छात्र परामर्श सत्रों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें

कई छात्र कहते हैं कि सलाह-मशविरा बैठकें कन्वेयर बेल्ट जैसी महसूस होती हैं। Inside Higher Ed और College Pulse द्वारा किए गए एक वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 55% स्नातक छात्रों को यह स्पष्ट मार्गदर्शन मिला था कि कौन से पाठ्यक्रम स्नातक होने तक ले जाते हैं। यह आंकड़ा मुझे चौंका गया और मुझे याद दिलाता है कि अच्छी सलाह देना एक कला और एक व्यवस्थित प्रक्रिया दोनों है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle में काम करते हुए, मैंने देखा है कि कैंपस बिना आए लोगों को हटाकर और सलाहकारों को अधिक सुलभता प्रदान करके, बस बार-बार होने वाले ईमेल के बजाय एक ही Doodle शेड्यूलिंग लिंक का उपयोग करके चुनौतियों को कम कर देते हैं। फिर भी, बेहतर कैलेंडर केवल समस्या का एक हिस्सा ही हल करते हैं। पाँच प्रमुख शोध अंतर्दृष्टियाँ ऐसी विशिष्ट कदम सुझाती हैं जो हर बातचीत की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।

पूर्वानुमानात्मक अलर्ट के साथ जल्दी हस्तक्षेप करें

वास्तविक समय में उपस्थिति, ग्रेड और लॉग-इन पैटर्न का विश्लेषण करने वाले प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म दिखाते हैं कि प्रारंभिक पहुंच छात्रों को समस्याओं में फिसलने से रोकती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में एक बहु-वर्षीय परियोजना ने दस्तावेजीकरण किया कि कैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने हजारों छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई, हालांकि सबसे बड़े लाभ तब फीके पड़ गए जब दीर्घकालिक अनुपस्थिति शुरू हो गई।

पहले: परामर्शदाताओं को मिडटर्म ग्रेड्स पोस्ट होने के बाद पता चलता है कि एक छात्र फेल हो गया है। बाद में: सिस्टम एक अनुपस्थित असाइनमेंट को चिह्नित करता है और सलाहकार उसी सप्ताह छात्र से बात करने के लिए आमंत्रित करता है।

मैंने देखा है कि जब उन निमंत्रणों में सीधा Doodle बुकिंग लिंक होता है, तो प्रतिक्रिया दर लगभग एक तिहाई तक बढ़ जाती है। पूर्वानुमानित विश्लेषण तभी शक्तिशाली होते हैं जब वास्तव में कोई बैठक होती है।

प्रेरणा जगाने के लिए सराहनात्मक सलाह अपनाएँ।

फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया सराहनात्मक परामर्श, एक ऐसा दृष्टिकोण जो छात्र की ताकत, रुचियों और लक्ष्यों के प्रति जिज्ञासा से शुरू होता है। समस्याओं पर तुरंत ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह तरीका सहयोग को प्रोत्साहित करता है और आपसी तालमेल बनाता है—जिससे छात्र की सहभागिता, बनाए रखना और परिणाम बेहतर होते हैं।

एक मुख्य रणनीति? खुले प्रश्न पूछें। हाँ/नहीं वाले प्रश्नों के विपरीत, ये गहरे चिंतन को आमंत्रित करते हैं और छात्रों को अपने आगे के मार्ग की जिम्मेदारी लेने में मदद करते हैं। शुरू करें:

आपके लिए अभी क्या अच्छी तरह से चल रहा है?

इस सेमेस्टर में आपको कौन सा शैक्षणिक या व्यक्तिगत लक्ष्य सबसे अधिक उत्साहित करता है?

क्या कक्षा के बाहर कुछ ऐसा है जो आपके ध्यान या प्रेरणा को प्रभावित कर रहा है?

निर्देशात्मक से अन्वेषणात्मक स्वर में बदलाव करके, सलाहकार सार्थक बातचीत के लिए जगह बनाते हैं—और ऐसी अंतर्दृष्टियाँ उजागर करते हैं जिन्हें चेकलिस्ट कभी नहीं कर सकती।

बुक्ड अपॉइंटमेंट्स को वॉक-इन क्षणों के साथ मिलाएँ

कॉलेज अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि वे खुले घंटे रखें या अपॉइंटमेंट पर जोर दें। एक अध्ययन को द्वारा उजागर किया गया। शिक्षा सप्ताह पाया गया कि निर्धारित सत्र गहरी तैयारी की अनुमति देते हैं, जबकि वॉक-इन छात्रों को तब मदद लेने देते हैं जब चिंता चरम पर होती है। अधिकांश परिसरों को दोनों की आवश्यकता होती है।

स्वरूप छात्र लाभ सलाहकार लाभ बुक किया गया स्लॉट प्रश्न इकट्ठा करने का समय पहले से रिकॉर्ड की समीक्षा करने का मौका वॉक-इन विंडो तनाव के दौरान तत्काल मदद दिन भर कतार बनने से रोकता है

अपने Doodle बुकिंग पेज का लिंक साझा करना, जिसमें दोनों विकल्प शामिल हों, भ्रम को कम करता है और छात्रों को दिखाता है कि उनका समय महत्वपूर्ण है।

हर बातचीत के लिए तीन-भागों वाली कार्यसूची का उपयोग करें।

प्रभावी शैक्षणिक परामर्श का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ एक सरल संरचना की ओर इशारा करते हैं: चिंतन करें, योजना बनाएँ, और अनुगमन करें। एक एजेंडा बैठक को बिना कठोर महसूस कराए सही दिशा में बनाए रखता है।

चिंतन करें। "हमारी पिछली मुलाकात के बाद आपको क्या नई अंतर्दृष्टि मिली है?" से शुरुआत करें। यह छात्र को एक सक्रिय भागीदार के रूप में प्रस्तुत करके शिक्षण समुदायों को मजबूत करता है।

योजना। आगामी पाठ्यक्रमों या अनुभवजन्य लक्ष्यों का नक्शा तैयार करें। विकल्पों को कार्यक्रम मानचित्रों से जोड़ें ताकि पाठ्यक्रम योजना उद्देश्यपूर्ण लगे।

ट्रैक। एक मापनीय कार्रवाई निर्धारित करें और एक संक्षिप्त फॉलो-अप शेड्यूल करें। निरंतर चेक-इन से छात्रों की सहभागिता बढ़ती है और छात्र बनाए रखने की दर बढ़ती है क्योंकि प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

जब सलाहकार इस एजेंडा को पहले से ईमेल करते हैं, तो बैठकें 30 मिनट से कम चलती हैं और छात्र स्पष्ट अगले कदमों के साथ निकलते हैं।

शैक्षणिक और भावनात्मक कल्याण एक साथ जांचें

एक OECD रिपोर्ट दिखाती है कि जो छात्र उच्च जीवन संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं, वे पढ़ने और गणित में भी बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। मानसिक कल्याण के बारे में प्रश्नों को छोड़ देने का मतलब है पूर्णता का एक प्रमुख पूर्वानुमानकर्ता अनदेखा करना।

मामले की समीक्षा: एक मध्यम आकार की विश्वविद्यालय ने प्रत्येक सत्र में एक ही प्रश्न जोड़ा: "क्लास के बाहर हालात कैसे हैं?" परामर्शदाताओं ने चिंताओं को दर्ज किया और छात्रों को सहपाठी मार्गदर्शकों, शिक्षण समुदायों या परामर्श सेवाओं के पास भेजा। एक वर्ष बाद, संस्थान ने प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में निरंतरता में 8% की वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि दर्शाती है कि अकादमिक और कल्याण को मिलाकर किया गया सक्रिय परामर्श समग्र सफलता का समर्थन कैसे करता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

जब सलाहकार जल्दी संपर्क करते हैं, बातचीत को ताकतों के इर्द-गिर्द ढालते हैं, बुक किए गए और वॉक-इन समय को मिलाते हैं, एक स्पष्ट एजेंडा का पालन करते हैं, और कल्याण के बारे में पूछते हैं, तो सलाह देना एक कन्वेयर बेल्ट से एक मार्गदर्शित यात्रा बन जाता है। Doodle जैसी शेड्यूलिंग तकनीक सभी को कैलेंडर की अव्यवस्था से मुक्त करती है, ताकि वास्तविक कार्य की बातचीत जल्दी शुरू कर सकते हैं।

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