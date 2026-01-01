Czym jest rozmowa przygotowawcza?

Rozmowa przygotowawcza, znana również jako rozmowa przed spotkaniem, to krótkie spotkanie odbywające się przed dłuższym, bardziej formalnym spotkaniem.

Celem rozmowy przygotowawczej jest uzgodnienie wspólnego stanowiska i upewnienie się, że przed głównym spotkaniem uzyskano odpowiedzi na najważniejsze pytania. Na przykład, jeśli prezentację prowadzi kilka osób, warto wcześniej się skoordynować, aby każdy wiedział, co ma robić i kiedy.

Chociaż nazywamy to rozmową przygotowawczą, może ona odbyć się osobiście lub wirtualnie za pośrednictwem wideokonferencji.

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Korzyści płynące z rozmów przygotowawczych

Korzystanie z rozmów przygotowawczych ma wiele zalet, między innymi:

Wzrost wydajności: Rozmowy przygotowawcze mogą pomóc zwiększyć wydajność spotkań, gwarantując, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, zapoznają się z niezbędnymi materiałami lub przyniosą je na spotkanie, a także poświęcają mniej czasu na zadawanie pytań, które mogą odciągać uwagę od tematu. Badania pokazują, że 38 procent pracowników denerwuje się na osoby, które przychodzą na spotkania niedostatecznie przygotowane lub w ogóle nieprzygotowane.

Lepsza komunikacja: Rozmawiając z klientami lub współpracownikami, z pewnością zwiększysz swoją produktywność i osiągniesz lepsze wyniki. Poświęć chwilę na rozmowę z nimi przed głównym spotkaniem, a lepiej zrozumiesz ich potrzeby i oczekiwania. Może to pomóc na wiele sposobów – między innymi sprawi, że wszyscy poczują się wysłuchani i będą bardziej zaangażowani w projekt.

Mniejszy stres: W marcu 2023 roku 89 procent Amerykanów przyznało, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło wypalenia zawodowego. Rozmowy przygotowawcze to tylko jeden ze sposobów na zmniejszenie stresu, ponieważ dają one możliwość wcześniejszego uporządkowania spraw i przygotowania się. Dzięki temu podczas spotkania można czuć się pewniej i mieć większą kontrolę nad sytuacją.

Jak zaplanować udaną rozmowę przygotowawczą

Oto kilka wskazówek dotyczących planowania udanej rozmowy przygotowawczej:

Ustal jasny plan rozmowy: zanim zaczniesz rozmowę, poświęć chwilę na przemyślenie, o czym chcesz porozmawiać. Pomoże ci to trzymać się tematu i jak najlepiej wykorzystać czas.

Zaproś odpowiednie osoby: Zapraszaj wyłącznie osoby, których udział w dyskusji jest niezbędny. Dzięki temu rozmowa będzie przebiegać w sposób ukierunkowany i efektywny.

Rozpoczynaj i kończ rozmowę punktualnie: Szanuj czas wszystkich uczestników, rozpoczynając i kończąc rozmowę o wyznaczonej godzinie. W ten sposób pokażesz, że traktujesz spotkanie poważnie i cenisz czas wszystkich uczestników.

Rób notatki: Podczas rozmowy telefonicznej rób notatki, które pomogą Ci zapamiętać najważniejsze omówione kwestie. Będzie to przydatne podczas przygotowań do właściwego spotkania.

Dalsze działania: Po rozmowie telefonicznej wyślij e-mail z dalszymi informacjami wszystkim uczestnikom. To świetny sposób, by jeszcze raz przypomnieć najważniejsze omówione kwestie i upewnić się, że wszyscy są na bieżąco.

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Jak umówić się na rozmowę przygotowawczą za pomocą serwisu Doodle

Doodle to świetne narzędzie do planowania rozmów przygotowawczych.

Jako jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do planowania spotkań, możesz utworzyć ankietę i wysłać ją do uczestników. Następnie wybierają oni dogodny dla siebie termin, a Ty w ciągu kilku minut znasz już godzinę spotkania.