसे कनेक्ट करें। और यहाँ बताया गया है:

अपडेट: कृपया उस विषय पर हमारे विस्तृत सहायता अनुभाग को देखें।