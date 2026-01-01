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Doodle को Outlook 2013 या Outlook.com से कैसे कनेक्ट करें
पढ़ने का समय: 1 मिनट
Doodle Editorial Team
अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026
अपने कैलेंडर को Doodle से जोड़ने के कई फायदे हैं। उनके बारे में और जानने के लिए इस पोस्ट के अंत में वीडियो देखें।
हमारे कई उपयोगकर्ता हमसे पूछते हैं कि Doodle को Outlook 2013 या Outlook.com से कैसे कनेक्ट करें। और यहाँ बताया गया है:
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