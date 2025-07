Effizientere Verwaltung von Beratungsgesprächen für Studenten

Viele Studierende sagen, dass sich Beratungsgespräche wie Fließbänder anfühlen. Eine jährlich von Inside Higher Ed und College Pulse durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 55 Prozent der Studenten eine klare Empfehlung erhalten haben, welche Kurse zu einem Studienabschluss führen. Diese Zahl hat mich erschreckt und erinnert mich daran, dass gute Beratung sowohl eine Kunst als auch ein systematischer Prozess ist.

Bei meiner Arbeit bei Doodle konnte ich beobachten, wie Universitäten die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten reduzierten und den Beratern mehr Spielraum gaben, indem sie die vielen E-Mails durch einen einzigen Doodle-Link zur Terminplanung ersetzten. Doch bessere Kalender lösen nur einen Teil der Herausforderung. Fünf wichtige Forschungsergebnisse zeigen, wie man die Qualität eines jeden Gesprächs verbessern kann.

Frühzeitiges Eingreifen mit prädiktiven Warnungen

Führende Plattformen, die Anwesenheit, Noten und Anmeldemuster in Echtzeit analysieren, zeigen, dass ein frühzeitiges Eingreifen die Schüler davor bewahrt, in Schwierigkeiten zu geraten. Ein mehrjähriges Projekt unter der Leitung des Center for Education Policy Research an der Harvard University dokumentierte, wie Frühwarnsysteme die Anwesenheit von Tausenden von Schülern verbesserten, obwohl die größten Erfolge verblassten, sobald chronische Fehlzeiten auftraten.

Vorher: Die Berater erfahren, dass ein Schüler durchfällt, nachdem die Noten für die Zwischenprüfung bekannt gegeben wurden. Danach: Das System weist auf eine versäumte Aufgabe hin, und der Berater lädt den Studenten noch in derselben Woche zu einem Gespräch ein.

Ich habe festgestellt, dass die Rücklaufquote um etwa ein Drittel gestiegen ist, wenn diese Einladungen einen direkten Doodle-Buchungslink enthalten. Prädiktive Analysen sind nur dann aussagekräftig, wenn ein tatsächliches Treffen folgt.

Wertschätzende Beratung zur Förderung der Motivation einsetzen

Forscher an der Florida Atlantic University haben den Ansatz der wertschätzenden Beratung entwickelt, der mit der Neugier auf die Stärken, Interessen und Ziele der Studierenden beginnt. Anstatt sich sofort auf Probleme zu konzentrieren, fördert diese Methode die Zusammenarbeit und baut eine Beziehung auf, was zu einem besseren Engagement der Studenten, einer besseren Bindung und besseren Ergebnissen führt.

Eine wichtige Taktik? Stellen Sie offene Fragen. Im Gegensatz zu Ja/Nein-Fragen laden sie zum Nachdenken ein und helfen den Schülern, ihren Weg selbst in die Hand zu nehmen. Beginnen Sie mit:

"Was läuft im Moment gut für Sie?"

"Welches akademische oder persönliche Ziel reizt Sie in diesem Semester am meisten?"

"Gibt es irgendetwas außerhalb des Unterrichts, das Ihre Konzentration oder Motivation beeinträchtigt?"

Indem sie den Tonfall von der Vorschrift zur Erkundung ändern, schaffen die Berater Raum für ein sinnvolles Gespräch - und decken Erkenntnisse auf, die eine Checkliste niemals liefern könnte.

Kombinieren Sie gebuchte Termine mit persönlichen Gesprächen

Hochschulen debattieren oft darüber, ob sie ihre Öffnungszeiten beibehalten oder auf Terminvereinbarungen bestehen sollen. Eine Studie, die von Education Week vorgestellt wurde, ergab, dass geplante Sitzungen eine gründlichere Vorbereitung ermöglichen, während Studierende, die zu Fuß kommen, Hilfe suchen können, wenn ihre Ängste überhand nehmen. Die meisten Hochschulen brauchen beides.

Format Nutzen für Studenten Nutzen für den Berater gebuchter Termin Zeit zum Sammeln von Fragen Möglichkeit, die Unterlagen im Voraus einzusehen Walk-in-Fenster Sofortige Hilfe bei Stress Verhinderung von Warteschlangen über den ganzen Tag hinweg

Das Teilen des Links zu Ihrer Doodle-Buchungsseite, der beide Optionen auflistet, verringert die Verwirrung und zeigt den Studenten, dass ihre Zeit wichtig ist.

Verwenden Sie eine dreiteilige Agenda für jedes Gespräch

Experten, die sich mit effektiver akademischer Beratung befassen, weisen auf eine einfache Struktur hin: reflektieren, planen und verfolgen. Eine Agenda sorgt dafür, dass das Gespräch auf Kurs bleibt, ohne starr zu wirken.

Reflektieren. Beginnen Sie mit der Frage: "Welche Erkenntnisse haben Sie seit unserem letzten Treffen gewonnen?" So wird die Lerngemeinschaft gefestigt, indem der Student als aktiver Partner betrachtet wird.

Planen Sie. Erstellen Sie einen Plan für anstehende Kurse oder Erfahrungsziele. Verknüpfen Sie Ihre Entscheidungen mit Programmplänen, damit die Kursplanung zielgerichtet ist.

Verfolgen. Legen Sie eine messbare Maßnahme fest und planen Sie eine kurze Nachbereitung. Konsistente Nachkontrollen verbessern das Engagement der Studierenden und erhöhen die Bindung an das Studium, da der Fortschritt sichtbar ist.

Wenn Berater diese Agenda vorab per E-Mail verschicken, dauern die Treffen weniger als 30 Minuten, und die Studierenden gehen mit klaren nächsten Schritten nach Hause.

Akademisches und emotionales Wohlbefinden gemeinsam prüfen

Ein OECD-Bericht zeigt, dass Schüler, die über eine höhere Lebenszufriedenheit berichten, auch bessere Ergebnisse in den Bereichen Lesen und Mathematik erzielen. Wenn Sie Fragen zum psychischen Wohlbefinden auslassen, übersehen Sie einen wichtigen Prädiktor für den Studienabschluss.

Fallstudie: Eine mittelgroße Universität fügte eine einzige Frage hinzu: "Wie läuft es außerhalb des Unterrichts?" in jede Sitzung ein. Die Berater protokollierten Bedenken und verwiesen die Studenten an Peer-Mentoren, Lerngemeinschaften oder Beratungsstellen. Ein Jahr später verzeichnete die Hochschule einen Anstieg von 8 % beim Durchhaltevermögen vom ersten bis zum zweiten Jahr. Dieser Zuwachs zeigt, wie eine proaktive Beratung, die akademische Inhalte und Wohlbefinden miteinander verbindet, den ganzheitlichen Erfolg unterstützt.

Wenn die Berater frühzeitig auf die Studierenden zugehen, das Gespräch auf ihre Stärken ausrichten, gebuchte und begehbare Termine kombinieren, eine klare Agenda verfolgen und nach dem Wohlbefinden fragen, wird die Beratung von einem Fließband zu einer geführten Reise. Terminplanungstechnologie wie Doodle befreit alle Beteiligten vom Kalenderchaos, so dass das eigentliche Arbeitsgespräch früher beginnen kann.

