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Planowanie

Skuteczniejsze zarządzanie sesjami doradczymi dla studentów

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room

Wielu studentów twierdzi, że spotkania doradcze przypominają pracę na taśmie produkcyjnej. Coroczna ankieta przeprowadzona przez Inside Higher Ed i College Pulse wykazała, że tylko 55% studentów studiów licencjackich otrzymało jasne wskazówki dotyczące tego, które przedmioty prowadzą do uzyskania dyplomu. Ta liczba mnie zaskoczyła i przypomniała mi, dlaczego dobre doradztwo jest zarówno sztuką, jak i systematycznym procesem.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Pracując w firmie Doodle, miałem okazję obserwować, jak uczelnie ograniczają liczbę nieobecności na spotkaniach i zapewniają doradcom więcej swobody, po prostu zastępując wymianę e-maili jednym linkiem do harmonogramu w serwisie Doodle. Jednak lepsze kalendarze rozwiązują tylko część problemu. Pięć kluczowych wniosków z badań wskazuje konkretne działania, które podnoszą jakość każdej rozmowy.

Wczesne reagowanie dzięki alertom prognostycznym

Wiodące platformy analizujące w czasie rzeczywistym frekwencję, oceny i wzorce logowania wskazują, że wczesna interwencja zapobiega popadaniu uczniów w kłopoty. Wieloletni projekt prowadzony przez Centrum Badań nad Polityką Edukacyjną Uniwersytetu Harvarda udokumentował, w jaki sposób systemy wczesnego ostrzegania przyczyniły się do poprawy frekwencji u tysięcy uczniów, choć największe korzyści zanikały wraz z pojawieniem się chronicznej nieobecności.

Wcześniej: Doradcy dowiadują się, że uczeń ma słabe wyniki, po opublikowaniu ocen śródokresowych. Po: System sygnalizuje brak wykonania zadania, a opiekun zaprasza studenta na rozmowę jeszcze w tym samym tygodniu.

Zauważyłem, że wskaźniki odpowiedzi wzrastają o około jedną trzecią, gdy zaproszenia zawierają bezpośredni link do rezerwacji w serwisie Doodle. Analizy predykcyjne są skuteczne tylko wtedy, gdy faktycznie dochodzi do spotkania.

Warto stosować doradztwo oparte na docenianiu, aby pobudzić motywację

Naukowcy z Florida Atlantic University opracowali doradztwo oparte na uznaniu, podejście, które opiera się na ciekawości dotyczącej mocnych stron, zainteresowań i celów ucznia. Zamiast od razu skupiać się na problemach, metoda ta sprzyja współpracy i budowaniu dobrych relacji, co przekłada się na większe zaangażowanie uczniów, zmniejszenie ich odpływu oraz lepsze wyniki.

Jedna z kluczowych taktyk? Zadawaj pytania otwarte. W przeciwieństwie do pytań typu „tak/nie”, zachęcają one do głębszej refleksji i pomagają uczniom przejąć kontrolę nad swoją przyszłością. Zacznij od:

  • „Co teraz układa się u ciebie dobrze?”

  • „Jaki cel akademicki lub osobisty najbardziej Cię ekscytuje w tym semestrze?”

  • „Czy jest coś poza zajęciami, co wpływa na twoją koncentrację lub motywację?”

Zmieniając ton z nakazowego na eksploracyjny, doradcy stwarzają przestrzeń do konstruktywnej rozmowy — i odkrywają spostrzeżenia, których lista kontrolna nigdy by nie ujawniła.

Połącz umówione wizyty z wizytami bez umówienia

Uczelnie często debatują nad tym, czy utrzymać system przyjmowania studentów bez wcześniejszej rejestracji, czy też wymagać umówionych spotkań. Badanie, na które zwrócono uwagę w Tydzień Edukacji stwierdzono, że zaplanowane sesje umożliwiają dokładniejsze przygotowanie się, podczas gdy wizyty bez umówienia pozwalają studentom zwrócić się o pomoc w momencie, gdy niepokój osiąga szczyt. Większość uczelni potrzebuje obu tych rozwiązań.

Format

Korzyści dla studentów

Korzyści dla doradców

zarezerwowany termin

czas na zebranie pytań

możliwość zapoznania się z dokumentacją z wyprzedzeniem

okienko obsługi klientów

natychmiastowa pomoc w sytuacjach stresowych

zapobiega tworzeniu się całodniowych kolejek

Udostępnienie linku do Booking Page w serwisie Doodle, na której widnieją obie opcje, pozwala uniknąć nieporozumień i pokazuje uczniom, że ich czas jest dla Ciebie ważny.

W każdej rozmowie stosuj trzyczęściowy plan rozmowy

Eksperci zajmujący się skuteczną poradnictwem akademickim wskazują na prostą strukturę: refleksja, planowanie i monitorowanie. Plan spotkania pozwala utrzymać właściwy kierunek rozmowy, nie sprawiając przy tym wrażenia sztywności.

  • Zastanów się. Zacznij od pytania: „Jakie wnioski wyciągnąłeś od czasu naszego ostatniego spotkania?”. Takie podejście wzmacnia poczucie wspólnoty edukacyjnej, traktując ucznia jako aktywnego partnera.

  • Plan. Zaplanuj przyszłe kursy lub cele związane z doświadczeniami. Powiązaj wybory z planami programowymi, aby planowanie kursów miało konkretny cel.

  • Ścieżka. Wyznacz jedno konkretne zadanie i zaplanuj krótką rozmowę podsumowującą. Regularne rozmowy zwiększają zaangażowanie uczniów i obniżają wskaźnik rezygnacji, ponieważ postępy są widoczne.

Gdy doradcy wysyłają ten porządek obrad z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną, spotkania trwają nie dłużej niż 30 minut, a studenci wychodzą z nich, mając jasność co do kolejnych kroków.

Zadbajmy wspólnie o dobre samopoczucie akademickie i emocjonalne

Raport OECD wskazuje, że uczniowie, którzy deklarują wyższy poziom zadowolenia z życia, osiągają również lepsze wyniki z czytania i matematyki. Pominięcie pytań dotyczących dobrostanu psychicznego oznacza przeoczenie kluczowego czynnika pozwalającego przewidzieć ukończenie nauki.

Analiza przypadku: Średniej wielkości uczelnia dodała do każdej sesji jedno pytanie: „Jak tam sprawy poza zajęciami?”. Doradcy odnotowywali zgłaszane problemy i kierowali studentów do mentorów rówieśniczych, społeczności edukacyjnych lub poradni. Rok później uczelnia odnotowała 8-procentowy wzrost odsetka studentów kontynuujących naukę z pierwszego na drugi rok. Ten wzrost pokazuje, w jaki sposób proaktywne doradztwo łączące kwestie akademickie z dobrostanem wspiera wszechstronny sukces.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Gdy doradcy nawiązują kontakt na wczesnym etapie, skupiają rozmowę na mocnych stronach, łączą spotkania umówione z wizytami bez umówienia, trzymają się jasnego planu i pytają o samopoczucie, doradztwo przestaje przypominać pracę na taśmie produkcyjnej, a staje się podróżą z przewodnikiem. Narzędzia do planowania spotkań, takie jak Doodle, uwalniają wszystkich od chaosu związanego z kalendarzami, dzięki czemu prawdziwa rozmowa dotycząca pracy może się rozpocząć wcześniej.

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